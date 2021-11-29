Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20211129/1051249490.html
Airbus ile Katar Havayolları arasındaki 'boya' krizi büyüyor
Airbus ile Katar Havayolları arasındaki 'boya' krizi büyüyor
Airbus (AIR.PA) ve Katar Havayolları arasında, A350 jetlerindeki boya ve yüzey kusurları konusundaki anlaşmazlık, Körfez'in ötesine uzanıyor ve görünen o ki... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T13:50+0300
2021-11-29T13:51+0300
multimedya
fotoğraf
uçak
katar havayolları
kriz
açıklama
katar hava yolları
airbus a380
satış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1051249033_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_df2142e95f48c999e8b42cdc5d18a596.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1051249033_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_7d8cfb2c8b1901e00db597ac7fc7c710.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, fotoğraf, uçak, katar havayolları, kriz, açıklama, katar hava yolları, airbus a380, satış, airbus, görseller, boya, galeri, airbus a320

Airbus ile Katar Havayolları arasındaki 'boya' krizi büyüyor

13:50 29.11.2021 (güncellendi: 13:51 29.11.2021)
Abone ol
Airbus (AIR.PA) ve Katar Havayolları arasında, A350 jetlerindeki boya ve yüzey kusurları konusundaki anlaşmazlık, Körfez'in ötesine uzanıyor ve görünen o ki, yüksek teknolojili model hizmete girdiğinden bu yana en az 5 diğer havayolu şirketinde de endişeleri artırıyor. Boyaları dökülen A350'lerden görüntüler Sputnik'in galerisinde.
© REUTERS / STAFF

Katar'ın ulusal havayolu şirketi, görgü tanıklarının bazı A350'lerinin kabarcıklı ve lekeli görünümü olarak nitelendirdiği gerekçeler doğrulanıncaya kadar, yerel düzenleyicisinin emirlerine göre hareket ettiğini söyleyerek 53 A350'sinden 20'sinin faaliyetlerini durdurdu.

Katar&#x27;ın ulusal havayolu şirketi, görgü tanıklarının bazı A350&#x27;lerinin kabarcıklı ve lekeli görünümü olarak nitelendirdiği gerekçeler doğrulanıncaya kadar, yerel düzenleyicisinin emirlerine göre hareket ettiğini söyleyerek 53 A350&#x27;sinden 20&#x27;sinin faaliyetlerini durdurdu. - Sputnik Türkiye
1/7
© REUTERS / STAFF

Katar'ın ulusal havayolu şirketi, görgü tanıklarının bazı A350'lerinin kabarcıklı ve lekeli görünümü olarak nitelendirdiği gerekçeler doğrulanıncaya kadar, yerel düzenleyicisinin emirlerine göre hareket ettiğini söyleyerek 53 A350'sinden 20'sinin faaliyetlerini durdurdu.

© REUTERS / STAFF

Airbus ise A350'nin güvenliği açısında hiçbir risk olmadığını söyleyerek sorunun bir 'kozmetik' sorunu olduğunu söylüyor.

Airbus ise A350&#x27;nin güvenliği açısında hiçbir risk olmadığını söyleyerek sorunun bir &#x27;kozmetik&#x27; sorunu olduğunu söylüyor. - Sputnik Türkiye
2/7
© REUTERS / STAFF

Airbus ise A350'nin güvenliği açısında hiçbir risk olmadığını söyleyerek sorunun bir 'kozmetik' sorunu olduğunu söylüyor.

© REUTERS / STAFF

Reuters'ın sorularını yanıtlayan bir firma yetkilisi, 'erken yüzey aşınması' ile ilgili bazı sorunlar olduğunu ve bu durumlarda yıldırımı emmek için tasarlanmış bir ağ alt tabakasını görünür hale getirdiğini ve bunu düzeltmeye çalıştıklarını belirtti.

Reuters&#x27;ın sorularını yanıtlayan bir firma yetkilisi, &#x27;erken yüzey aşınması&#x27; ile ilgili bazı sorunlar olduğunu ve bu durumlarda yıldırımı emmek için tasarlanmış bir ağ alt tabakasını görünür hale getirdiğini ve bunu düzeltmeye çalıştıklarını belirtti. - Sputnik Türkiye
3/7
© REUTERS / STAFF

Reuters'ın sorularını yanıtlayan bir firma yetkilisi, 'erken yüzey aşınması' ile ilgili bazı sorunlar olduğunu ve bu durumlarda yıldırımı emmek için tasarlanmış bir ağ alt tabakasını görünür hale getirdiğini ve bunu düzeltmeye çalıştıklarını belirtti.

© REUTERS / STAFF

Durum hakkında doğrudan bilgisi olan 3 kişi, Katar Havayolları'nda ve en az bir başka havayolunda ağın bazı durumlarda kendisinde boşluklar oluşturduğunu ve karbon fiber gövdeyi olası hava koşullarına veya başka hasarlara maruz bıraktığını söyledi.

Durum hakkında doğrudan bilgisi olan 3 kişi, Katar Havayolları&#x27;nda ve en az bir başka havayolunda ağın bazı durumlarda kendisinde boşluklar oluşturduğunu ve karbon fiber gövdeyi olası hava koşullarına veya başka hasarlara maruz bıraktığını söyledi. - Sputnik Türkiye
4/7
© REUTERS / STAFF

Durum hakkında doğrudan bilgisi olan 3 kişi, Katar Havayolları'nda ve en az bir başka havayolunda ağın bazı durumlarda kendisinde boşluklar oluşturduğunu ve karbon fiber gövdeyi olası hava koşullarına veya başka hasarlara maruz bıraktığını söyledi.

© REUTERS / STAFF

Airbus, e-postayla gönderilen bir bildiride, 2015'ten beri hizmette olan A350'nin fırtınalara direnmek için geniş bir koruma ile tasarlandığını ve dünya çapında yüksek güvenilirlikle konuşlandırıldığını açıkladı.

Airbus, e-postayla gönderilen bir bildiride, 2015&#x27;ten beri hizmette olan A350&#x27;nin fırtınalara direnmek için geniş bir koruma ile tasarlandığını ve dünya çapında yüksek güvenilirlikle konuşlandırıldığını açıkladı. - Sputnik Türkiye
5/7
© REUTERS / STAFF

Airbus, e-postayla gönderilen bir bildiride, 2015'ten beri hizmette olan A350'nin fırtınalara direnmek için geniş bir koruma ile tasarlandığını ve dünya çapında yüksek güvenilirlikle konuşlandırıldığını açıkladı.

© REUTERS / STAFF

Ağdaki boşluklar sorulduğunda ise bazı havayollarının, örneğin Katar'daki çöl koşullarına atıfta bulunarak, diğerlerinden daha yüksek sıcaklıklarda dalgalanmalara maruz kaldığını dile getirdi.

Ağdaki boşluklar sorulduğunda ise bazı havayollarının, örneğin Katar&#x27;daki çöl koşullarına atıfta bulunarak, diğerlerinden daha yüksek sıcaklıklarda dalgalanmalara maruz kaldığını dile getirdi. - Sputnik Türkiye
6/7
© REUTERS / STAFF

Ağdaki boşluklar sorulduğunda ise bazı havayollarının, örneğin Katar'daki çöl koşullarına atıfta bulunarak, diğerlerinden daha yüksek sıcaklıklarda dalgalanmalara maruz kaldığını dile getirdi.

© REUTERS / STAFF

Katar Havayolları, kesin bir nedenin belirlenmesi ve düzenleyicisini tatmin eden kalıcı bir düzeltme çağrısında bulundu. Katar Sivil Havacılık Otoritesi ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Katar Havayolları, kesin bir nedenin belirlenmesi ve düzenleyicisini tatmin eden kalıcı bir düzeltme çağrısında bulundu. Katar Sivil Havacılık Otoritesi ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı. - Sputnik Türkiye
7/7
© REUTERS / STAFF

Katar Havayolları, kesin bir nedenin belirlenmesi ve düzenleyicisini tatmin eden kalıcı bir düzeltme çağrısında bulundu. Katar Sivil Havacılık Otoritesi ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:39Müge Anlı: 1 aylığına cumhurbaşkanı olsam cezaevi yaptırırım
14:29Macron'a Kovid-19'un hatırlatma dozu yapıldı
14:28Trump: Afganistan'dan çekilme planım, Çin sebebiyle Bagram üssünü ABD'nin kontrolünde tutmaktı
14:19Rusya, yasaklı içerikleri silmeyen Twitter’ı yavaşlatmayı sürdürecek
14:18Hellbound'un yönetmeni: Şu anda ikinci sezon planı yok
14:07Cezaevlerinde açık görüşler 1 Aralık'ta başlıyor
14:00Erdoğan: Ben faizin yükseltilmesini savunmadım, savunmayacağım
13:59Saakaşvili’nin yargılandığı mahkemenin önünde muhalefet liderlerinden biri gözaltına alındı
13:54Portekiz'deki olaylı maçtan Omicron çıktı: 13 kişi pozitif, 44 kişi karantinada
13:50Airbus ile Katar Havayolları arasındaki 'boya' krizi büyüyor
13:50Prof. Dr. Vedat Bulut: Omikron varyantı Türkiye’de çok kısa sürede ortaya çıkabilir
13:38Emniyet'ten 'Türkeş etkinliği' açıklaması: Çevik Kuvvet, grupları ayırmış ve olay sonlandırılmıştır
13:36KVKK, müşteri bilgileri çalındığı ileri sürülen Yemeksepeti hakkında resen inceleme başlattı
13:35AK Partili Çelik, DW Türkçe'nin 'Türkiye'de yaşayan Çerkesler' haberine tepki gösterdi
13:29Adalet Bakanlığı, Orhan Pamuk için Yargıtay'a başvurdu: Kamu davası düşebilir
13:27Rusya, Omicron varyantı nedeniyle aldığı seyahat kısıtlaması kararlarını yakında duyuracak
13:24Borç yapılandırmada ilk taksit ödemesi için son gün yarın
13:18CHP’li Belediye Başkanı Murat Açıl trafik kazasında hayatını kaybetti
13:17FIBA Basketbol Dünya Kupası, İstanbul'da sergilendi
13:13Goldman Sachs'tan yeni koronavirüs varyantı senaryosu