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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211129/barlas-eger-akliniz-kitsa-sadece-dolarin-fiyatina-takilirsiniz-1051241177.html
Barlas: Eğer aklınız kıtsa sadece doların fiyatına takılırsınız
Barlas: Eğer aklınız kıtsa sadece doların fiyatına takılırsınız
Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Türkiye'nin belirlediği hedeflere doğru taviz vermeden yürüdüğünü savunurken, "Ama eğer aklınız kıtsa sadece doların... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T10:06+0300
2021-11-29T10:06+0300
ekonomi
türkiye
enflasyon
dolar
merkez bankası
kriz
döviz
mehmet barlas
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Sabah gazetesi yazarı Barlas, bugün kaleme aldığı yazısında "Düşünüyorum, eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı bütün bu FETÖ'cüler kim bilir bize neler yaparlardı? Çünkü öğrendik ki 15 Temmuz 2016 darbe girişimi başarıya ulaşsaydı Fetullah Gülen uçakla Amerika'dan Türkiye'ye gelecek ve Akın İpek'in Ankara'da yaptırdığı saray benzeri malikâneye yerleşecekti ve "Türkiye'nin Humeyni'si" olacaktı. Böyle bir dünyayı öncelikle kadınların hayal etmesini diliyorum. Bugünkü 'Taliban Afganistanı'nda kadınların üniversiteye erkeklerle birlikte gitmeleri yasak. Kadınların sinema filmlerinde ve tiyatrolarda rol almaları yasak. Bugün AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında nefret söylemleri seslendiren sözde modern kadınların bütün bunlardan haberi olup olmadığı belli değil. Yani biraz bilinçli olsalar yatıp kalkıp Erdoğan'ın sağlığına dua ederler" ifadelerine yer verdi.Ekonomideki gelişmeleri de değerlendirmelerde bulunan Barlas, şunları ifade etti:
https://tr.sputniknews.com/20211128/dolar-otomobil-piyasasini-da-vurdu-200-bin-tlnin-altinda-iki-arac-kaldi-1051229704.html
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türkiye, enflasyon, dolar, merkez bankası, kriz, döviz, mehmet barlas

Barlas: Eğer aklınız kıtsa sadece doların fiyatına takılırsınız

10:06 29.11.2021
© Fotoğraf : DHAMehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© Fotoğraf : DHA
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Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Türkiye'nin belirlediği hedeflere doğru taviz vermeden yürüdüğünü savunurken, "Ama eğer aklınız kıtsa sadece doların fiyatına takılırsınız" dedi.
Sabah gazetesi yazarı Barlas, bugün kaleme aldığı yazısında "Düşünüyorum, eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı bütün bu FETÖ'cüler kim bilir bize neler yaparlardı? Çünkü öğrendik ki 15 Temmuz 2016 darbe girişimi başarıya ulaşsaydı Fetullah Gülen uçakla Amerika'dan Türkiye'ye gelecek ve Akın İpek'in Ankara'da yaptırdığı saray benzeri malikâneye yerleşecekti ve "Türkiye'nin Humeyni'si" olacaktı. Böyle bir dünyayı öncelikle kadınların hayal etmesini diliyorum. Bugünkü 'Taliban Afganistanı'nda kadınların üniversiteye erkeklerle birlikte gitmeleri yasak. Kadınların sinema filmlerinde ve tiyatrolarda rol almaları yasak. Bugün AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında nefret söylemleri seslendiren sözde modern kadınların bütün bunlardan haberi olup olmadığı belli değil. Yani biraz bilinçli olsalar yatıp kalkıp Erdoğan'ın sağlığına dua ederler" ifadelerine yer verdi.
Ekonomideki gelişmeleri de değerlendirmelerde bulunan Barlas, şunları ifade etti:
"Bereket, Türkiye yönetimi şu anda kendi kendine belirlediği hedeflere doğru taviz vermeden yürüyor. Bu sayede Türkiye hem bu bölgenin hem de dünyanın çok önem verilen bir stratejik gücü halinde. Son olarak Türkçe konuşan devletlerle varılan işbirliğinin ulaştığı noktaları da gördük. Ama eğer aklınız kıtsa sadece doların fiyatına takılırsınız. Diyorum ki herkesin biraz kafasını çalıştırması şart. Öyle şeyler yaşanıyor ki bunlardan ders alınmazsa bu ülkenin yarını da cehenneme döner."
Dünya genelinde yaşanan çip krizi sebebiyle otomobil arzında yaşanan sıkıntılar, hem sıfır hem de ikinci el araçların fiyatlarını yükseltiyor. İkinci el satış yapan galericiler ise çip krizinden çok belgesiz satış yapan Ayaklı galericiler olarak bilinen kişilerin piyasayı yükselttiklerini iddia etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
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