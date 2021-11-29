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Afrika Birliği, Omicron varyantı ile ilgili seyahat kısıtlamalarını reddetti
Afrika Birliği, Omicron varyantı ile ilgili seyahat kısıtlamalarını reddetti
Afrika Birliği, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle kıtanın bazı ülkelerine uygulanan seyahat kısıtlamalarını reddetti. 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T05:12+0300
2021-11-29T05:13+0300
omicron
koronavirüs
seyahat kısıtlaması
koronavirüs
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Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, yaptığı açıklamada, genel olarak Kovid-19 salgını sürecine bakıldığında, seyahat yasaklarının, virüsün yayılmasını yönetmede çok az amaca hizmet ettiğinin görüldüğünü belirtti.Nkengasong, Omicron varyantı nedeniyle kıtanın bazı ülkelerine uygulanan seyahat yasaklarının gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.Bu varyantı bildiren ülkelerden gelen kişilere seyahat yasağı getirilmesini tavsiye etmediklerini kaydeden Nkengasong, "Aslında, bu pandemi süresi boyunca, yeni bir varyantın bildirildiği ülkelerden gelen yolculara yasaklar getirmenin sonuç vermediğini gözlemledik" ifadesini kullandı.Nkengasong, yasaklar yerine Halk Sağlığı ve Sosyal Tedbirlerin (PHSM) uygulanmasına öncelik verilmesi gerektiğini aktardı.Aralarında İngiltere, ABD, Kanada, Almanya, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, 25 Kasım'da Omicron varyantının tespit edilmesini takiben Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması getirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211128/guney-afrika-seyahat-yasaklari-getirmenin-varyantin-yayilimini-durduracagina-inanmak-saflik-olur--1051234843.html
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omicron, seyahat kısıtlaması, koronavirüs

Afrika Birliği, Omicron varyantı ile ilgili seyahat kısıtlamalarını reddetti

05:12 29.11.2021 (güncellendi: 05:13 29.11.2021)
© REUTERS / ANNEGRET HILSEAlmanya- Koronavirüs
Almanya- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© REUTERS / ANNEGRET HILSE
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Afrika Birliği, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle kıtanın bazı ülkelerine uygulanan seyahat kısıtlamalarını reddetti.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, yaptığı açıklamada, genel olarak Kovid-19 salgını sürecine bakıldığında, seyahat yasaklarının, virüsün yayılmasını yönetmede çok az amaca hizmet ettiğinin görüldüğünü belirtti.
Nkengasong, Omicron varyantı nedeniyle kıtanın bazı ülkelerine uygulanan seyahat yasaklarının gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.
Bu varyantı bildiren ülkelerden gelen kişilere seyahat yasağı getirilmesini tavsiye etmediklerini kaydeden Nkengasong, "Aslında, bu pandemi süresi boyunca, yeni bir varyantın bildirildiği ülkelerden gelen yolculara yasaklar getirmenin sonuç vermediğini gözlemledik" ifadesini kullandı.
Güney Afrika hava yolu şirketi SAA - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
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Nkengasong, yasaklar yerine Halk Sağlığı ve Sosyal Tedbirlerin (PHSM) uygulanmasına öncelik verilmesi gerektiğini aktardı.
Aralarında İngiltere, ABD, Kanada, Almanya, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, 25 Kasım'da Omicron varyantının tespit edilmesini takiben Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması getirmişti.
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