AK Partili Kurtulmuş: Yılbaşı itibarıyla fiyat pahalılığını önleyecek birtakım adımlar atılacak

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, parti genel merkezinde, AK Parti Bilgi ve iletişim Teknolojileri Başkanları Eğitim ve İstişare Toplantısı'nın açılışında konuştu.Kurtulmuş, teknolojinin, her dönemde gelişme kaydettiğine, bunun insanlığın yararına kullanılmasının önemli olduğuna işaret etti:Gençlere, AK Parti'nin özelliklerini çok iyi kavramaları tavsiyesinde bulunan Kurtulmuş, AK Parti'nin, bir dava hareketinin adı olduğunu söyledi.‘Elin oğlunda ne varsa onu taklit etmeyi modernleşme olarak anlayan zihniyet...’AK Partili Kurtulmuş, "(Biz Müslüman değerlerine sahip olduğumuz için geri kaldık. Elin oğlunu görüyor musun uzaya gitti) diye hayıflanarak, elin oğlundan ne varsa onu taklit etmeyi modernleşme olarak anlayan bir zihniyet maalesef Türkiye'nin son iki asrında etkili oldu" dedi.Kurtulmuş, Türkiye'nin kendi kökleriyle barışması, teknolojik atılım yapması konusundaki ‘nice zarif ihanetleri, nice açık çelme takmaları’ dün gibi hatırladıklarını ifade etti.‘Başbakan idam edildikten sonra siyasi memnuniyetlerini her platformda dile getirenler CHP'liler değil miydi?’"Türkiye'de modernleşme kafasındaki CHP zihniyetinin, hep milletin köklerinden uzaklaşmayı esas aldığını" söyleyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:"Helalleşme adı altında birtakım toplumun geniş muhafazakar kesimlerine göz kırpan sözlerine hiç aldanmayın. İnşallah öyledir, biz samimiyet testi yapmıyoruz. Ama diyoruz ki, eğer helalleşme istiyorsanız, CHP'nin 1946'dan bu yana toplumun farklı kesimleriyle karşı karşıya geldiği konulardan özür dileyin. Bu zor mu? 1960 darbesi öncesinde sokakları karıştırarak, sokaklara çıkarak ve 1960 darbesi sonrasında Başbakan idam edildikten sonra siyasi memnuniyetlerini her platformda dile getirenler CHP'liler değil miydi? 28 Şubat sürecinde Ankara'daki üniversitede bir tane başörtülü kız çocuğuna müsamaha gösteremeyen, binlerce başörtülüyü kapının önüne koyan, üniversitelerde ikna odaları kurarak o ikna odalarında faşist Almanya'nın tatbikatına benzer uygulamalarını ortaya koyan CHP'nin insanları değil miydi?27 Nisan muhtırası sırasında Ankara'nın, Türkiye'nin sokaklarında sözde Cumhuriyet mitingleri diyerek ortaya çıkıp, 'Ordu göreve' diyerek askeri kışkırtan, CHP'nin zihniyeti değil miydi? Gelin bunlardan özür dileyin. Daha yakın, eski bir bakanın, 'Ben başörtülü birisinin hakim ve savcı olarak girdiği mahkemede yargılanmak istemem.' diyecek kadar faşist bir zihniyeti ortaya koyduğunu görmediniz mi? Daha dün bir belediye başkanının, 'yabancıya suyu şu kadara satarım, yabancıya nikahı şu kadar paraya kıyarım' diyecek kadar Almanya'nın, Avusturya'nın aşırı sağcı faşist partilerinden ileri bir zihniyeti ortaya koyduğunu duymadınız mı? Buyurun özür dileyin. Samimiyet, insanın yaptığını samimi bir şekilde itiraf etmesinden geçer. Sadece oy almak için bazı çevrelere göz kırpmaksa, asla ve asla samimi bir davranış olarak görülmez. Özür dileyin, arkasından istiyorsanız helalleşmenizi yapın. Ama bu millet, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın zihniyetinin böyle olduğunu bildiği için her hesaplaşmayı sandıkta yapmış ve sittinsenedir Cumhuriyet Halk Fırkasını muhalefete mahkum etmiştir."‘Geçmişteki yanlışlarımız, bize hatalarımızı düzeltmek için fırsat verir’AK Parti'nin sadece geçmişin değil, aynı zamanda geleceğin de partisi olduğunu belirten Kurtulmuş, "Geçmişte yapılan güzel şeyler bize rehberlik yapar. Geçmişteki yanlışlarımız bize hatalarımızı düzeltmek için fırsat verir. Ama asla geçmişte takılıp kalarak siyaset yapılamaz. Onun için geçmişten bu gücü alıyor, atiye doğru yürüyoruz" ifadelerini kullandı.Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

