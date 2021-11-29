Airbus ile Katar Havayolları arasındaki 'boya' krizi büyüyor

Reuters'ın sorularını yanıtlayan bir firma yetkilisi, 'erken yüzey aşınması' ile ilgili bazı sorunlar olduğunu ve bu durumlarda yıldırımı emmek için tasarlanmış bir ağ alt tabakasını görünür hale getirdiğini ve bunu düzeltmeye çalıştıklarını belirtti.