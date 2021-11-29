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https://tr.sputniknews.com/20211129/catalcada-saat-kulesi-devrildi-1051255272.html
Çatalca'da saat kulesi devrildi
Çatalca'da saat kulesi devrildi
İstanbul'da kuvvetli lodos sebebiyle Çatalca'da saat kulesi devrildi. 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T15:38+0300
2021-11-29T15:38+0300
2021-11-29T15:38+0300
türkiye
istanbul
lodos
fırtına
çatalca
saat kulesi
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İstanbul'da lodos birçok farklı semtte zarara yol açtı.Çatalca Serbest Bölge'deki saat kulesi lodosun etkisiyle devrildi. Devrilen saat kulesi parçalandı.
https://tr.sputniknews.com/20211129/izmirde-firtinanin-etkisi-ile-yola-beton-bloklar-dustu-1051245233.html
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istanbul, lodos, fırtına, çatalca, saat kulesi
Çatalca'da saat kulesi devrildi
İstanbul'da kuvvetli lodos sebebiyle Çatalca'da saat kulesi devrildi.
İstanbul'da lodos birçok farklı semtte zarara yol açtı.
Çatalca Serbest Bölge'deki saat kulesi lodosun etkisiyle devrildi.
Devrilen saat kulesi parçalandı.