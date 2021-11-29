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Belarus Savunma Bakanlığı: NATO, sınırlarımızın yakınında saldırı potansiyelini artırıyor
Belarus Savunma Bakanlığı: NATO, sınırlarımızın yakınında saldırı potansiyelini artırıyor
Belarus Savunma Bakanı Hrenin, NATO’nun ülke sınırlarının yakınında kuvvetlerini yığarak saldırı potansiyelini artırdığını belirtti. 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T15:28+0300
2021-11-29T15:32+0300
belarus
savunma
nato
aleksandr lukaşenko
ab
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BelTA haber ajansının aktardığına göre, Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, bakanlık bünyesindeki stratejik yönetim merkezinde Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun katılımıyla düzenlenen askeri güvenlik konulu toplantıda konuştu.NATO’nun Belarus sınırlarının yakınında kuvvetlerini yığarak saldırı potansiyelini artırdığını söyleyen Hrenin, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://tr.sputniknews.com/20211126/stoltenberg-nato-ve-ab-belarusun-hibrit-saldirisina-birlikte-karsi-koymali-1051186706.html
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belarus, nato, aleksandr lukaşenko, ab

Belarus Savunma Bakanlığı: NATO, sınırlarımızın yakınında saldırı potansiyelini artırıyor

15:28 29.11.2021 (güncellendi: 15:32 29.11.2021)
© SputnikBelarus ArmyBelarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin
Belarus ArmyBelarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© Sputnik
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Belarus Savunma Bakanı Hrenin, NATO’nun ülke sınırlarının yakınında kuvvetlerini yığarak saldırı potansiyelini artırdığını belirtti.
BelTA haber ajansının aktardığına göre, Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, bakanlık bünyesindeki stratejik yönetim merkezinde Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun katılımıyla düzenlenen askeri güvenlik konulu toplantıda konuştu.
NATO’nun Belarus sınırlarının yakınında kuvvetlerini yığarak saldırı potansiyelini artırdığını söyleyen Hrenin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“(Askeri ve siyasi durumu) değerlendirme sonuçları, Batılı ülkelerin bölgeyi askerleştirmek üzere aldıkları önlemlerin güç dengelerinde önemli bir değişikliğe yol açtığını gösteriyor. Ülkemiz sınırlarının yakınında NATO blokuna üye ülkelerin silahlı kuvvetlerinin saldırı potansiyeli artırılıyor."
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
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Stoltenberg: NATO ve AB, Belarus'un hibrit saldırısına birlikte karşı koymalı
26 Kasım, 19:31
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