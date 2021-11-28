https://tr.sputniknews.com/20211128/taylandda-maymunlara-acik-bufe-kuruldu-1051226456.html

Tayland'da maymunlara açık büfe kuruldu

Tayland'da maymunlara açık büfe kuruldu

Tayland’ın Lopburi şehrinde düzenlenen Maymun Açık Büfe Festivali büyük ilgi çekti. Festival, renkli görüntülere sahne oldu. 28.11.2021, Sputnik Türkiye

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tayland

maymun

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festival

açık büfe

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Her yıl kasım ayının son hafta sonunda Phra Prang Sam Yot Tapınağı'nda düzenlenen festivalde maymunlar için meyve ve sebzelerle donatılmış açık büfeler kuruldu.Maymunlar festivalde kendilerine sunulan meyveleri ve sebzeleri doyasıya yerken renkli görüntülere sahne oldu.Festival'de maymunların sebze ve meyve dışında ambalajlı ürünlere de rağbet gösterdiği görüldü.

https://tr.sputniknews.com/20200707/taylanddan-maymunlarin-hindistan-cevizi-icin-makine-gibi-calistirildigi-iddialarina-ret-1042404470.html

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tayland, maymun, festival, açık büfe