https://tr.sputniknews.com/20211129/arastirma-bmw-suruculerinin-psikopat-olma-olasiligi-yuksek-1051260958.html
Araştırma: BMW sürücülerinin psikopat olma olasılığı yüksek
Araştırma: BMW sürücülerinin psikopat olma olasılığı yüksek
Bir ankete göre, BMW sürücüleri 'psikopat olma olasılığı en yüksek otomobil sürücüleri' olarak tanımlandı. 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T17:34+0300
2021-11-29T17:34+0300
2021-11-29T17:34+0300
yaşam
anket
bmw
araba
sürücü
araç
araştırma
psikopat
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2 bin sürücüyle yapılan ve 'insanların ne kadar psikopatik özelliklere sahip olduğunu ölçen' 12 soruluk bir anketin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.Anketten çıkan sonuçlara göre, BMW sürücüleri olası 36 puan üzerinden ortalama 12.1 ile en yüksek puanı aldı.Buna karşılık, katılımcılar arasındaki ortalama puanın 6.6 olduğu görüldü. Bu arada, Audi sürücüleri 11.7 puanla en üst sırayı kıl payı kaçırdı.Ölçülen özellikler arasında yüzeysel çekicilik, görkemli bir öz değer duygusu ve pişmanlık ya da suçluluk eksikliği vardı. 0-18 arası puan psikopati olmadığını, 19-26 arası puan ise bunun 'mümkün' olduğunu gösteriyordu. 27'nin üzerindeki puanlar psikopatinin 'olası' olduğunu ortaya çıkardı. Öte yandan, Fiat sahipleri 7.0 ile psikopat olma olasılığı en yüksek üçüncü sürücü sınıfı olurken, Skoda sahipleri ortalama 3.2 puan aldı.Scrap Car Comparison'ın genel müdürü Dan Gick ise LadBible'a verdiği demeçte “Gerçek suç yapımlarının popülaritesi, dünya çapında psikopatlara duyulan hayranlığı artırdı" ifadelerini kullandı.
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https://tr.sputniknews.com/20210624/audi-2033-yilina-kadar-fosil-yakitli-araba-uretimini-durduracak-1044807926.html
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anket, bmw, araba, sürücü, araç, araştırma, psikopat
Araştırma: BMW sürücülerinin psikopat olma olasılığı yüksek
Bir ankete göre, BMW sürücüleri 'psikopat olma olasılığı en yüksek otomobil sürücüleri' olarak tanımlandı.
2 bin sürücüyle yapılan ve 'insanların ne kadar psikopatik özelliklere sahip olduğunu ölçen' 12 soruluk bir anketin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.
Anketten çıkan sonuçlara göre, BMW sürücüleri olası 36 puan üzerinden ortalama 12.1 ile en yüksek puanı aldı.
Buna karşılık, katılımcılar arasındaki ortalama puanın 6.6 olduğu görüldü. Bu arada, Audi sürücüleri 11.7 puanla en üst sırayı kıl payı kaçırdı.
Ölçülen özellikler arasında yüzeysel çekicilik, görkemli bir öz değer duygusu ve pişmanlık ya da suçluluk eksikliği vardı. 0-18 arası puan psikopati olmadığını, 19-26 arası puan ise bunun 'mümkün' olduğunu gösteriyordu. 27'nin üzerindeki puanlar psikopatinin 'olası' olduğunu ortaya çıkardı.
Öte yandan, Fiat sahipleri 7.0 ile psikopat olma olasılığı en yüksek üçüncü sürücü sınıfı olurken, Skoda sahipleri ortalama 3.2 puan aldı.
Scrap Car Comparison'ın genel müdürü Dan Gick ise LadBible'a verdiği demeçte “Gerçek suç yapımlarının popülaritesi, dünya çapında psikopatlara duyulan hayranlığı artırdı" ifadelerini kullandı.