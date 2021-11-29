https://tr.sputniknews.com/20211129/almanyada-eyaletlerin-saglik-bakanlarindan-eczanelerde-de-asi-yapilsin-talebi-1051268110.html

Almanya'da eyaletlerin sağlık bakanlarından 'Eczanelerde de aşı yapılsın' talebi

Almanya'da eyaletlerin sağlık bakanlarından 'Eczanelerde de aşı yapılsın' talebi

Almanya’da eyaletlerin sağlık bakanları, yaygın aşılamanın hızlandırılması için eczanelerde ve diş kliniklerinde de Kovid-19 aşısı yapılmasını talep etti. 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T22:36+0300

2021-11-29T22:36+0300

2021-11-29T22:36+0300

koronavirüs

almanya

bavyera

eczane

aşılama

koronavirüs aşısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1051268083_0:62:1201:737_1920x0_80_0_0_36ef028ea3e7c6d0b6fc73e68b2fb977.jpg

Almanya’da Bavyera Eyaleti Sağlık Bakanı Klaus Holetscheck, eyalet sağlık bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, bakanların eczanelerde ve diş kliniklerinde de aşı yapılabilmesi için federal hükümetten yasal düzenleme hazırlamasını talep ettiğini söyledi.Holetschek, bunun geçici bir izinle mümkün olabileceğini belirterek, yıl sonuna kadar 20 milyon hatırlatma dozu yapılması gerektiğine işaret etti.Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) 5-11 yaşındaki çocuklar için aşıya onay vermesinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden Holetschek, AB Komisyonu'ndan aşıya 20 Aralık'tan daha erken kullanım izni vermesini istedi.Holetschek, "Aşıları daha da hızlı başlatabilmemiz için bunun (tarihin) öne çekilmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.Merkel, eyalet başbakanlarıyla salgındaki durumu ele alacakAlmanya’da artan vaka sayılarından ve bazı bölgelerde hastanelerin kapasite sınırına gelmesinden dolayı yarın Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanları, salgındaki durumu ele almak için çevrim içi toplantı düzenleyecek.Yeni tedbirlerin de gündemde olacağı toplantıya Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında kurulacak koalisyon hükümetinde başbakanlık görevini üstlenecek olan Olaf Scholz da katılacak.

https://tr.sputniknews.com/20211126/almanyadaki-gunluk-koronavirus-vaka-sayisinda-rekor-ustune-rekor-1051167615.html

almanya

bavyera

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

almanya, bavyera, eczane, aşılama, koronavirüs aşısı