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https://tr.sputniknews.com/20211129/adalet-bakanligi-orhan-pamuk-icin-yargitaya-basvurdu-kamu-davasi-dusebilir-1051248786.html
Adalet Bakanlığı, Orhan Pamuk için Yargıtay'a başvurdu: Kamu davası düşebilir
Adalet Bakanlığı, Orhan Pamuk için Yargıtay'a başvurdu: Kamu davası düşebilir
Adalet Bakanlığı, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'a açılan kamu davasının bozulması için Yargıtay'a başvuruda bulundu. 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T13:29+0300
2021-11-29T13:34+0300
orhan pamuk
türkiye
yargıtay
adalet bakanlığı
kamu davası
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Adalet Bakanlığı, Veba Geceleri romanında Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle bir okurun suç duyurusunda bulunması sonrası Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk hakkında kamu davası açılması kararına karşı Yargıtay’a bozma başvurusunda bulundu.Habertürk'ün haberine göre Adalet Bakanlığı'nın, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesiyle kendisine tanınan yetkiyi kullanarak geçen günlerde Orhan Pamuk'a kamu davası açılma kararına karşı ‘kanun yararına bozma’ başvurusunda bulundu. Bakanlık, başvurusunda ‘karara itiraz hakkı olmayan müşteki tarafından yapılan itirazın reddine karar verilmesi’ gerekçesine dayandı.Yargıtay’ın Bakanlık başvurusunu kabul etmesi halinde, Orhan Pamuk hakkındaki kamu davası ortadan kalkacak.Ne olmuştu?İzmir Barosu’na kayıtlı olan, eski Ergenekon Partisi Genel Başkanı avukat Tarcan Ülük, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Orhan Pamuk hakkında suç duyurusunda bulundu. Ülük tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde, yazar Orhan Pamuk'un 'Veba Geceleri' isimli kitabında, Atatürk'e hakaret ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiğini iddia etti.Savcılık, kitapta yer alan ifadelerin Atatürk’e yönelik olmadığı, öyle olduğu varsayılsa bile hakaret unsurunun bulunmadığı düşüncesiyle 3 Ağustos 2021 tarihinde takipsizlik kararı vermişti. Suç duyurusunda bulunan vatandaş, avukatı vasıtasıyla Sulh Ceza Hâkimliğine itiraz etmiş; Sulh Ceza Hâkimi 2 Kasım 2021 tarihinde takipsizlik kararını kaldırarak bu konuda yargılama yapılması gerektiği sonucuna varmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211112/yapi-kredi-yayinlari-orhan-pamuk-hakkinda-yeniden-sorusturma-acilmasi-kararini-uzuntuyle-karsiladik-1050725054.html
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orhan pamuk, yargıtay, adalet bakanlığı, kamu davası

Adalet Bakanlığı, Orhan Pamuk için Yargıtay'a başvurdu: Kamu davası düşebilir

13:29 29.11.2021 (güncellendi: 13:34 29.11.2021)
Orhan Pamuk
Orhan Pamuk - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
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Adalet Bakanlığı, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'a açılan kamu davasının bozulması için Yargıtay'a başvuruda bulundu.
Adalet Bakanlığı, Veba Geceleri romanında Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle bir okurun suç duyurusunda bulunması sonrası Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk hakkında kamu davası açılması kararına karşı Yargıtay’a bozma başvurusunda bulundu.
Habertürk'ün haberine göre Adalet Bakanlığı'nın, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesiyle kendisine tanınan yetkiyi kullanarak geçen günlerde Orhan Pamuk'a kamu davası açılma kararına karşı ‘kanun yararına bozma’ başvurusunda bulundu. Bakanlık, başvurusunda ‘karara itiraz hakkı olmayan müşteki tarafından yapılan itirazın reddine karar verilmesi’ gerekçesine dayandı.
Yargıtay’ın Bakanlık başvurusunu kabul etmesi halinde, Orhan Pamuk hakkındaki kamu davası ortadan kalkacak.

Ne olmuştu?

İzmir Barosu’na kayıtlı olan, eski Ergenekon Partisi Genel Başkanı avukat Tarcan Ülük, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Orhan Pamuk hakkında suç duyurusunda bulundu. Ülük tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde, yazar Orhan Pamuk'un 'Veba Geceleri' isimli kitabında, Atatürk'e hakaret ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiğini iddia etti.
Savcılık, kitapta yer alan ifadelerin Atatürk’e yönelik olmadığı, öyle olduğu varsayılsa bile hakaret unsurunun bulunmadığı düşüncesiyle 3 Ağustos 2021 tarihinde takipsizlik kararı vermişti. Suç duyurusunda bulunan vatandaş, avukatı vasıtasıyla Sulh Ceza Hâkimliğine itiraz etmiş; Sulh Ceza Hâkimi 2 Kasım 2021 tarihinde takipsizlik kararını kaldırarak bu konuda yargılama yapılması gerektiği sonucuna varmıştı.
Orhan Pamuk - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
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