Airbus ile Katar Havayolları arasındaki 'boya' krizi büyüyor

Katar'ın ulusal havayolu şirketi, görgü tanıklarının bazı A350'lerinin kabarcıklı ve lekeli görünümü olarak nitelendirdiği gerekçeler doğrulanıncaya kadar, yerel düzenleyicisinin emirlerine göre hareket ettiğini söyleyerek 53 A350'sinden 20'sinin faaliyetlerini durdurdu.
Katar'ın ulusal havayolu şirketi, görgü tanıklarının bazı A350'lerinin kabarcıklı ve lekeli görünümü olarak nitelendirdiği gerekçeler doğrulanıncaya kadar, yerel düzenleyicisinin emirlerine göre hareket ettiğini söyleyerek 53 A350'sinden 20'sinin faaliyetlerini durdurdu.
Airbus ise A350'nin güvenliği açısında hiçbir risk olmadığını söyleyerek sorunun bir 'kozmetik' sorunu olduğunu söylüyor.
Airbus ise A350'nin güvenliği açısında hiçbir risk olmadığını söyleyerek sorunun bir 'kozmetik' sorunu olduğunu söylüyor.
Reuters'ın sorularını yanıtlayan bir firma yetkilisi, 'erken yüzey aşınması' ile ilgili bazı sorunlar olduğunu ve bu durumlarda yıldırımı emmek için tasarlanmış bir ağ alt tabakasını görünür hale getirdiğini ve bunu düzeltmeye çalıştıklarını belirtti.
Reuters'ın sorularını yanıtlayan bir firma yetkilisi, 'erken yüzey aşınması' ile ilgili bazı sorunlar olduğunu ve bu durumlarda yıldırımı emmek için tasarlanmış bir ağ alt tabakasını görünür hale getirdiğini ve bunu düzeltmeye çalıştıklarını belirtti.
Durum hakkında doğrudan bilgisi olan 3 kişi, Katar Havayolları'nda ve en az bir başka havayolunda ağın bazı durumlarda kendisinde boşluklar oluşturduğunu ve karbon fiber gövdeyi olası hava koşullarına veya başka hasarlara maruz bıraktığını söyledi.
Durum hakkında doğrudan bilgisi olan 3 kişi, Katar Havayolları'nda ve en az bir başka havayolunda ağın bazı durumlarda kendisinde boşluklar oluşturduğunu ve karbon fiber gövdeyi olası hava koşullarına veya başka hasarlara maruz bıraktığını söyledi.
Airbus, e-postayla gönderilen bir bildiride, 2015'ten beri hizmette olan A350'nin fırtınalara direnmek için geniş bir koruma ile tasarlandığını ve dünya çapında yüksek güvenilirlikle konuşlandırıldığını açıkladı.
Airbus, e-postayla gönderilen bir bildiride, 2015'ten beri hizmette olan A350'nin fırtınalara direnmek için geniş bir koruma ile tasarlandığını ve dünya çapında yüksek güvenilirlikle konuşlandırıldığını açıkladı.
Ağdaki boşluklar sorulduğunda ise bazı havayollarının, örneğin Katar'daki çöl koşullarına atıfta bulunarak, diğerlerinden daha yüksek sıcaklıklarda dalgalanmalara maruz kaldığını dile getirdi.
Ağdaki boşluklar sorulduğunda ise bazı havayollarının, örneğin Katar'daki çöl koşullarına atıfta bulunarak, diğerlerinden daha yüksek sıcaklıklarda dalgalanmalara maruz kaldığını dile getirdi.
Katar Havayolları, kesin bir nedenin belirlenmesi ve düzenleyicisini tatmin eden kalıcı bir düzeltme çağrısında bulundu. Katar Sivil Havacılık Otoritesi ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.
Katar Havayolları, kesin bir nedenin belirlenmesi ve düzenleyicisini tatmin eden kalıcı bir düzeltme çağrısında bulundu. Katar Sivil Havacılık Otoritesi ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.