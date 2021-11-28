Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211128/rusyada-nesli-tukenmekte-olan-bir-amur-kaplani-olduruldu-1051225876.html
Rusya’da nesli tükenmekte olan bir Amur kaplanı öldürüldü
Rusya’da nesli tükenmekte olan bir Amur kaplanı öldürüldü
Rusya’nın Primorskiy bölgesinde dünyanın nesli tükenmekte olan türleri arasındaki Amur kaplanlarından birinin öldürüldüğü bildirildi. 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T15:11+0300
2021-11-28T15:11+0300
dünya
rusya
amur kaplanları
amur kaplanı
kaplan
nesli tükenmekte olan hayvanlar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1049360791_0:135:1920:1215_1920x0_80_0_0_d4cb03e05f5fb07dbaa40fcff0e4468a.jpg
Rusya İçişleri Bakanlığı’nın bölge idaresinden yapılan açıklamaya göre polise Primorskiy bölgesindeki Glubinnoye köyünden 30 kilometre uzaklıktaki bir ormanda bulunduğu bir Amur kaplanının cesedinin bulunduğu bilgisi verildi. Yapılan ön incelemeler sonucunda kaplanın ateşli silahla yaralanması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.Olayla ilgili nesli tükenmekte olan hayvanların avlanması başlığı altında cezai dava başlatıldı. Nesli tükenmekte olan ve ender görülen hayvanları yasadışı şekilde avlananlar 4 yıla kadar hapis veya 1 milyon rubleye kadar para cezasına çarptırılabiliyor.Amur kaplanı Rusya’nın Uzak Doğu Bölgesi ve Çin’in kuzeydoğusunda yaşayan, dünyanın en ender görülen türlerinden biri. Rusya Amur kaplanları ve Amur leoparlarının korunması yönünde sistematik biçimde çalışmalar gerçekleştiriyor. Eylül ayında Primorye bölgesindeki zemlya Leoparda ve Kedrovaya Pad milli parklarındaki Amur kaplanlarının sayısında artış olduğu bilgisi verilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20190410/rusyadaki-dogal-yasam-parki-amur-leoparlari-1038712927.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1049360791_107:0:1807:1275_1920x0_80_0_0_924fad0790f23f7cbc0517999dbf2db4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, amur kaplanları, amur kaplanı, kaplan, nesli tükenmekte olan hayvanlar

Rusya’da nesli tükenmekte olan bir Amur kaplanı öldürüldü

15:11 28.11.2021
© Fotoğraf : PixabaySibirya kaplanı, Amur
Sibirya kaplanı, Amur - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
© Fotoğraf : Pixabay
Abone ol
Rusya’nın Primorskiy bölgesinde dünyanın nesli tükenmekte olan türleri arasındaki Amur kaplanlarından birinin öldürüldüğü bildirildi.
Rusya İçişleri Bakanlığı’nın bölge idaresinden yapılan açıklamaya göre polise Primorskiy bölgesindeki Glubinnoye köyünden 30 kilometre uzaklıktaki bir ormanda bulunduğu bir Amur kaplanının cesedinin bulunduğu bilgisi verildi. Yapılan ön incelemeler sonucunda kaplanın ateşli silahla yaralanması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olayla ilgili nesli tükenmekte olan hayvanların avlanması başlığı altında cezai dava başlatıldı. Nesli tükenmekte olan ve ender görülen hayvanları yasadışı şekilde avlananlar 4 yıla kadar hapis veya 1 milyon rubleye kadar para cezasına çarptırılabiliyor.
Amur kaplanı Rusya’nın Uzak Doğu Bölgesi ve Çin’in kuzeydoğusunda yaşayan, dünyanın en ender görülen türlerinden biri. Rusya Amur kaplanları ve Amur leoparlarının korunması yönünde sistematik biçimde çalışmalar gerçekleştiriyor. Eylül ayında Primorye bölgesindeki zemlya Leoparda ve Kedrovaya Pad milli parklarındaki Amur kaplanlarının sayısında artış olduğu bilgisi verilmişti.
Amur leoparı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2019
YAŞAM
Rusya’daki doğal yaşam parkı, Amur leoparlarını yok olmanın eşiğinden döndürdü
10 Nisan 2019, 15:56
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:54Malala, Taliban tarafından başından vurulmasından 9 yıl sonra Oxford diplomasını aldı
15:44Hollanda ve Danimarka'da da Omicron varyantı görüldü
15:33Tayland'da maymunlara açık büfe kuruldu
15:21MHP Grup Başkanvekili: Dünyadaki sıkıntıları görmezden gelerek eleştiri yapmak insafsızlıktır
15:18Valizlerinden esrar çıktı, susma hakkını kullandı
15:11Rusya’da nesli tükenmekte olan bir Amur kaplanı öldürüldü
15:03Rusya'daki maden kazasındaki yaralı sayısı 76’ya yükseldi
15:03İçişleri Bakanlığı: Metruk binalara adres bildirimine izin verilmeyecek
14:57Antalya'da hortum dev ağaçları kökünden söktü: 'Deprem oluyor sandık'
14:55Ticaret Bakanlığı'ndan dansözlü yemek organizasyonu ile ilgili açıklama: Alakamız yok
14:49Konutta en pahalı il ve ilçeler belli oldu: Muğla ve Beşiktaş
14:35Kendisini polis olarak tanıtarak 700 bin dolar çektirdi, parayı alacağı an suçüstü yakalandı
14:32Rus Senatör Kruglıy: Omicron varyantı büyük ihtimalle Rusya'da da var
14:26Çorum'da 10 günlük su kaldı
14:15Peru'da 7.5 büyüklüğünde deprem
14:12Son Kovid varyantı için iki harfi atlayıp Omicron'da karar kılan DSÖ, Çin hassasiyetini doğruladı
14:11Beyoğlu'nda saldırıya uğrayan kadın: Şahsı yolda görsem tanımam, yoruldum, ailem benden daha perişan
14:01Kovid hastası anne, yapay kalp ve akciğerle bebeğini dünyaya getirdi
14:00İstanbul'un stresinden bunalan mühendis işi bıraktı, Kazdağları'nda 'tam bağımsız dağ adamı' oldu
13:45Çekya’nın yeni başbakanı Petr Fiala oldu