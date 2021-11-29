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https://tr.sputniknews.com/20211129/bakan-yanik-turkiye-yaklasik-10-yildir-5-milyona-yakin-siginmaci-misafir-ediyor-1051261946.html
Bakan Yanık: Türkiye, yaklaşık 10 yıldır 5 milyona yakın sığınmacı misafir ediyor
Bakan Yanık: Türkiye, yaklaşık 10 yıldır 5 milyona yakın sığınmacı misafir ediyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'nin yaklaşık 10 yıldır 5 milyona yakın sığınmacıyı misafir ettiğini belirterek, "Dünyada örneği görülmemiş... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T18:04+0300
2021-11-29T18:05+0300
türkiye
kilis
sığınmacı
mülteci
bakan
akp
açıklama
derya yanık
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Bakan Yanık, kentteki ziyaretleri kapsamında Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret ederek Suriyeli aile ve çocuklarla bir araya geldi.Kamptaki sosyal tesis ve anaokuluna da ziyarette bulunan Yanık, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Bakan Yanık, Kilis'te hem genel olarak sığınmacı misafirlerle ilgili durumu yerinde görmek hem Bakanlığının çalışmalarını incelemek, daha iyi neler yapabilecekleri, daha çok vatandaşa nasıl hizmet edebileceklerini yerinde görebilmek için ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.Kilis'in sahabeler yatağı olduğunu yeni öğrendiğini belirten Bakan Yanık, "O da benim için ekstra bir sürpriz oldu. Dolayısıyla burada olmaktan son derece mutluyum. Elbeyli kampımızı özellikle görmek istedik. Hem Bakanlığımızın faaliyetleri konusunda hem de genel olarak valimizle, belediye başkanımızla, kaymakamlarımızla, mülki ve yerel idarelerimizdeki bütün paydaş arkadaşlarımızla, kamu görevlilerimizle birlikte konuları incelemek, değerlendirmek istedik" dedi.Kilis’in yaklaşık 10 yıldır sığınmacı kardeşlere ev sahipliği yaptığını ifade eden Bakan Yanık, şöyle konuştu:"Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'nde yaşayan sığınmacı kardeşlerimizi ziyaret ettik. İki ailemiz, çocuklarımızla bir araya geldik. Sosyal ortamı önemli ölçüde görmek, burada yaşayan kardeşlerimizin memnuniyet durumunu, ihtiyaçlarını anlayabilmek için müşahedede bulunmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de inşallah Bakanlık olarak, yerel ihtiyaçları yerel aktörlerden, gerek kendi il müdürlüğümüz üzerinden ki onlar sürekli takipteler ve çalışmaları bizzat sevk ve idare eden tarafta yer alıyorlar gerek mülki amirlerimizden, valimiz başta olmak üzere kaymakamlarımızdan, doğrudan doğruya tespit edip çalışmalarımıza ihtiyaca göre verimlilik esasıyla, insan odaklı bir şekilde devam edeceğiz."'Dünya, gelişmiş ülkeleriyle Suriye meselesi karşısında sınıfta kaldı'Bakan Yanık, hem kendi vatandaşları hem de Suriyeli sığınmacı kardeşleriyle alakalı her çalışmanın odağında insanın olduğunu dile getirdi."İnsanın haysiyeti var, insanın insanlık onuru var" diyen Yanık, şunları kaydetti:"Türkiye, yaklaşık 10 yıldır 5 milyona yakın sığınmacı misafir ediyor. Dünyada örneği görülmemiş ölçüde başarıyla, cömertlikle kendi vatandaşlarımız için düşündüğümüz o onurlu hayatı sığınmacı kardeşlerimiz için de sağlamaya çalıştığımız bir ortamı oluşturmaya çalıştık. Ama Cumhurbaşkanımızın da müteaddit kereler ifade ettiği gibi dünya, Suriyeli sığınmacı kardeşlerimizin karşı karşıya kaldığı, insan haklarını adeta hiçe sayan tutumunun karşısında sınıfta kaldı. Dünya, gelişmiş ülkeleriyle, Birleşmiş Milletleri ile, NATO ile, aklınıza gelebilecek bütün örgütlü toplumlarıyla Suriye meselesi karşısında sınıfta kaldı." Yanık, 'Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar konusunda dünyaya aslında insanlık dersi verdiğini' söyledi."Bu kadar yıldır devam eden süreçte artık bu yükün dünyanın geri kalanı tarafından, diğer ülkelerce, örgütlü toplumlarca, uluslararası kurum ve kuruluşlarca da paylaşılması gerektiği, bu yüke omuz vermeleri gerektiği çok açık" ifadesini kullanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, sözlerini şöyle tamamladı:"Bunu Cumhurbaşkanımız müteaddit kereler söyledi. Şu anda yaklaşık 8 binden fazla sığınmacı bu kampta yaşıyor. Çocukların, kadınların, gençlerin olduğu ortamda onların insanlık onuruna yaraşır bir biçimde hayatlarını sürdürmeleri ve geleceğe emin adımlarla yürüyebilmeleri için el birliği ile herkesin, bütün ülkelerin bu işe omuz vermesi gerektiğini bu vesileyle ben de ifade etmek isterim. Türkiye, büyük devlet olma şuuruyla herkesten bağımsız olarak 10 yıldır burada. Bu ve benzeri kamplarda zaten tecessüm etmiş vaziyette, bütün dünyanın gözünün önünde duruyor.Hepinize tekrar geldiğiniz ve bizi yalnız bırakmadığınız için çok çok teşekkürler ediyorum."
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kilis, sığınmacı, mülteci, bakan, akp, açıklama, derya yanık

Bakan Yanık: Türkiye, yaklaşık 10 yıldır 5 milyona yakın sığınmacı misafir ediyor

18:04 29.11.2021 (güncellendi: 18:05 29.11.2021)
© AAAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'nin yaklaşık 10 yıldır 5 milyona yakın sığınmacıyı misafir ettiğini belirterek, "Dünyada örneği görülmemiş ölçüde başarıyla, cömertlikle kendi vatandaşlarımız için düşündüğümüz o onurlu hayatı, sığınmacı kardeşlerimiz için de sağlamaya çalıştığımız bir ortamı oluşturmaya çalıştık" dedi.
Bakan Yanık, kentteki ziyaretleri kapsamında Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret ederek Suriyeli aile ve çocuklarla bir araya geldi.
Kamptaki sosyal tesis ve anaokuluna da ziyarette bulunan Yanık, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Bakan Yanık, Kilis'te hem genel olarak sığınmacı misafirlerle ilgili durumu yerinde görmek hem Bakanlığının çalışmalarını incelemek, daha iyi neler yapabilecekleri, daha çok vatandaşa nasıl hizmet edebileceklerini yerinde görebilmek için ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.
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Kilis'in sahabeler yatağı olduğunu yeni öğrendiğini belirten Bakan Yanık, "O da benim için ekstra bir sürpriz oldu. Dolayısıyla burada olmaktan son derece mutluyum. Elbeyli kampımızı özellikle görmek istedik. Hem Bakanlığımızın faaliyetleri konusunda hem de genel olarak valimizle, belediye başkanımızla, kaymakamlarımızla, mülki ve yerel idarelerimizdeki bütün paydaş arkadaşlarımızla, kamu görevlilerimizle birlikte konuları incelemek, değerlendirmek istedik" dedi.
Kilis’in yaklaşık 10 yıldır sığınmacı kardeşlere ev sahipliği yaptığını ifade eden Bakan Yanık, şöyle konuştu:
"Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'nde yaşayan sığınmacı kardeşlerimizi ziyaret ettik. İki ailemiz, çocuklarımızla bir araya geldik. Sosyal ortamı önemli ölçüde görmek, burada yaşayan kardeşlerimizin memnuniyet durumunu, ihtiyaçlarını anlayabilmek için müşahedede bulunmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de inşallah Bakanlık olarak, yerel ihtiyaçları yerel aktörlerden, gerek kendi il müdürlüğümüz üzerinden ki onlar sürekli takipteler ve çalışmaları bizzat sevk ve idare eden tarafta yer alıyorlar gerek mülki amirlerimizden, valimiz başta olmak üzere kaymakamlarımızdan, doğrudan doğruya tespit edip çalışmalarımıza ihtiyaca göre verimlilik esasıyla, insan odaklı bir şekilde devam edeceğiz."
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'Dünya, gelişmiş ülkeleriyle Suriye meselesi karşısında sınıfta kaldı'

Bakan Yanık, hem kendi vatandaşları hem de Suriyeli sığınmacı kardeşleriyle alakalı her çalışmanın odağında insanın olduğunu dile getirdi.
"İnsanın haysiyeti var, insanın insanlık onuru var" diyen Yanık, şunları kaydetti:
"Türkiye, yaklaşık 10 yıldır 5 milyona yakın sığınmacı misafir ediyor. Dünyada örneği görülmemiş ölçüde başarıyla, cömertlikle kendi vatandaşlarımız için düşündüğümüz o onurlu hayatı sığınmacı kardeşlerimiz için de sağlamaya çalıştığımız bir ortamı oluşturmaya çalıştık. Ama Cumhurbaşkanımızın da müteaddit kereler ifade ettiği gibi dünya, Suriyeli sığınmacı kardeşlerimizin karşı karşıya kaldığı, insan haklarını adeta hiçe sayan tutumunun karşısında sınıfta kaldı. Dünya, gelişmiş ülkeleriyle, Birleşmiş Milletleri ile, NATO ile, aklınıza gelebilecek bütün örgütlü toplumlarıyla Suriye meselesi karşısında sınıfta kaldı."
Yanık, 'Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar konusunda dünyaya aslında insanlık dersi verdiğini' söyledi.
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"Bu kadar yıldır devam eden süreçte artık bu yükün dünyanın geri kalanı tarafından, diğer ülkelerce, örgütlü toplumlarca, uluslararası kurum ve kuruluşlarca da paylaşılması gerektiği, bu yüke omuz vermeleri gerektiği çok açık" ifadesini kullanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bunu Cumhurbaşkanımız müteaddit kereler söyledi. Şu anda yaklaşık 8 binden fazla sığınmacı bu kampta yaşıyor. Çocukların, kadınların, gençlerin olduğu ortamda onların insanlık onuruna yaraşır bir biçimde hayatlarını sürdürmeleri ve geleceğe emin adımlarla yürüyebilmeleri için el birliği ile herkesin, bütün ülkelerin bu işe omuz vermesi gerektiğini bu vesileyle ben de ifade etmek isterim. Türkiye, büyük devlet olma şuuruyla herkesten bağımsız olarak 10 yıldır burada. Bu ve benzeri kamplarda zaten tecessüm etmiş vaziyette, bütün dünyanın gözünün önünde duruyor.
Hepinize tekrar geldiğiniz ve bizi yalnız bırakmadığınız için çok çok teşekkürler ediyorum."
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