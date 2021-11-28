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https://tr.sputniknews.com/20211128/valizlerinden-esrar-cikti-susma-hakkini-kullandi--1051226019.html
Valizlerinden esrar çıktı, susma hakkını kullandı
Valizlerinden esrar çıktı, susma hakkını kullandı
Adana’da, polisin kontrol noktasında şüphe üzerine durduğu otomobilde, valizlerin içine gizlenen 3 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve susma... 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T15:18+0300
2021-11-28T15:23+0300
esrar
türkiye
polis
araba
valiz
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İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımına ve satışına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) yolunda kontrol noktası kuruldu.Şüphe üzerine otomobili durduran ekipler, dedektör köpeklerle yaptıkları aramada, aracın bagajındaki valizlerin içine gizlenen 3 kilo 950 gram esrar ele geçirdi. 44 yaşındaki otomobil sürücüsü Sadullah A., gözaltına alındı.Susma hakkını kullanan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sadullah A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20211028/icinden-24-valiz-kokain-cikan-turk-ucagi-brezilya-polisine-verildi-1050264909.html
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esrar, polis, araba, valiz

Valizlerinden esrar çıktı, susma hakkını kullandı

15:18 28.11.2021 (güncellendi: 15:23 28.11.2021)
© DHAValizinden esrar çıkan Sadullah A.
Valizinden esrar çıkan Sadullah A. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
© DHA
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Adana’da, polisin kontrol noktasında şüphe üzerine durduğu otomobilde, valizlerin içine gizlenen 3 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve susma hakkını kullanan sürücü Sadullah A., tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımına ve satışına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) yolunda kontrol noktası kuruldu.
Şüphe üzerine otomobili durduran ekipler, dedektör köpeklerle yaptıkları aramada, aracın bagajındaki valizlerin içine gizlenen 3 kilo 950 gram esrar ele geçirdi. 44 yaşındaki otomobil sürücüsü Sadullah A., gözaltına alındı.
Susma hakkını kullanan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sadullah A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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