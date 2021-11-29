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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211129/afganistanin-moskova-buyukelciliginin-personel-sayisi-yari-yariya-azaltildi-1051263671.html
Afganistan’ın Moskova Büyükelçiliği’nin personel sayısı yarı yarıya azaltıldı
Afganistan’ın Moskova Büyükelçiliği’nin personel sayısı yarı yarıya azaltıldı
Afganistan’ın Rusya Büyükelçisi Said Cevad, Moskova’daki büyükelçiliğin personel sayısını yarı yarıya azaltmak zorunda kaldığını belirtti. 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T19:11+0300
2021-11-29T19:11+0300
taliban kontrolünde afganistan
moskova
afganistan
taliban
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Afganistan’ın Rusya Büyükelçisi Said Cevad, Rus basınına demecinde Moskova’daki büyükelçiliğin personel sayısını yarı yarıya azaltmak zorunda kaldığını söyledi.Cevad, “Kadromuzu yarı yarıya azalttık ve gereklilik halinde azaltmaya devam edeceğiz” diye konuştu.Büyükelçiliğin finansal kaynak sıkıntısıyla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Cevad, “Bu nedenle çalışanlarımız gönüllü olarak çalışıyor ve biz, çalışan kadrosunu ve giderleri kısmak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.
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moskova, afganistan, taliban, büyükelçi

Afganistan’ın Moskova Büyükelçiliği’nin personel sayısı yarı yarıya azaltıldı

19:11 29.11.2021
© REUTERSAfganistan bayrağı
Afganistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© REUTERS
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Afganistan’ın Rusya Büyükelçisi Said Cevad, Moskova’daki büyükelçiliğin personel sayısını yarı yarıya azaltmak zorunda kaldığını belirtti.
Afganistan’ın Rusya Büyükelçisi Said Cevad, Rus basınına demecinde Moskova’daki büyükelçiliğin personel sayısını yarı yarıya azaltmak zorunda kaldığını söyledi.
Cevad, “Kadromuzu yarı yarıya azalttık ve gereklilik halinde azaltmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Büyükelçiliğin finansal kaynak sıkıntısıyla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Cevad, “Bu nedenle çalışanlarımız gönüllü olarak çalışıyor ve biz, çalışan kadrosunu ve giderleri kısmak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.
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