Aeroflot iki yıldır ilk kez üç aylık net karını açıkladı

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan aksaklıkların ardından yurtiçi ve yurtdışı havayolu trafiği hareketlenirken Rusya’nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Aeroflot, 2019’dan beri ilk kez yılın üç aylık dönemine ilişkin net karıyla ilgili bilgi verdi.Şirketten yapılan açıklamaya göre yılın üçüncü çeyreğindeki net kar 11.6 milyar ruble (155 milyon dolar) oldu. Bir yıl önce aynı dönemde 21.14 milyar rublelik zarar oluşmuştu.Yılın üçüncü çeyreğinde firmanın yurtiçi pazarındaki yolcu sayısı pandemiden önce 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 27.4 arttı.Şirket Yetkilisi Andrey Çikhançin, başka ülkelerle kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasından da faydalandıklarını, sonuçlar üzerinde bunun da olumlu etkileri olduğunu ifade etti.
Rusya’nın bayrak taşıyıcı Aeroflot havayolu şirketi iki yıldır ilk kez yılın üç aylık dönemindeki net karıyla ilgili bilgi verdi ve üçüncü çeyrekte 155 milyon dolar net kar elde ettiğini duyurdu.
Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan aksaklıkların ardından yurtiçi ve yurtdışı havayolu trafiği hareketlenirken Rusya’nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Aeroflot, 2019’dan beri ilk kez yılın üç aylık dönemine ilişkin net karıyla ilgili bilgi verdi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre yılın üçüncü çeyreğindeki net kar 11.6 milyar ruble (155 milyon dolar) oldu. Bir yıl önce aynı dönemde 21.14 milyar rublelik zarar oluşmuştu.
Yılın üçüncü çeyreğinde firmanın yurtiçi pazarındaki yolcu sayısı pandemiden önce 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 27.4 arttı.
Şirket Yetkilisi Andrey Çikhançin, başka ülkelerle kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasından da faydalandıklarını, sonuçlar üzerinde bunun da olumlu etkileri olduğunu ifade etti.