https://tr.sputniknews.com/20211129/abd-disisleri-rus-diplomatlari-sinir-disi-etmiyoruz-cezalandirma-soz-konusu-degil-1051269203.html
ABD Dışişleri: Rus diplomatları sınır dışı etmiyoruz, cezalandırma söz konusu değil
ABD Dışişleri: Rus diplomatları sınır dışı etmiyoruz, cezalandırma söz konusu değil
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jalina Porter, Rus diplomatları sınır dışı etmediklerini, görev süresi sona erdiği için ülkeden gitmesi gereken kişilerin... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T23:21+0300
2021-11-29T23:21+0300
2021-11-29T23:21+0300
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abd
rusya
anatoliy antonov
diplomat
sınır dışı
jalina porter
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jalina Porter, Moskova'nın Washington'un Rus diplomatları sınır dışı ettiği yönündeki açıklamalarını yorumladı.Porter, bugün düzenlediği basın toplantısında, "Olup bitenler, sınır dışı edilme değil. Elbette Rusya yönetimine, gidenler yerine başka diplomatları gönderebilecekleri yönünde bilgi verildi. Bu yeni prosedürler, cezalandırma değil” ifadelerini kullandı.Rusya'nın ABD'li diplomatlara ilk kalışları için 3 yıllık süre tanıdığını anımsatan Porter, "ABD de yaklaşık 1 yıl önce Rusya'ya, diplomatlarının aynı kurallara uyacağını bildirmişti. Bu iki ülke arasında büyük eşitliğe hizmet edecek" dedi.Moskova'yla diplomatların ülkede bulunma süresi konusunu görüşmeye devam ettiğini belirten Dışişleri Sözcüsü, "İki ülkenin belli bir aralıkla çalışanlarını değiştirdikçe diplomatik misyonlarımızda daha fazla eşitlik sağlanmış olur. Bu konuyu Rusya’yla görüşmeye devam edeceğiz" diye konuştu.Daha önce Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın talebi üzerine 27 Rus diplomatın 30 Ocak 2022’de ABD’den ayrılacağını duyurmuştu.Antonov, bu diplomatların ABD’de bulunma sürelerinin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından sınırlandırıldığını belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211125/rusya-washington-siyasetle-ilgisi-olmayan-alanlarla-baglarini-koparmayi-surduruyor-1051155635.html
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abd, rusya, anatoliy antonov, diplomat, sınır dışı, jalina porter
ABD Dışişleri: Rus diplomatları sınır dışı etmiyoruz, cezalandırma söz konusu değil
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jalina Porter, Rus diplomatları sınır dışı etmediklerini, görev süresi sona erdiği için ülkeden gitmesi gereken kişilerin yerine başka diplomatların getirilebileceğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jalina Porter, Moskova'nın Washington'un Rus diplomatları sınır dışı ettiği yönündeki açıklamalarını yorumladı.
Porter, bugün düzenlediği basın toplantısında, "Olup bitenler, sınır dışı edilme değil. Elbette Rusya yönetimine, gidenler yerine başka diplomatları gönderebilecekleri yönünde bilgi verildi. Bu yeni prosedürler, cezalandırma değil” ifadelerini kullandı.
Rusya'nın ABD'li diplomatlara ilk kalışları için 3 yıllık süre tanıdığını anımsatan Porter, "ABD de yaklaşık 1 yıl önce Rusya'ya, diplomatlarının aynı kurallara uyacağını bildirmişti. Bu iki ülke arasında büyük eşitliğe hizmet edecek" dedi.
Moskova'yla diplomatların ülkede bulunma süresi konusunu görüşmeye devam ettiğini belirten Dışişleri Sözcüsü, "İki ülkenin belli bir aralıkla çalışanlarını değiştirdikçe diplomatik misyonlarımızda daha fazla eşitlik sağlanmış olur. Bu konuyu Rusya’yla görüşmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Daha önce Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın talebi üzerine 27 Rus diplomatın 30 Ocak 2022’de ABD’den ayrılacağını duyurmuştu.
Antonov, bu diplomatların ABD’de bulunma sürelerinin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından sınırlandırıldığını belirtmişti.