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https://tr.sputniknews.com/20211129/aeroflot-iki-yildir-ilk-kez-uc-aylik-net-karini-acikladi-1051259791.html
Aeroflot iki yıldır ilk kez üç aylık net karını açıkladı
Aeroflot iki yıldır ilk kez üç aylık net karını açıkladı
Rusya’nın bayrak taşıyıcı Aeroflot havayolu şirketi iki yıldır ilk kez yılın üç aylık dönemindeki net karıyla ilgili bilgi verdi ve üçüncü çeyrekte 155 milyon... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T17:02+0300
2021-11-29T17:02+0300
ekonomi
rusya
havayolu
rus aeroflot havayolları
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Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan aksaklıkların ardından yurtiçi ve yurtdışı havayolu trafiği hareketlenirken Rusya’nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Aeroflot, 2019’dan beri ilk kez yılın üç aylık dönemine ilişkin net karıyla ilgili bilgi verdi.Şirketten yapılan açıklamaya göre yılın üçüncü çeyreğindeki net kar 11.6 milyar ruble (155 milyon dolar) oldu. Bir yıl önce aynı dönemde 21.14 milyar rublelik zarar oluşmuştu.Yılın üçüncü çeyreğinde firmanın yurtiçi pazarındaki yolcu sayısı pandemiden önce 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 27.4 arttı.Şirket Yetkilisi Andrey Çikhançin, başka ülkelerle kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasından da faydalandıklarını, sonuçlar üzerinde bunun da olumlu etkileri olduğunu ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20210706/rus-aeroflot-sirketi-evcil-hayvanlariyla-seyahat-edenlere-fazladan-mil-verecek-1044901005.html
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rusya, havayolu, rus aeroflot havayolları

Aeroflot iki yıldır ilk kez üç aylık net karını açıkladı

17:02 29.11.2021
© AFP 2021 / Dimitar DilkoffСтюардесса компании "Аэрофлот" во время обучения
Стюардесса компании Аэрофлот во время обучения - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff
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Rusya’nın bayrak taşıyıcı Aeroflot havayolu şirketi iki yıldır ilk kez yılın üç aylık dönemindeki net karıyla ilgili bilgi verdi ve üçüncü çeyrekte 155 milyon dolar net kar elde ettiğini duyurdu.
Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan aksaklıkların ardından yurtiçi ve yurtdışı havayolu trafiği hareketlenirken Rusya’nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Aeroflot, 2019’dan beri ilk kez yılın üç aylık dönemine ilişkin net karıyla ilgili bilgi verdi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre yılın üçüncü çeyreğindeki net kar 11.6 milyar ruble (155 milyon dolar) oldu. Bir yıl önce aynı dönemde 21.14 milyar rublelik zarar oluşmuştu.
Yılın üçüncü çeyreğinde firmanın yurtiçi pazarındaki yolcu sayısı pandemiden önce 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 27.4 arttı.
Şirket Yetkilisi Andrey Çikhançin, başka ülkelerle kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasından da faydalandıklarını, sonuçlar üzerinde bunun da olumlu etkileri olduğunu ifade etti.
evcil hayvan ile uçak seyahati - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2021
DÜNYA
Rus Aeroflot şirketi, evcil hayvanlarıyla seyahat edenlere fazladan mil verecek
6 Temmuz, 16:47
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