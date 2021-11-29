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AK Partili Çelik, DW Türkçe'nin 'Türkiye'de yaşayan Çerkesler' haberine tepki gösterdi
AK Partili Çelik, DW Türkçe'nin 'Türkiye'de yaşayan Çerkesler' haberine tepki gösterdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Deutsche Welle'de yer alan Türkiye'de yaşayan Çerkesler' haberine tepki gösterdi. Çelik, Nerden ve ne şekilde... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T13:35+0300
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'de yer alan, 'Türkiye'de yaşayan Çerkesler ve Osmanlı İmparatorluğu'na göç hikayeleri' haberinde yer alan ifadeleri değerlendirdi. Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Çerkes kardeşlerimiz Alman DW kanalının mesnetsiz iddialarını reddettiler. Sözde haber adı altında ifade edilen provokatif iddiaları 'Türkiye aleyhine iddialar' olarak nitelendirerek gereken cevabı verdiler. Türkiye aleyhine iddialar söz konusu olduğunda, 'Türkiye Cumhuriyeti devletinin milli birlik ve beraberliği aleyhine tüm oluşumların karşısındayız.' diyen Çerkes kardeşlerimiz her türlü fitneye karşı her zaman en güçlü duruşu ortaya koyuyorlar. Nerden ve ne şekilde gelirse gelsin her türlü fitne siyaseti ve fitne haberciliği Çerkes kardeşlerimizden her zaman “Biz Çerkesiz Bizden Hain Çıkmaz” çıkmaz cevabını almıştır ve alacaktır. Çerkes kardeşlerimiz varolsun. Birliğimiz ebedi olsun…"Çerkeslerin, dünyada 40'tan çok ülkede yaşadığı aktarılan haberde, "Dünyada en fazla Çerkes nüfusu Türkiye'dedir ve maalesef en büyük asimilasyon da Türkiye'dedir." ifadeleri tepki topladı.
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AK Partili Çelik, DW Türkçe'nin 'Türkiye'de yaşayan Çerkesler' haberine tepki gösterdi

13:35 29.11.2021 (güncellendi: 13:44 29.11.2021)
© DHAÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© DHA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Deutsche Welle'de yer alan Türkiye'de yaşayan Çerkesler' haberine tepki gösterdi. Çelik, Nerden ve ne şekilde gelirse gelsin her türlü fitne siyaseti ve fitne haberciliği Çerkes kardeşlerimizden her zaman “Biz Çerkesiz Bizden Hain Çıkmaz” çıkmaz cevabını almıştır ve alacaktır" diyerek tepki gösterdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'de yer alan, 'Türkiye'de yaşayan Çerkesler ve Osmanlı İmparatorluğu'na göç hikayeleri' haberinde yer alan ifadeleri değerlendirdi.

Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Çerkes kardeşlerimiz Alman DW kanalının mesnetsiz iddialarını reddettiler. Sözde haber adı altında ifade edilen provokatif iddiaları 'Türkiye aleyhine iddialar' olarak nitelendirerek gereken cevabı verdiler.

Türkiye aleyhine iddialar söz konusu olduğunda, 'Türkiye Cumhuriyeti devletinin milli birlik ve beraberliği aleyhine tüm oluşumların karşısındayız.' diyen Çerkes kardeşlerimiz her türlü fitneye karşı her zaman en güçlü duruşu ortaya koyuyorlar.

Nerden ve ne şekilde gelirse gelsin her türlü fitne siyaseti ve fitne haberciliği Çerkes kardeşlerimizden her zaman “Biz Çerkesiz Bizden Hain Çıkmaz” çıkmaz cevabını almıştır ve alacaktır. Çerkes kardeşlerimiz varolsun. Birliğimiz ebedi olsun…"

Çerkeslerin, dünyada 40'tan çok ülkede yaşadığı aktarılan haberde, "Dünyada en fazla Çerkes nüfusu Türkiye'dedir ve maalesef en büyük asimilasyon da Türkiye'dedir." ifadeleri tepki topladı.
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