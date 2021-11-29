https://tr.sputniknews.com/20211129/canakkalede-feribot-seferlerine-firtina-engeli-1051265145.html

Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı'nda fırtına, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yeniden yapılmaya başlanan Çanakkale ve... 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T20:02+0300

2021-11-29T20:02+0300

2021-11-29T20:02+0300

türkiye

çanakkale

çanakkale boğazı

fırtına

feribot

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Bölgede geceden bu yana etkili olan fırtına nedeniyle öğlen durdurulan ve fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yeniden yapılmaya başlanan Çanakkale ve Kilitbahir arasındaki feribot seferlerine saat 18.20 itibarıyla tekrar ara verildi.Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla seferlerin durdurulduğunu diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.Fırtına nedeniyle yarın Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 17.00 ve 21.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 19.00'da sefer yapılacak.Bozcaada'dan Geyikli'ye ise saat 15.00 ve 18.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 16.00 ve 19.00'da sefer düzenlenecek.Gökçeada ve Bozcaada hatlarında bunlar hariç diğer seferler gerçekleştirilemeyecek.Diğer hatlardaki seferler ise planlandığı saatlerde devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20211129/meteorolojiden-7-il-icin-kuvvetli-ve-tam-firtina-uyarisi-1051264871.html

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çanakkale, çanakkale boğazı, fırtına, feribot