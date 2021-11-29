https://tr.sputniknews.com/20211129/binanin-catisi-ucunca-ceyizleri-boyle-kurtardilar-1051268507.html

Fırtınada çatısı uçan binadaki çeyizleri teker teker kurtardı

Fırtınada çatısı uçan binadaki çeyizleri teker teker kurtardı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde fırtınada uçan binanın çatısı sokağın ortasına düştü. O sırada çatıda ve yolda bulunanlar ölümden an farkıyla kurtulurken, bir... 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T22:46+0300

2021-11-29T22:46+0300

2021-11-29T23:53+0300

türkiye

fırtına

çatı

çeyiz

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Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatısı fırtınada uçarak sokağın ortasına düştü. O sırada çatının üzerinde bulunan Akın Aydoğdu ve sokakta bulunan Nurcan Necibe Korkmaz son anda kurtuldu. Akın Aydoğdu’nun damadı ise çatı katında bulunan çeyizleri kurtarabilmek için yoğun çaba sarf etti. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. 'Çatı yerinden kalktı, beni bile kaldırdı'Fırtına çıktığında çatının aşağıya indiğini söyleyen Akın Aydoğdu, “Ben üzerine çıktım. Ne var diye bakayım dedim. Sonra çatı yerinden kalktı. Beni bile kaldırdı. Ben bile çatıyla gelebilirdim. Allah’tan kimse yoktu. Korktum, bu kısmı göremiyordum. Düştüm, bıraktım kendimi. Çocuklara bağırdım, yaklaşmayın, çatı gidiyor dememe kalmadan çocuklarım çıktı, ‘Baba bırak gel’ derken çatı komple aşağıya indi. Ölümden döndük, Allah kurtardı. Ama belediyemizden yardım bekliyoruz” dedi. Çatı uçmadan önce aşırı derecede rüzgar olduğunu söyleyen Nurcan Necibe Korkmaz ise, “Abi de çatının üzerindeydi. Kapıyı açmamla çatı yere düştü. Abi de kendini tuttu orada. Sonra da zaten herkesi aradık, geldiler. Biz tam kapının önündeydik. Dışarı çıkıyordum, çocuklar için sobayı yakacaktım o sırada olanlar oldu. Saniyeyle kurtulduk” diye konuştu.

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fırtına, çatı, çeyiz