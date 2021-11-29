https://tr.sputniknews.com/20211129/24-balkan-kentinin-belediye-baskanlari-istanbulda-bulustu-amac-baglari-guclendirmek-1051266212.html

24 Balkan kentinin belediye başkanları İstanbul'da buluştu: Amaç bağları güçlendirmek

24 Balkan kentinin belediye başkanları İstanbul'da buluştu: Amaç bağları güçlendirmek

Daha önce pek çok kez bir araya gelmeye çalışıp toplanamayan Balkan şehirleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağrısıyla İstanbul’da... 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T20:59+0300

2021-11-29T20:59+0300

2021-11-29T21:04+0300

belediye başkanı

ekrem imamoğlu

balkan

türkiye

balkan ülkeleri

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İstanbul Kongre Merkezi’nde ilki gerçekleştirilen B40 Balkan Şehirleri Zirvesi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 11 ülkeden 24 kentin belediye başkanlarını bir araya getirdi. 29-30 Kasım tarihleri arasında 2 gün sürecek olan zirvede açıklamalarda bulunan başkanlar, dünyanın karşı karşıya olduğu çevre sorunları, iklim ve mülteci krizleri gibi hayati önemdeki konuların, ülke sınırlarını aşan küresel ölçekteki problemlerin, bölgesel sorunların uluslararası çözümlerine dair fikir birliğine varma hedefiyle toplandıklarının altını çizdi.Sürdürülebilir bir gelecek ve teknolojik entegrasyon ile tüm kent sakinlerinin ‘mutluluğunu’ amaçladıklarını vurgulayan başkanlar, bir araya gelmenin önemini ifade ederek, yaşanan trajik olaylara ve problemlere de dikkat çekti. Geçen hafta Bulgaristan’da meydana gelen otobüs kazasında yaşamını yitirenleri ayrı ayrı anan belediye başkanları ayrıca, bir kentte yaşanan herhangi bir sorunun diğer şehirlerin de ortak meselesi haline geldiğini belirterek; çoğulculuk, toplumsal cinsiyet eşitliği, adalet ve hukukun üstünlüğü kavramlarının ülkeler kadar, yerel yönetimler için de olan önemiyle alakalı mesajlarını paylaştı.‘Bu uygulama şüphe yok ki Türkiye'nin Avrupa’ya katılmasında da çok önemli olanaklar sağlayacaktır’Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki en büyük liman şehri olan Köstence’nin Belediye Başkanı Ionut Rusu, balkan şehirleri arasında bir bağ kurulmasını onayladığını ve desteklediklerini belirtirken, “Bunun belediyeler arasında olması, işbirliği yapma açısından, geleceğe yönelik planlar için bir fırsattır. Bu uygulamanın Avrupa Birliği’ne yeni ülkeler kazandırma yolunda da önemli yardımları olacaktır. Bu uygulama şüphe yok ki Türkiye'nin Avrupa’ya katılmasında da çok önemli olanaklar sağlayacaktır” dedi.‘Balkanlar Avrupa’nın arka bahçesi değil, kalbidir’1979 yılından beri UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde de yer alan Karadağ şehri Kotor’un Belediye Başkanı Vladimir Jokic, “Bu konuşmalar bize yol göstermeli, kendimizi nasıl daha iyi tanıtacağımıza bakmalıyız. Böyle organizasyonlar vatandaşlarımıza iyi bir hizmet vermek için çok önemlidir. ‘Bakanlar Avrupanın arka bahçesi’ tabiri çok kullanılır ama Balkanlar aslında Avrupa’nın bahçesi değil kalbidir” açıklamasında bulundu.‘Geçmişimizdeki kanlı kavgaları tarihin sayfalarına gömüp, birlikte Balkan şehirlerini birleştirebiliriz’12 Adaların en büyüğü olan Midilli’nin Belediye Başkanı Stratis Kytelis ise, ruhani olarak bağlı oldukları İstanbul’da kendilerini ağırladıkları için İmamoğlu’na teşekkür ederek konuşmasına başladı. Göçmen ve mülteci sorunlarının kendileri için önemine vurgu yapan Kytelis, “Bu konuda çözümler bulabileceğimizi umuyoruz. Halklarımızın geçmişte yaşadığı kanlı kavgalarını tarihin sayfalarına gömüp, birlikte Balkan şehirlerini birleştirebiliriz. Bizim görevimiz, uluslararası hukuku temel alarak ticari ve ekonomik anlaşmalarımız aracılığıyla sağlıklı ilişkiler kurmaktır. Ayrıca kıyılarımızın kirlenmesinin ve iklim değişikliğinin önüne geçmek için gençlerimizi aktif olarak bu projelere dahil etmeliyiz yoksa bu tür projeler ölü doğar” dedi.‘Balkanlara sadece acı getiren NATO gibi oluşumlara karşı olarak, şehrimize yerleşmelerine ve askeri üsler kurmalarına izin vermeyeceğiz’Yunanistan'ın Atina ve Selanik'ten sonra üçüncü büyük şehri olan Patras’ın Belediye Başkanı Konstantinos Peletidis, diğer belediye başkanlarından farklı olarak yaptığı konuşmasında NATO’nun Akdeniz’deki varlığına değinerek şu ifadeleri kullandı:‘Atatürk’ü örnek almalı, cehaletle savaşmalıyız’Arnavutluk’un başkenti olan Tiran’ın Belediye Başkanı Erion Veliaj, “Çok etnisiteli, çok dinli bir yapı içinde olsak da herkesin birbirine ihtiyacı var. Hıristiyanın Müslümana, Müslümanın Yahudiye, Arnavutun Makedona, Makedonun Yunana yani kısaca herkesin birbirine ihtiyacı olduğu açık. Zamanımızı boşa harcamayıp kendi projelerimizi kendi aramızda geliştirerek Avrupa gibi olabiliriz. Bu imaj değişikliğini yaparken de Atatürk’ü örnek almalıyız. Ona bir gün soru sormuşlar ‘Verdiğin en büyük savaş neydi’ diye. Atatürk de, ‘Hayatımın en büyük savaşı cehalete karşı verdiğim savaştı’ demişti. Bu cehaletle olan savaşı biz de verirsek, geleceğimiz çok açık” diye konuştu.‘Bugün İstanbul'da birlik köprüsü kuracağız’Makedonya’nın başkenti Üsküp’ün Belediye Başkanı Danela Arsovska, açılış konuşmasında, “İlk defa Balkan şehirlerini tek bir yerde toplayan bu platformda, Balkanlarda yaptığımızdan çok daha fazlasını burada yapabileceğimize inanıyorum. Bugün İstanbul'da birlik köprüsü kuracağız ve bu konuda ne kadar başarılı olacağımızı gösterebileceğimizi umuyorum” şeklinde konuşarak, ardından bugün yapılan zirve ile Türkiye-Makedonya ilişkilerini Sputnik’e değerlendirdi.Arsovska, Balkan şehirlerinin buluşmasını kendileri için de bir fırsat olarak gördüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

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Selin Uludağ https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

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belediye başkanı, ekrem imamoğlu, balkan, balkan ülkeleri