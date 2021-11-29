https://tr.sputniknews.com/20211129/belediye-otobusleri-lodos-nedeniyle-ilerlemekte-zorlanan-motosiklet-suruculerine-siper-oldu-1051261425.html

Belediye otobüsleri lodos nedeniyle ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücülerine siper oldu

Belediye otobüsleri lodos nedeniyle ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücülerine siper oldu

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şiddetli lodos nedeniyle köprü üzerinde ilerlemekte zorlanan 4 motosiklet sürücüsüne 2 İETT otobüsü siper oldu. 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T17:39+0300

2021-11-29T17:39+0300

2021-11-29T17:39+0300

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otobüs

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İstanbul'da şiddetli rüzgarda ilerlemekte zorlanan motosikletlilere iki otobüs şoförü kalkan oldu. Rüzgarın geldiği yönde ve diğer yönde hızlarını düşüren otobüsler 4 motosikletlinin yanında seyrederek rüzgarı kesti.Köprü üzerinden geçişte zorlanan motosiklet sürücüleri şiddetli yağmur ve rüzgardan etkilenmeden karşı yakaya geçebildi.

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2021

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istanbul, türkiye, iett, motorsiklet, otobüs