https://tr.sputniknews.com/20211128/varyanti-erken-tespit-ettik-diye-cezalandirildik-diyen-guney-afrika-mukemmel-bilim-alkislanmali--1051214592.html

'Varyantı erken tespit ettik diye cezalandırıldık' diyen Güney Afrika: Mükemmel bilim alkışlanmalı

'Varyantı erken tespit ettik diye cezalandırıldık' diyen Güney Afrika: Mükemmel bilim alkışlanmalı

Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güney Afrika’nın koronavirüsün (Kovid-19) yeni mutasyonunu erken tespit ettiği için alkışlanmak... 28.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-28T01:07+0300

2021-11-28T01:07+0300

2021-11-28T01:07+0300

koronavirüs

güney afrika

varyant

omicron

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Güney Afrika’da Kovid-19’un yeni mutasyonu Omicron’un tespit edilmesinin ardından birçok ülke yeni mutasyonunun kendi topraklarında yayılması önlemek amacıyla başta Güney Afrika olmak üzere bir çok Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması uygulamaya karar verdi. Uygulanan seyahat kısıtlamalarının ardından açıklama yapan Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı, uygulanan seyahat kısıtlamalarını eleştirerek, söz konusu kısıtlamaların ve yasakların gelişmiş genomik dizilimleri ve yeni mutasyonları daha hızlı tespit etme yeteneği nedeniyle Güney Afrika'yı cezalandırmaya benzediğini açıkladı."Mükemmel bilim alkışlanmalı ve cezalandırılmamalı" ifadelerini kullanan Bakanlık, dünyanın başka yerlerinde yeni mutasyonların keşfedildiğini ve verilen reaksiyonun tamamen farklı olduğunu vurguladı.Omicron mutasyonu şu ana kadar Güney Afrika, Botsvana, Belçika, İngiltere, İsrail, Hong Kong, Almanya, İtalya’da tespit edilirken, Çekya’da ise 1 şüpheli vaka olduğu ifade edildi.Güney Afrika'dan Hollanda'ya giden 61 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktıHollanda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün Güney Afrika'dan iki uçakla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gelen yaklaşık 600 yolcunun teste tabi tutulduğu ve 61 yolcunun korona virüs testinin pozitif çıktığı bildirilmişti. Schiphol Havalimanı'na gelen ve test sonucu pozitif sonuçlanan yolcuların otelde karantinaya alınacağı aktarılmış, "Vakaların, Omicron olarak adlandırılan yeni mutasyon türü olup olmadığını araştırıyoruz" denilmişti.

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güney afrika, varyant, omicron