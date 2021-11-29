Belarus Savunma Bakanlığı: NATO, sınırlarımızın yakınında saldırı potansiyelini artırıyor

BelTA haber ajansının aktardığına göre, Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, bakanlık bünyesindeki stratejik yönetim merkezinde Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun katılımıyla düzenlenen askeri güvenlik konulu toplantıda konuştu.NATO’nun Belarus sınırlarının yakınında kuvvetlerini yığarak saldırı potansiyelini artırdığını söyleyen Hrenin, sözlerini şöyle sürdürdü:
Belarus Savunma Bakanı Hrenin, NATO’nun ülke sınırlarının yakınında kuvvetlerini yığarak saldırı potansiyelini artırdığını belirtti.
BelTA haber ajansının aktardığına göre, Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, bakanlık bünyesindeki stratejik yönetim merkezinde Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun katılımıyla düzenlenen askeri güvenlik konulu toplantıda konuştu.
NATO’nun Belarus sınırlarının yakınında kuvvetlerini yığarak saldırı potansiyelini artırdığını söyleyen Hrenin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“(Askeri ve siyasi durumu) değerlendirme sonuçları, Batılı ülkelerin bölgeyi askerleştirmek üzere aldıkları önlemlerin güç dengelerinde önemli bir değişikliğe yol açtığını gösteriyor. Ülkemiz sınırlarının yakınında NATO blokuna üye ülkelerin silahlı kuvvetlerinin saldırı potansiyeli artırılıyor."