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BioNTech-Pfizer: Aşıyı Omicron'a uyarlamaya başladık, 100 günden kısa sürede tedarik ederiz
BioNTech-Pfizer: Aşıyı Omicron'a uyarlamaya başladık, 100 günden kısa sürede tedarik ederiz
Pfizer CEO'su, BioNTech ortaklığındaki Kovid aşısını Omicron varyantı tehdidine karşı uyarlama çalışmalarına başladıklarını, ihtiyaç olursa 100 günden kısa... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T18:41+0300
2021-11-29T18:42+0300
koronavirüs
ilaç
pfizer
aşı
hap
biontech
varyant
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Batı'da en çok kullanılan Kovid aşısının geliştiricisi BioNTech ile üreticisi Pfizer, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'yüksek risk endişesi' açıkladığı Kovid'in Omicron varyantına aşı uyarlama çalışmalarına başladıklarını duyurdu. Ortakların iki gün evvel Omicron'a karşı 100 gün içinde aşı sözü vermesinin ardından, bugün CNBC'ye konuşan Pfizer CEO'su Albert Bourla, Omicron tehdidine karşı aşı geliştirmeye başladıklarını, aşının 100 günden kısa süre içinde tamamlanabileceğini söyledi. "Bugün aşı geliştirme sürecinin ilk parçası olan ilk DNA şablonumuzu oluşturduk" haberini veren Bourla, "100 günden daha kısa sürede aşı yapabileceğimizi daha önce defalarca açıklamıştık. Yeni aşıya ihtiyaç olursa, gelecek yılın başında 4 milyon doz üretmiş oluruz" diye ekledi. Kovid'le mücadele için her yıl aşı olmak gerekebileceğini düşündüğünü aktaran Pfizer CEO'su, Kovid'e karşı geliştirdikleri ilacın üretim hedefini de 80 milyon küre çıkardı. "Üretim mekanizmamız sayesinde şu anda 80 milyon doz taahhüt edebiliyoruz" diyen Bourla, Paxlovid adını verdikleri ilacın Omicron varyantından etkilenmeyeceğinden emin olduğunu vurguladı. Yeni varyant hakkında birkaç hafta içinde daha fazla ayrıntı öğrenebileceklerini sözlerine ekledi.Pfizer'in önceki açıklamasında bu yıl sonuna kadar 180 bin ve 2022'nin ilk yarısında 21 milyon olmak üzere gelecek yılın sonuna kadar en az 50 milyon kür Paxlovid üretme hedefi konulmuştu. Paxlovid'in risk altındaki kişilerde hastaneye yatış veya ölümün önlenmesinde yüzde 89 oranında etkili olduğunu gösteren veriler sunan Pfizer, geçen hafta acil kullanım yetkisi için başvuruda bulundu. BioNTech-Pfizer'in yanısıra diğer aşı üreticileri Moderna ve Johnson &amp; Johnson'dan da son varyanta karşı varolan aşıların etkili olmaması halinde özel olarak Omicron'u hedef alan aşı çalışması yürüttüklerine dair açıklama geldi.BioNTech-Pfizer'den farklı olarak, Moderna CEO'su Stéphane Bancel, özel olarak Omicron'u hedef alan aşı tedarikine başlamalarının birkaç ay alabileceğini söyledi. CNBC'ye konuşan Bancel, varolan aşıların Omicron karşısındaki etkinliğinin henüz bilinmediğini, bunun yaklaşık 2 hafta içinde netleşebileceğini dile getirdi.
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ilaç, pfizer, aşı, hap, biontech , varyant

BioNTech-Pfizer: Aşıyı Omicron'a uyarlamaya başladık, 100 günden kısa sürede tedarik ederiz

18:41 29.11.2021 (güncellendi: 18:42 29.11.2021)
© REUTERS / DADO RUVIC Pfizer-BioNTech
 Pfizer-BioNTech - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
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Pfizer CEO'su, BioNTech ortaklığındaki Kovid aşısını Omicron varyantı tehdidine karşı uyarlama çalışmalarına başladıklarını, ihtiyaç olursa 100 günden kısa süre içinde tamamlayıp tedarik edebileceklerini söyledi. ABD'li ilaç devinin yöneticisi, Paxlovid adını verdikleri Kovid hapının etkinliğinin Omicron karşısında azalmayacağından emin konuştu.
Batı'da en çok kullanılan Kovid aşısının geliştiricisi BioNTech ile üreticisi Pfizer, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'yüksek risk endişesi' açıkladığı Kovid'in Omicron varyantına aşı uyarlama çalışmalarına başladıklarını duyurdu.
Ortakların iki gün evvel Omicron'a karşı 100 gün içinde aşı sözü vermesinin ardından, bugün CNBC'ye konuşan Pfizer CEO'su Albert Bourla, Omicron tehdidine karşı aşı geliştirmeye başladıklarını, aşının 100 günden kısa süre içinde tamamlanabileceğini söyledi.
"Bugün aşı geliştirme sürecinin ilk parçası olan ilk DNA şablonumuzu oluşturduk" haberini veren Bourla, "100 günden daha kısa sürede aşı yapabileceğimizi daha önce defalarca açıklamıştık. Yeni aşıya ihtiyaç olursa, gelecek yılın başında 4 milyon doz üretmiş oluruz" diye ekledi.
Kovid'le mücadele için her yıl aşı olmak gerekebileceğini düşündüğünü aktaran Pfizer CEO'su, Kovid'e karşı geliştirdikleri ilacın üretim hedefini de 80 milyon küre çıkardı.
"Üretim mekanizmamız sayesinde şu anda 80 milyon doz taahhüt edebiliyoruz" diyen Bourla, Paxlovid adını verdikleri ilacın Omicron varyantından etkilenmeyeceğinden emin olduğunu vurguladı. Yeni varyant hakkında birkaç hafta içinde daha fazla ayrıntı öğrenebileceklerini sözlerine ekledi.
Pfizer'in önceki açıklamasında bu yıl sonuna kadar 180 bin ve 2022'nin ilk yarısında 21 milyon olmak üzere gelecek yılın sonuna kadar en az 50 milyon kür Paxlovid üretme hedefi konulmuştu.
Paxlovid'in risk altındaki kişilerde hastaneye yatış veya ölümün önlenmesinde yüzde 89 oranında etkili olduğunu gösteren veriler sunan Pfizer, geçen hafta acil kullanım yetkisi için başvuruda bulundu.
BioNTech-Pfizer'in yanısıra diğer aşı üreticileri Moderna ve Johnson & Johnson'dan da son varyanta karşı varolan aşıların etkili olmaması halinde özel olarak Omicron'u hedef alan aşı çalışması yürüttüklerine dair açıklama geldi.
BioNTech-Pfizer'den farklı olarak, Moderna CEO'su Stéphane Bancel, özel olarak Omicron'u hedef alan aşı tedarikine başlamalarının birkaç ay alabileceğini söyledi. CNBC'ye konuşan Bancel, varolan aşıların Omicron karşısındaki etkinliğinin henüz bilinmediğini, bunun yaklaşık 2 hafta içinde netleşebileceğini dile getirdi.
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