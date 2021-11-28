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KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211128/rusyada-33-bin-548-yeni-vaka-1051221872.html
Rusya’da 33 bin 548 yeni koronavirüs vakası
Rusya’da 33 bin 548 yeni koronavirüs vakası
Rusya’daki vaka sayısı gün içinde 33 bin 548 artarak 9 milyon 570 bin 373’e çıktı. 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T13:02+0300
2021-11-28T13:02+0300
2021-11-28T13:13+0300
koronavirüs
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koronavirüs
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Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre gün içinde 33 bin 548 yeni vaka kaydedildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 9 milyon 570 bin 373’e yükseldi. Gün içine 1224 kişi hayatını kaybetti. Can kaybında düne (1239) kıyasla azalma oldu. Pandemi boyunca hayatını kaybedenlerin sayısı da 272 bin 755’e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 30 bin 646 arttı ve 8 milyon 268 bin 111’e ulaştı.
https://tr.sputniknews.com/20211125/gamaleya-arastirma-merkezi-sputnik-m-koronavirus-asisinin-herhangi-bir-yan-etkisi-tespit-edilmedi-1051149273.html
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Rusya’da 33 bin 548 yeni koronavirüs vakası 13:02 28.11.2021 (güncellendi: 13:13 28.11.2021)
Rusya’daki vaka sayısı gün içinde 33 bin 548 artarak 9 milyon 570 bin 373’e çıktı.
Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre gün içinde 33 bin 548 yeni vaka kaydedildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 9 milyon 570 bin 373’e yükseldi.
Gün içine 1224 kişi hayatını kaybetti. Can kaybında düne (1239) kıyasla azalma oldu.
Pandemi boyunca hayatını kaybedenlerin sayısı da 272 bin 755’e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 30 bin 646 arttı ve 8 milyon 268 bin 111’e ulaştı.