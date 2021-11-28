https://tr.sputniknews.com/20211128/xiaomi-cinde-otomobil-fabrikasi-aciyor-yilda-300-bin-elektrikli-arac-uretecek-1051222251.html
Xiaomi, Çin'de otomobil fabrikası açıyor: Yılda 300 bin elektrikli araç üretecek
Xiaomi, Çin'de otomobil fabrikası açıyor: Yılda 300 bin elektrikli araç üretecek
Akıllı telefon üreticisi Xiaomi, elektrikli otomobil üretmek için kolları sıvadı. Çinli şirket Pekin'de elektrikli otomobil fabrikası kurmaya hazırlanıyor... 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T13:17+0300
2021-11-28T13:17+0300
2021-11-28T13:20+0300
xiaomi
ekonomi
çin
elektrikli otomobil
üretim
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Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, daha önce üreteceğini açıkladığı elektrikli otomobili için fabrika kurmaya hazırlanıyor. Çin'in başkenti Pekin'de kurulacak fabrikada şirketin yılda 300 bin adet elektrikli otomobil üretmesi bekleniyor.Reuters’ın aktardığına göre, Çin hükümeti destekli ekonomik kalkınma ajansı Beijing E-Town, resmi WeChat hesabında yaptığı açıklamada, tesisin iki aşamada inşa edileceğini, bu kapsamda Xiaomi'nin otomobil biriminin genel merkezini, Pekin Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi'ndeki satış ve araştırma ofislerini de kuracağını söyledi.Xiaomi'nin elektrikli otomobil üreteceği fabrikasının tam kapasiteye ise 2024 yılında ulaşması bekleniyor.Çinli teknoloji şirketi Mart ayında yaptığı açıklamada, elektrikli araç birimine 10 yıl içinde 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurmuştu.Xiaomi'nin elektrikli araçlarını hali hazırda akıllı telefonlarını sattığı noktalarda satabileceği belirtiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211019/teknoloji-devi-xiaomi-elektrikli-otomobil-icin-seri-uretim-tarihi-verdi-1049967657.html
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xiaomi, çin, elektrikli otomobil, üretim
Xiaomi, Çin'de otomobil fabrikası açıyor: Yılda 300 bin elektrikli araç üretecek
13:17 28.11.2021 (güncellendi: 13:20 28.11.2021)
Akıllı telefon üreticisi Xiaomi, elektrikli otomobil üretmek için kolları sıvadı. Çinli şirket Pekin'de elektrikli otomobil fabrikası kurmaya hazırlanıyor. Yılda 300 bin adet elektrikli otomobilin üretileceği fabrika, 2024 yılında tam kapasiteye ulaşacak. Xiaomi, elektrikli otomobil birimi için 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklamıştı.
Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, daha önce üreteceğini açıkladığı elektrikli otomobili için fabrika kurmaya hazırlanıyor. Çin'in başkenti Pekin'de kurulacak fabrikada şirketin yılda 300 bin adet elektrikli otomobil üretmesi bekleniyor.
Reuters’ın aktardığına göre, Çin hükümeti destekli ekonomik kalkınma ajansı Beijing E-Town, resmi WeChat hesabında yaptığı açıklamada, tesisin iki aşamada inşa edileceğini, bu kapsamda Xiaomi'nin otomobil biriminin genel merkezini, Pekin Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi'ndeki satış ve araştırma ofislerini de kuracağını söyledi.
Xiaomi'nin elektrikli otomobil üreteceği fabrikasının tam kapasiteye ise 2024 yılında ulaşması bekleniyor.
Çinli teknoloji şirketi Mart ayında yaptığı açıklamada, elektrikli araç birimine 10 yıl içinde 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurmuştu.
Xiaomi'nin elektrikli araçlarını hali hazırda akıllı telefonlarını sattığı noktalarda satabileceği belirtiliyor.