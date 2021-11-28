https://tr.sputniknews.com/20211128/rusyada-33-bin-548-yeni-vaka-1051221872.html

Rusya’da 33 bin 548 yeni koronavirüs vakası

Rusya’da 33 bin 548 yeni koronavirüs vakası

Rusya’daki vaka sayısı gün içinde 33 bin 548 artarak 9 milyon 570 bin 373’e çıktı. 28.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-28T13:02+0300

2021-11-28T13:02+0300

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koronavirüs

rusya

moskova

koronavirüs

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Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre gün içinde 33 bin 548 yeni vaka kaydedildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 9 milyon 570 bin 373’e yükseldi. Gün içine 1224 kişi hayatını kaybetti. Can kaybında düne (1239) kıyasla azalma oldu. Pandemi boyunca hayatını kaybedenlerin sayısı da 272 bin 755’e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 30 bin 646 arttı ve 8 milyon 268 bin 111’e ulaştı.

https://tr.sputniknews.com/20211125/gamaleya-arastirma-merkezi-sputnik-m-koronavirus-asisinin-herhangi-bir-yan-etkisi-tespit-edilmedi-1051149273.html

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