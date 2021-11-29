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https://tr.sputniknews.com/20211129/belediye-otobusleri-lodos-nedeniyle-ilerlemekte-zorlanan-motosiklet-suruculerine-siper-oldu-1051261425.html
Belediye otobüsleri lodos nedeniyle ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücülerine siper oldu
Belediye otobüsleri lodos nedeniyle ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücülerine siper oldu
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şiddetli lodos nedeniyle köprü üzerinde ilerlemekte zorlanan 4 motosiklet sürücüsüne 2 İETT otobüsü siper oldu. 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T17:39+0300
2021-11-29T17:39+0300
2021-11-29T17:39+0300
yaşam
istanbul
türkiye
iett
motorsiklet
otobüs
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İstanbul'da şiddetli rüzgarda ilerlemekte zorlanan motosikletlilere iki otobüs şoförü kalkan oldu. Rüzgarın geldiği yönde ve diğer yönde hızlarını düşüren otobüsler 4 motosikletlinin yanında seyrederek rüzgarı kesti.Köprü üzerinden geçişte zorlanan motosiklet sürücüleri şiddetli yağmur ve rüzgardan etkilenmeden karşı yakaya geçebildi.
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istanbul, türkiye, iett, motorsiklet, otobüs
Belediye otobüsleri lodos nedeniyle ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücülerine siper oldu
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şiddetli lodos nedeniyle köprü üzerinde ilerlemekte zorlanan 4 motosiklet sürücüsüne 2 İETT otobüsü siper oldu.
İstanbul'da şiddetli rüzgarda ilerlemekte zorlanan motosikletlilere iki otobüs şoförü kalkan oldu.
Rüzgarın geldiği yönde ve diğer yönde hızlarını düşüren otobüsler 4 motosikletlinin yanında seyrederek rüzgarı kesti.
Köprü üzerinden geçişte zorlanan motosiklet sürücüleri şiddetli yağmur ve rüzgardan etkilenmeden karşı yakaya geçebildi.