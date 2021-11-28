https://tr.sputniknews.com/20211128/rusyada-nesli-tukenmekte-olan-bir-amur-kaplani-olduruldu-1051225876.html

Rusya’da nesli tükenmekte olan bir Amur kaplanı öldürüldü

Rusya’da nesli tükenmekte olan bir Amur kaplanı öldürüldü

Rusya’nın Primorskiy bölgesinde dünyanın nesli tükenmekte olan türleri arasındaki Amur kaplanlarından birinin öldürüldüğü bildirildi. 28.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-28T15:11+0300

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dünya

rusya

amur kaplanları

amur kaplanı

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nesli tükenmekte olan hayvanlar

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Rusya İçişleri Bakanlığı’nın bölge idaresinden yapılan açıklamaya göre polise Primorskiy bölgesindeki Glubinnoye köyünden 30 kilometre uzaklıktaki bir ormanda bulunduğu bir Amur kaplanının cesedinin bulunduğu bilgisi verildi. Yapılan ön incelemeler sonucunda kaplanın ateşli silahla yaralanması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.Olayla ilgili nesli tükenmekte olan hayvanların avlanması başlığı altında cezai dava başlatıldı. Nesli tükenmekte olan ve ender görülen hayvanları yasadışı şekilde avlananlar 4 yıla kadar hapis veya 1 milyon rubleye kadar para cezasına çarptırılabiliyor.Amur kaplanı Rusya’nın Uzak Doğu Bölgesi ve Çin’in kuzeydoğusunda yaşayan, dünyanın en ender görülen türlerinden biri. Rusya Amur kaplanları ve Amur leoparlarının korunması yönünde sistematik biçimde çalışmalar gerçekleştiriyor. Eylül ayında Primorye bölgesindeki zemlya Leoparda ve Kedrovaya Pad milli parklarındaki Amur kaplanlarının sayısında artış olduğu bilgisi verilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20190410/rusyadaki-dogal-yasam-parki-amur-leoparlari-1038712927.html

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