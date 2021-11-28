https://tr.sputniknews.com/20211128/yolcu-dolu-minibusun-soforu-bayildi-arac-kontrolden-cikti-2-yarali-1051228582.html

Yolcu dolu minibüsün şoförü bayıldı, araç kontrolden çıktı: 2 yaralı

Yolcu dolu minibüsün şoförü bayıldı, araç kontrolden çıktı: 2 yaralı

Ümraniye'de bir minibüs şoförü direksiyon başında baygınlık geçirdi. İçerisi yolcu dolu olan minibüs kontrolden çıkarak geri geri giderek park halindeki... 28.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-28T16:54+0300

2021-11-28T16:54+0300

2021-11-28T16:54+0300

türkiye

istanbul

kaza

şoför

minibüs

baygınlık

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İstanbul Ümraniye'de minibüs sürücüsü Necmettin Ercanlı, direksiyon başında olduğu sırada baygınlık geçirdi.İçerisi yolcu dolu olan minibüs kontrolden çıkarak park halindeki 34 ELS 001 plakalı araca çarptı. O sırada park halindeki aracının bagaj önünde bulunan Abdullah Öztürk aracı ile minibüs arasında sıkıştı.Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken, itfaiye ekipleri iki araç arasında sıkışan vatandaşı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, kazadan önce minibüsün yokuş aşağı kaydığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.'Şoför direksiyon başında rahatsızlandı'Yaşanan kaza esnasında minibüste yolculuk eden vatandaş, “Bir anda minibüs yokuş aşağı kaymaya başladı. Başka bir sürücüye yol vermek için yaptığını zannettim. Meğerse şoför direksiyon başında rahatsızlanmış. Yolda park halinde duran bir araca çarparak durabildik” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211128/erzincanda-yolcu-otobusu-devrildi-22-yarali-1051217052.html

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istanbul, kaza, şoför, minibüs, baygınlık