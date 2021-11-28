Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211128/xiaomi-cinde-otomobil-fabrikasi-aciyor-yilda-300-bin-elektrikli-arac-uretecek-1051222251.html
Xiaomi, Çin'de otomobil fabrikası açıyor: Yılda 300 bin elektrikli araç üretecek
Xiaomi, Çin'de otomobil fabrikası açıyor: Yılda 300 bin elektrikli araç üretecek
Akıllı telefon üreticisi Xiaomi, elektrikli otomobil üretmek için kolları sıvadı. Çinli şirket Pekin'de elektrikli otomobil fabrikası kurmaya hazırlanıyor... 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T13:17+0300
2021-11-28T13:20+0300
xiaomi
ekonomi
çin
elektrikli otomobil
üretim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/1051222220_0:100:961:640_1920x0_80_0_0_5a60ba15dd7a9b281ae1e8a1d544733e.jpg
Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, daha önce üreteceğini açıkladığı elektrikli otomobili için fabrika kurmaya hazırlanıyor. Çin'in başkenti Pekin'de kurulacak fabrikada şirketin yılda 300 bin adet elektrikli otomobil üretmesi bekleniyor.Reuters’ın aktardığına göre, Çin hükümeti destekli ekonomik kalkınma ajansı Beijing E-Town, resmi WeChat hesabında yaptığı açıklamada, tesisin iki aşamada inşa edileceğini, bu kapsamda Xiaomi'nin otomobil biriminin genel merkezini, Pekin Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi'ndeki satış ve araştırma ofislerini de kuracağını söyledi.Xiaomi'nin elektrikli otomobil üreteceği fabrikasının tam kapasiteye ise 2024 yılında ulaşması bekleniyor.Çinli teknoloji şirketi Mart ayında yaptığı açıklamada, elektrikli araç birimine 10 yıl içinde 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurmuştu.Xiaomi'nin elektrikli araçlarını hali hazırda akıllı telefonlarını sattığı noktalarda satabileceği belirtiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211019/teknoloji-devi-xiaomi-elektrikli-otomobil-icin-seri-uretim-tarihi-verdi-1049967657.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/1051222220_0:0:853:640_1920x0_80_0_0_5ea96710055b25e28c983841399da371.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
xiaomi, çin, elektrikli otomobil, üretim

Xiaomi, Çin'de otomobil fabrikası açıyor: Yılda 300 bin elektrikli araç üretecek

13:17 28.11.2021 (güncellendi: 13:20 28.11.2021)
© REUTERSXiaomi logo
Xiaomi logo - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
© REUTERS
Abone ol
Akıllı telefon üreticisi Xiaomi, elektrikli otomobil üretmek için kolları sıvadı. Çinli şirket Pekin'de elektrikli otomobil fabrikası kurmaya hazırlanıyor. Yılda 300 bin adet elektrikli otomobilin üretileceği fabrika, 2024 yılında tam kapasiteye ulaşacak. Xiaomi, elektrikli otomobil birimi için 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklamıştı.
Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, daha önce üreteceğini açıkladığı elektrikli otomobili için fabrika kurmaya hazırlanıyor. Çin'in başkenti Pekin'de kurulacak fabrikada şirketin yılda 300 bin adet elektrikli otomobil üretmesi bekleniyor.
Reuters’ın aktardığına göre, Çin hükümeti destekli ekonomik kalkınma ajansı Beijing E-Town, resmi WeChat hesabında yaptığı açıklamada, tesisin iki aşamada inşa edileceğini, bu kapsamda Xiaomi'nin otomobil biriminin genel merkezini, Pekin Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi'ndeki satış ve araştırma ofislerini de kuracağını söyledi.
Xiaomi'nin elektrikli otomobil üreteceği fabrikasının tam kapasiteye ise 2024 yılında ulaşması bekleniyor.
Çinli teknoloji şirketi Mart ayında yaptığı açıklamada, elektrikli araç birimine 10 yıl içinde 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurmuştu.
Xiaomi'nin elektrikli araçlarını hali hazırda akıllı telefonlarını sattığı noktalarda satabileceği belirtiliyor.
Lei Jun, Xiaomi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
EKONOMİ
Teknoloji devi Xiaomi, elektrikli otomobil için seri üretim tarihi verdi
19 Ekim, 14:20
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:01Kovid hastası anne, yapay kalp ve akciğerle bebeğini dünyaya getirdi
14:00İstanbul'un stresinden bunalan mühendis işi bıraktı, Kazdağları'nda 'tam bağımsız dağ adamı' oldu
13:45Çekya’nın yeni başbakanı Petr Fiala oldu
13:44TBMM Başkanı Şentop: Türkiye Avrupa'nın göçmen deposu değildir
13:41İstanbul'da lodos etkili oldu: Dalgaların yüksekliği 3 metreyi buldu
13:28Tahir Elçi vurulduğu Dört Ayaklı Minare önünde anıldı
13:17Xiaomi, Çin'de otomobil fabrikası açıyor: Yılda 300 bin elektrikli araç üretecek
13:17Adana’da kaçırılan iş insanı iki ay sonra konuştu: Beni Furkancılar kaçırdı
13:02Rusya’da 33 bin 548 yeni koronavirüs vakası
13:00Yeni Zelandalı milletvekili, kendi doğumuna bisikletle gitti
12:58Aliyev, EİT Zirvesi'nde konuştu: Bugün Zengezur koridorunun gerçeğe dönüştüğünü söyleyebilirim
12:43Bakıcı danışmanlığı yapan firmalar: Ücretler 20 bin liraya kadar çıktı
12:40Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği: Firmalar 'Ödemelerde TL göndermeyin' diyor
12:12Diyanet İşleri Başkanı: Gönlüm ister ki çocuklarımız yalan söylediğimize şahit olmayarak büyüsünler
12:11Edirne'ye alışveriş için 1 milyon Bulgar turist geldi: 'Pazarda ilk kez zevk alarak iş yapıyoruz'
12:07Prof. Dr. Kurugöl'den yeni varyant uyarısı: Aralık ve ocakta büyük artış olabilir
11:55Rusya: Afganistan’daki tehditlerin yayılmasını önlemek için Orta Asya’ya teçhizat gönderiyoruz
11:46Belarus-Litvanya sınırında bir göçmen cesedi bulundu
11:43Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan, kendi annesini de rehin almış
11:23İdlib'de enkaz arasında düğün yapıldı