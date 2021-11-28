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https://tr.sputniknews.com/20211128/taylandda-maymunlara-acik-bufe-kuruldu-1051226456.html
Tayland'da maymunlara açık büfe kuruldu
Tayland'da maymunlara açık büfe kuruldu
Tayland’ın Lopburi şehrinde düzenlenen Maymun Açık Büfe Festivali büyük ilgi çekti. Festival, renkli görüntülere sahne oldu. 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T15:33+0300
2021-11-28T15:33+0300
2021-11-28T15:38+0300
tayland
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festival
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Her yıl kasım ayının son hafta sonunda Phra Prang Sam Yot Tapınağı'nda düzenlenen festivalde maymunlar için meyve ve sebzelerle donatılmış açık büfeler kuruldu.Maymunlar festivalde kendilerine sunulan meyveleri ve sebzeleri doyasıya yerken renkli görüntülere sahne oldu.Festival'de maymunların sebze ve meyve dışında ambalajlı ürünlere de rağbet gösterdiği görüldü.
https://tr.sputniknews.com/20200707/taylanddan-maymunlarin-hindistan-cevizi-icin-makine-gibi-calistirildigi-iddialarina-ret-1042404470.html
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tayland, maymun, festival, açık büfe
Tayland'da maymunlara açık büfe kuruldu 15:33 28.11.2021 (güncellendi: 15:38 28.11.2021)
Tayland’ın Lopburi şehrinde düzenlenen Maymun Açık Büfe Festivali büyük ilgi çekti. Festival, renkli görüntülere sahne oldu.
Her yıl kasım ayının son hafta sonunda
Phra Prang Sam Yot Tapınağı'nda düzenlenen festivalde maymunlar için meyve ve sebzelerle donatılmış açık büfeler kuruldu.
Maymunlar festivalde kendilerine sunulan meyveleri ve sebzeleri doyasıya yerken renkli görüntülere sahne oldu.
Festival'de maymunların sebze ve meyve dışında ambalajlı ürünlere de rağbet gösterdiği görüldü.