https://tr.sputniknews.com/20211129/avda-kavga-eden-kopeklerini-ayirmak-isterken-kazara-kendini-vurdu-1051256543.html

Avda kavga eden köpeklerini ayırmak isterken kendini vurdu

Avda kavga eden köpeklerini ayırmak isterken kendini vurdu

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde avlanmak için gittiği ormanda kavga eden köpeklerine müdahale ederken tüfeği ateş alan Yılmaz Sevinin, karnına kurşun isabet etmesi... 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T16:08+0300

2021-11-29T16:08+0300

2021-11-29T16:08+0300

av

domuz

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Aydın'da Nazilli ilçesi kırsal Kestel Mahallesi'nin 44 yaşındaki muhtarı Yılmaz Sevinin, dün saat 09.00 sıralarında, bir grup arkadaşıyla Kuyucak ilçesinde, ormanda domuz avına çıktı. Evli ve 3 çocuk babası Sevinin’in iki köpeği, av sırasında kavga etmeye başladı. Sevinin, elindeki tüfeğin dipçiğiyle köpekleri ayırmak istedi. Bu sırada tüfek ateş aldı. Sevinin karnına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, Sevinin'i ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Durumu ağır olan Yılmaz Sevinin, buradan da Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Sevinin birlikte ava gittiği arkadaşlarının ifadesine başvurdu.

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av, domuz