https://tr.sputniknews.com/20211129/barlas-eger-akliniz-kitsa-sadece-dolarin-fiyatina-takilirsiniz-1051241177.html

Barlas: Eğer aklınız kıtsa sadece doların fiyatına takılırsınız

Barlas: Eğer aklınız kıtsa sadece doların fiyatına takılırsınız

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Türkiye'nin belirlediği hedeflere doğru taviz vermeden yürüdüğünü savunurken, "Ama eğer aklınız kıtsa sadece doların... 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T10:06+0300

2021-11-29T10:06+0300

2021-11-29T10:06+0300

ekonomi

türkiye

enflasyon

dolar

merkez bankası

kriz

döviz

mehmet barlas

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Sabah gazetesi yazarı Barlas, bugün kaleme aldığı yazısında "Düşünüyorum, eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı bütün bu FETÖ'cüler kim bilir bize neler yaparlardı? Çünkü öğrendik ki 15 Temmuz 2016 darbe girişimi başarıya ulaşsaydı Fetullah Gülen uçakla Amerika'dan Türkiye'ye gelecek ve Akın İpek'in Ankara'da yaptırdığı saray benzeri malikâneye yerleşecekti ve "Türkiye'nin Humeyni'si" olacaktı. Böyle bir dünyayı öncelikle kadınların hayal etmesini diliyorum. Bugünkü 'Taliban Afganistanı'nda kadınların üniversiteye erkeklerle birlikte gitmeleri yasak. Kadınların sinema filmlerinde ve tiyatrolarda rol almaları yasak. Bugün AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında nefret söylemleri seslendiren sözde modern kadınların bütün bunlardan haberi olup olmadığı belli değil. Yani biraz bilinçli olsalar yatıp kalkıp Erdoğan'ın sağlığına dua ederler" ifadelerine yer verdi.Ekonomideki gelişmeleri de değerlendirmelerde bulunan Barlas, şunları ifade etti:

https://tr.sputniknews.com/20211128/dolar-otomobil-piyasasini-da-vurdu-200-bin-tlnin-altinda-iki-arac-kaldi-1051229704.html

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türkiye, enflasyon, dolar, merkez bankası, kriz, döviz, mehmet barlas