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Solomon Adaları Başbakanı hükümet karşıtı, Çinlileri vuran isyanın kışkırtıcılarını bulma sözü verdi
Solomon Adaları Başbakanı hükümet karşıtı, Çinlileri vuran isyanın kışkırtıcılarını bulma sözü verdi
Okyanusya'nın takımada ülkesinde Çin Mahallesi'ni yakıp yıkan hükümet karşıtı protestolardan 'dış güçleri' sorumlu tutan Başbakan Manasseh Sogavare, istifa... 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T18:01+0300
2021-11-28T18:01+0300
2021-11-28T18:53+0300
dünya
çin
tayvan
protesto
isyan
mahalle
eylem
tahrik
kışkırtma
solomon adaları
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Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare, bu hafta başkenti kasıp kavuran, ateşe verilen binalarda bazı insanların ölmesine neden olan şiddetli eylemleri komşu Papua Yeni Gine ve Avustralya'nın polis teşkilatlarının yardımıyla bastırabildi. 'Asla boyun eğmeyeceğiz'Şiddetin gerisinde 'kimliği meçhul kışkırtıcılar' olduğunu dile getiren Başbakan Sogavare, 'eylemleri, asılsız nedenlerle kendisini istifaya zorlamak isteyen küçük bir grubun planlayıp yönettiğini' söyleyerek şöyle konuştu:"Hükümetin kesinlikle kararlı olduğunu ve bizi hiçbir şeyin sarsamayacağını millete göstermek istiyorum. Birkaç kişinin kötü niyetine asla boyun eğmemeliyiz ve asla boyun eğmeyeceğiz."'Gözdağı, zorbalık ve şiddet'Dezenformasyon yayarak şiddeti kışkırtanları tutukladıklarını, isyanın kökenlerine dair soruşturma tamamlandığında başka tutuklamalar da yapılacağını aktaran Sogavare, "Gözdağı, zorbalık ve şiddete karşı durmalıyız. Bunu çocuklarımıza ve kendini savunamayan halkımızın çoğunluğuna borçluyuz" vurgusunu yaptı. Protestocuların derdi ne?Protestocular ise hükümeti yolsuzlukla ve başta Çin olmak üzere dış çıkar odakları tarafından etkin şekilde kontrol edilmekle suçluyor. Çin Mahallesi yakıldı, yağmalandıHükümetin 2019'da Çin'le diplomatik ilişki kurabilmek için Tayvan'la diplomatik ilişkileri kesmesi, nakit para karşılığı Pekin'in baskısına boyun eğdiği eleştirilerini beraberinde getirirken, eylemlerden en çok başkent Honiara'nın 'Chinatown' (Çin Mahallesi) bölgesi etkilendi. Çin Mahallesi'nde Çinlilerin pek çok işletmesi ateşe verildi, soyuldu ve yağmalandı. Kundaklanan binalarda en az üç ölü bedene ulaşıldı. Papua Yeni Gine ve Avustralya'nın desteğiyle yatıştırıldıSogavare, eylemlerin iş yerlerine 25 milyon dolarlık zarar verdiğini, telafisi için yardım paketi sunulacağını söyledi. Şiddetli protestolar ancak Papua Yeni Gine ve Avustralya polis teşkilatlarından yardım gelmesiyle bugün tam manasıyla yatıştırılabildi. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, 'huzur ve sukuneti' sağlamak için Solomon Adaları'na ilave federal polis birimleri gönderme sözü verdi.
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Solomon Adaları Başbakanı hükümet karşıtı, Çinlileri vuran isyanın kışkırtıcılarını bulma sözü verdi
18:01 28.11.2021 (güncellendi: 18:53 28.11.2021)
Okyanusya'nın takımada ülkesinde Çin Mahallesi'ni yakıp yıkan hükümet karşıtı protestolardan 'dış güçleri' sorumlu tutan Başbakan Manasseh Sogavare, istifa çağrılarını reddedip eylemleri 'kışkırtanları' bulacağını söyledi.
Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare, bu hafta başkenti kasıp kavuran, ateşe verilen binalarda bazı insanların ölmesine neden olan şiddetli eylemleri komşu Papua Yeni Gine ve Avustralya'nın polis teşkilatlarının yardımıyla bastırabildi.
'Asla boyun eğmeyeceğiz'
Şiddetin gerisinde 'kimliği meçhul kışkırtıcılar' olduğunu dile getiren Başbakan Sogavare, 'eylemleri, asılsız nedenlerle kendisini istifaya zorlamak isteyen küçük bir grubun planlayıp yönettiğini' söyleyerek şöyle konuştu:
"Hükümetin kesinlikle kararlı olduğunu ve bizi hiçbir şeyin sarsamayacağını millete göstermek istiyorum. Birkaç kişinin kötü niyetine asla boyun eğmemeliyiz ve asla boyun eğmeyeceğiz."
'Gözdağı, zorbalık ve şiddet'
Dezenformasyon yayarak şiddeti kışkırtanları tutukladıklarını, isyanın kökenlerine dair soruşturma tamamlandığında başka tutuklamalar da yapılacağını aktaran Sogavare, "Gözdağı, zorbalık ve şiddete karşı durmalıyız. Bunu çocuklarımıza ve kendini savunamayan halkımızın çoğunluğuna borçluyuz" vurgusunu yaptı.
Protestocuların derdi ne?
Protestocular ise hükümeti yolsuzlukla ve başta Çin olmak üzere dış çıkar odakları tarafından etkin şekilde kontrol edilmekle suçluyor.
Çin Mahallesi yakıldı, yağmalandı
Hükümetin 2019'da Çin'le diplomatik ilişki kurabilmek için Tayvan'la diplomatik ilişkileri kesmesi, nakit para karşılığı Pekin'in baskısına boyun eğdiği eleştirilerini beraberinde getirirken, eylemlerden en çok başkent Honiara'nın 'Chinatown' (Çin Mahallesi) bölgesi etkilendi. Çin Mahallesi'nde Çinlilerin pek çok işletmesi ateşe verildi, soyuldu ve yağmalandı. Kundaklanan binalarda en az üç ölü bedene ulaşıldı.
Papua Yeni Gine ve Avustralya'nın desteğiyle yatıştırıldı
Sogavare, eylemlerin iş yerlerine 25 milyon dolarlık zarar verdiğini, telafisi için yardım paketi sunulacağını söyledi.
Şiddetli protestolar ancak Papua Yeni Gine ve Avustralya polis teşkilatlarından yardım gelmesiyle bugün tam manasıyla yatıştırılabildi. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, 'huzur ve sukuneti' sağlamak için Solomon Adaları'na ilave federal polis birimleri gönderme sözü verdi.