Afganistan’ın Moskova Büyükelçiliği’nin personel sayısı yarı yarıya azaltıldı

Afganistan’ın Rusya Büyükelçisi Said Cevad, Rus basınına demecinde Moskova’daki büyükelçiliğin personel sayısını yarı yarıya azaltmak zorunda kaldığını söyledi.Cevad, “Kadromuzu yarı yarıya azalttık ve gereklilik halinde azaltmaya devam edeceğiz” diye konuştu.Büyükelçiliğin finansal kaynak sıkıntısıyla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Cevad, “Bu nedenle çalışanlarımız gönüllü olarak çalışıyor ve biz, çalışan kadrosunu ve giderleri kısmak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.
Afganistan’ın Rusya Büyükelçisi Said Cevad, Moskova’daki büyükelçiliğin personel sayısını yarı yarıya azaltmak zorunda kaldığını belirtti.
Afganistan’ın Rusya Büyükelçisi Said Cevad, Rus basınına demecinde Moskova’daki büyükelçiliğin personel sayısını yarı yarıya azaltmak zorunda kaldığını söyledi.
Cevad, “Kadromuzu yarı yarıya azalttık ve gereklilik halinde azaltmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Büyükelçiliğin finansal kaynak sıkıntısıyla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Cevad, “Bu nedenle çalışanlarımız gönüllü olarak çalışıyor ve biz, çalışan kadrosunu ve giderleri kısmak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.