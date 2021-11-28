https://tr.sputniknews.com/20211128/rusyadaki-maden-kazasindaki-yarali-sayisi-76ya-yukseldi--1051225717.html

Rusya'daki maden kazasındaki yaralı sayısı 76’ya yükseldi

Rusya'daki maden kazasındaki yaralı sayısı 76’ya yükseldi

Rusya'nın Kemerovo bölgesindeki Listvyajnaya kömür madeninde meydana gelen patlamada yaralananların sayısı 76’ya yükseldi. 28.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-28T15:03+0300

2021-11-28T15:03+0300

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Kemerovo bölge idaresinden yapılan açıklamada, maden patlamasında yaralanan kişi sayısının 76’ya yükseldiği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, “Saat 12.00 itibarıyla (08.00 TSİ) şu an hastanede 64 kişi tedavi görüyor. Bunlardan dördünün durumu ağır. 12 kişi doktorlar tarafından evde tedavi ediliyor” ifadeleri kullanıldı. Listvyajnaya kömür madeninde yangın çıktığı, madenin dumanla dolduğu ve bunun neticesinde 11 kişinin öldüğü aktarılmıştı. Daha sonra ise madende 6’sı kurtarma ekibinden 52 kişinin öldüğü bilgisi verilmişti. Olayla ilgili olarak bölgede 26-28 Kasım tarihlerinde yas ilan edilmişti. Rusya Başsavcı Yardımcısı Dmitriy Demeşin ise olayın madende metan gazı patlaması nedeniyle gerçekleştiği bilgisini vermişti. Madende kaza sırasında 285 kişinin çalıştığı biliniyor.

https://tr.sputniknews.com/20211125/rusyada-madende-yangin-1-olu-45-yarali--1051132840.html

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