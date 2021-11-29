https://tr.sputniknews.com/20211129/afganistanin-moskova-buyukelciliginin-personel-sayisi-yari-yariya-azaltildi-1051263671.html

Afganistan’ın Moskova Büyükelçiliği’nin personel sayısı yarı yarıya azaltıldı

Afganistan’ın Moskova Büyükelçiliği’nin personel sayısı yarı yarıya azaltıldı

Afganistan’ın Rusya Büyükelçisi Said Cevad, Moskova’daki büyükelçiliğin personel sayısını yarı yarıya azaltmak zorunda kaldığını belirtti. 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T19:11+0300

2021-11-29T19:11+0300

2021-11-29T19:11+0300

taliban kontrolünde afganistan

moskova

afganistan

taliban

büyükelçi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0a/1044931750_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_288fc9d49b9e64b5a5464a320b874918.jpg

Afganistan’ın Rusya Büyükelçisi Said Cevad, Rus basınına demecinde Moskova’daki büyükelçiliğin personel sayısını yarı yarıya azaltmak zorunda kaldığını söyledi.Cevad, “Kadromuzu yarı yarıya azalttık ve gereklilik halinde azaltmaya devam edeceğiz” diye konuştu.Büyükelçiliğin finansal kaynak sıkıntısıyla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Cevad, “Bu nedenle çalışanlarımız gönüllü olarak çalışıyor ve biz, çalışan kadrosunu ve giderleri kısmak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.

moskova

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

moskova, afganistan, taliban, büyükelçi