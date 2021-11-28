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THY Omicron varyantı nedeniyle uçuşların durdurulduğu Güney Afrika'dan tahliye seferi gerçekleştirdi
THY Omicron varyantı nedeniyle uçuşların durdurulduğu Güney Afrika'dan tahliye seferi gerçekleştirdi
Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle seyahat kısıtlaması uygulanan Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Türk... 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T03:54+0300
2021-11-28T03:56+0300
koronavirüs
seyahat kısıtlaması
koronavirüs
varyant
omicron
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THY yetkilisinden alınan bilgiye göre, Güney Afrika'dan Türkiye'ye dönmek isteyen 41 kişi TSİ 20.30’da Johannesburg O.R. Tambo Uluslararası Havalimanından İstanbul’a hareket etti. Bu kişiler, aşılı olma ya da son 180 günde hastalığı geçirme durumuna bakılmaksızın, ücretlerini kendileri karşılamak kaydıyla valiliklerce belirlenecek mekanlarda 14 gün süreyle karantinaya alınacak.Karantinaya alınan kişilere 10'uncu günün sonunda yaptırılacak PCR testinde negatif sonuç alınmasıyla karantina sonlandırılabilecek.Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, THY'nin bugünkü uçuşunun yeni bir karara kadar Güney Afrika'dan Türkiye'ye son uçuş olacağı belirtildi.Türkiye, Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'ye 27 Kasım'dan itibaren seyahat kısıtlaması uygulama kararı almıştı.
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seyahat kısıtlaması, koronavirüs, varyant, omicron

THY Omicron varyantı nedeniyle uçuşların durdurulduğu Güney Afrika'dan tahliye seferi gerçekleştirdi

03:54 28.11.2021 (güncellendi: 03:56 28.11.2021)
© DHATHY uçağı
THY uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
© DHA
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Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle seyahat kısıtlaması uygulanan Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Türk vatandaşları için Cape Town ve Johannesburg kentlerinden tahliye uçuşu gerçekleştirdi.
THY yetkilisinden alınan bilgiye göre, Güney Afrika'dan Türkiye'ye dönmek isteyen 41 kişi TSİ 20.30’da Johannesburg O.R. Tambo Uluslararası Havalimanından İstanbul’a hareket etti. Bu kişiler, aşılı olma ya da son 180 günde hastalığı geçirme durumuna bakılmaksızın, ücretlerini kendileri karşılamak kaydıyla valiliklerce belirlenecek mekanlarda 14 gün süreyle karantinaya alınacak.
Karantinaya alınan kişilere 10'uncu günün sonunda yaptırılacak PCR testinde negatif sonuç alınmasıyla karantina sonlandırılabilecek.
Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, THY'nin bugünkü uçuşunun yeni bir karara kadar Güney Afrika'dan Türkiye'ye son uçuş olacağı belirtildi.
Türkiye, Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'ye 27 Kasım'dan itibaren seyahat kısıtlaması uygulama kararı almıştı.
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