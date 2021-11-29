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Avcılar'da şiddetli lodos nedeniyle sürüklenen yük gemisi iskeleye çarptı
Avcılar'da şiddetli lodos nedeniyle sürüklenen yük gemisi iskeleye çarptı
İstanbul'da Ambarlı Limanı'nda şiddetli lodos nedeniyle sürüklenen yük gemisi iskeleye çarptı. 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T14:55+0300
2021-11-29T14:55+0300
2021-11-29T14:55+0300
türkiye
istanbul
avcılar
lodos
fırtına
yük gemisi
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İstanbul'da etkisini gösteren şiddetli lodos, hayatı felç etti.Avcılar'da Ambarlı Limanı'nda şiddetli lodos nedeniyle sürüklenen yük gemisi iskeleye çarptı.
https://tr.sputniknews.com/20211129/izmirde-firtinanin-etkisi-ile-yola-beton-bloklar-dustu-1051245233.html
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istanbul, avcılar, lodos, fırtına, yük gemisi
Avcılar'da şiddetli lodos nedeniyle sürüklenen yük gemisi iskeleye çarptı
İstanbul'da Ambarlı Limanı'nda şiddetli lodos nedeniyle sürüklenen yük gemisi iskeleye çarptı.
İstanbul'da etkisini gösteren şiddetli lodos, hayatı felç etti.
Avcılar'da Ambarlı Limanı'nda şiddetli lodos nedeniyle sürüklenen yük gemisi iskeleye çarptı.