Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211129/cezaevlerinde-acik-gorusler-1-aralikta-basliyor-1051250624.html
Cezaevlerinde açık görüşler 1 Aralık'ta başlıyor
Cezaevlerinde açık görüşler 1 Aralık'ta başlıyor
Adalet Bakanlığı, Ceza İnfaz Kurumları'nda 1 Aralık Çarşamba günü itibariyle açık görüşlerin başlayacağını duyurdu. Açık görüşlerde uyulması gereken kurallara... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T14:07+0300
2021-11-29T14:21+0300
türkiye
adalet bakanlığı
adalet bakanlığı ceza infaz kurumları
koronavirüs
bilim kurulu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/1050517984_129:0:1373:700_1920x0_80_0_0_38aa8fac5b8be9d0b8470fd1fa3d80d1.jpg
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ceza İnfaz Kurumlarında alınan Kovid 19 tedbirlerinin Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda güncellendiğini açıkladı.Adalet Bakanlığınca belirlenen 1 Aralık'ta başlayacak ceza ve infaz kurumlarındaki açık görüşlerde uyulması gereken kurallara göre, HES kodunda riskli görünenler görüşe alınmayacak. Görüşmeler sırasında maske takılması ve hijyen koşullarına uyulması zorunlu olacak, yoğunluğun önlenmesi için ziyaretlerde randevu sistemi uygulanacak ve görüş süresi 30 dakika ile sınırlandırılacak.Buna göre, açık görüşlerde ceza infaz kurumlarına HES kodunda riskli görünenler alınmayacak. Görüşmeler sırasında maske takılması ve hijyen koşullarına uyulması zorunlu olacak, ayrıca açık görüş süresi 30 dakika ile sınırlandırılacak.Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutukluların açık görüşünün en fazla yetişkin iki yakını ve ek olarak çocukları ile yapılmasına izin verilecek. Yenilenen Kovid-19 tedbirleri kapsamında görüş yapacak tutuklu ve hükümlü ile görüşe gelecek yakınlarının belirlenen kurallara uyması kaydıyla görüşe izin verilecek.Görüş için belirlenen kurallar şu şekilde:- Ceza ve İnfaz Kurumlarında gerekli bilgilendirmeler yapılacak ve önlemler alınacak.- Girişlerde ve salonlarda kalabalık oluşumunu önlemek için randevu sistemi planlanacak.- Açık görüş alanında aynı zamanda bulunacak ceza infaz memurları, hükümlü/tutuklu ve ziyaretçi sayıları 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde belirlenecek.- Açık görüşe gelen 12 yaş ve üzeri ziyaretçilerin görüşebilmesi için önerilen aşılama şemasını tamamlamış olması, son 180 gün içerisinde hastalığı geçirmiş olması veya son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış negatif PCR test sonucuna sahip olması istenecek.- 6 ila 12 yaş arası çocuklardan son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış negatif PCR test sonucu istenecek.- Kovid-19 belirtisi ve temas sorgulaması yapılacak, ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtisi ve temas öyküsü olanlara ziyaret izni verilmeyecek.- Ziyaret salonunda yiyecek ve içecek tüketimi yapılmayacak.- Hükümlü ve tutuklulardan Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Temaslı Takibi ve Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'nde belirtilen önerilen aşı şemasını tamamlayan kişiler ile son 180 gün içerisinde hastalığı geçiren kişilerin açık görüşmesine izin verilecek.- İzolasyon ve karantina sürecinde olan hükümlü ve tutukluların bu süre boyunca açık görüş yapmalarına izin verilmeyecek.- Koğuşlar arası bulaşmayı önlemek için ziyaret saatleri her bir koğuşta kalan hükümlü ve tutuklular için ayrı ayrı belirlenmesi sağlanacak.- Ayrıca, ziyaretçi giriş kapısında üst araması yapan görevli personel, önlük, gözlük, eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman kullanması, görüş alanına getirilen hükümlü ve tutuklulara refakat eden personelin de aynı koruyucu ekipmanı kullanması sağlanacak.- Görüş alanlarının temizliği, dezenfeksiyonu ve havalandırılması hususuna dikkat edilecek ve belirtilen tedbirlerin eksiksiz olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, yeterli kadar personel bulundurulacak.
https://tr.sputniknews.com/20211124/bakan-gul-acikladi-cezaevlerinde-acik-gorusler-yeniden-basliyor-1051122811.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/1050517984_284:0:1217:700_1920x0_80_0_0_69bb029a594df60c91bc2c61c1d40b03.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adalet bakanlığı, adalet bakanlığı ceza infaz kurumları, koronavirüs, bilim kurulu

Cezaevlerinde açık görüşler 1 Aralık'ta başlıyor

14:07 29.11.2021 (güncellendi: 14:21 29.11.2021)
© İHACezaevi, hapis
Cezaevi, hapis - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© İHA
Abone ol
Adalet Bakanlığı, Ceza İnfaz Kurumları'nda 1 Aralık Çarşamba günü itibariyle açık görüşlerin başlayacağını duyurdu. Açık görüşlerde uyulması gereken kurallara göre, HES kodunda riskli görünenler görüşe alınmayacak.
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ceza İnfaz Kurumlarında alınan Kovid 19 tedbirlerinin Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda güncellendiğini açıkladı.

Adalet Bakanlığınca belirlenen 1 Aralık'ta başlayacak ceza ve infaz kurumlarındaki açık görüşlerde uyulması gereken kurallara göre, HES kodunda riskli görünenler görüşe alınmayacak. Görüşmeler sırasında maske takılması ve hijyen koşullarına uyulması zorunlu olacak, yoğunluğun önlenmesi için ziyaretlerde randevu sistemi uygulanacak ve görüş süresi 30 dakika ile sınırlandırılacak.
Buna göre, açık görüşlerde ceza infaz kurumlarına HES kodunda riskli görünenler alınmayacak. Görüşmeler sırasında maske takılması ve hijyen koşullarına uyulması zorunlu olacak, ayrıca açık görüş süresi 30 dakika ile sınırlandırılacak.
Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutukluların açık görüşünün en fazla yetişkin iki yakını ve ek olarak çocukları ile yapılmasına izin verilecek. Yenilenen Kovid-19 tedbirleri kapsamında görüş yapacak tutuklu ve hükümlü ile görüşe gelecek yakınlarının belirlenen kurallara uyması kaydıyla görüşe izin verilecek.
Görüş için belirlenen kurallar şu şekilde:
- Ceza ve İnfaz Kurumlarında gerekli bilgilendirmeler yapılacak ve önlemler alınacak.
- Girişlerde ve salonlarda kalabalık oluşumunu önlemek için randevu sistemi planlanacak.
- Açık görüş alanında aynı zamanda bulunacak ceza infaz memurları, hükümlü/tutuklu ve ziyaretçi sayıları 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde belirlenecek.
- Açık görüşe gelen 12 yaş ve üzeri ziyaretçilerin görüşebilmesi için önerilen aşılama şemasını tamamlamış olması, son 180 gün içerisinde hastalığı geçirmiş olması veya son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış negatif PCR test sonucuna sahip olması istenecek.
- 6 ila 12 yaş arası çocuklardan son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış negatif PCR test sonucu istenecek.
- Kovid-19 belirtisi ve temas sorgulaması yapılacak, ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtisi ve temas öyküsü olanlara ziyaret izni verilmeyecek.
- Ziyaret salonunda yiyecek ve içecek tüketimi yapılmayacak.
- Hükümlü ve tutuklulardan Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Temaslı Takibi ve Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'nde belirtilen önerilen aşı şemasını tamamlayan kişiler ile son 180 gün içerisinde hastalığı geçiren kişilerin açık görüşmesine izin verilecek.
- İzolasyon ve karantina sürecinde olan hükümlü ve tutukluların bu süre boyunca açık görüş yapmalarına izin verilmeyecek.
- Koğuşlar arası bulaşmayı önlemek için ziyaret saatleri her bir koğuşta kalan hükümlü ve tutuklular için ayrı ayrı belirlenmesi sağlanacak.
- Ayrıca, ziyaretçi giriş kapısında üst araması yapan görevli personel, önlük, gözlük, eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman kullanması, görüş alanına getirilen hükümlü ve tutuklulara refakat eden personelin de aynı koruyucu ekipmanı kullanması sağlanacak.
- Görüş alanlarının temizliği, dezenfeksiyonu ve havalandırılması hususuna dikkat edilecek ve belirtilen tedbirlerin eksiksiz olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, yeterli kadar personel bulundurulacak.

Abdulhamit Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
TÜRKİYE
Bakan Gül açıkladı: Cezaevlerinde açık görüşler yeniden başlıyor
24 Kasım, 23:06
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:41Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Rusya'nın petrol rezervleri 30, gaz rezervleri ise 50 yıl yeter
14:39Müge Anlı: 1 aylığına cumhurbaşkanı olsam cezaevi yaptırırım
14:29Macron'a Kovid-19'un hatırlatma dozu yapıldı
14:28Trump: Afganistan'dan çekilme planım, Çin sebebiyle Bagram üssünü ABD'nin kontrolünde tutmaktı
14:19Rusya, yasaklı içerikleri silmeyen Twitter’ı yavaşlatmayı sürdürecek
14:18Hellbound'un yönetmeni: Şu anda ikinci sezon planı yok
14:07Cezaevlerinde açık görüşler 1 Aralık'ta başlıyor
14:00Erdoğan: Ben faizin yükseltilmesini savunmadım, savunmayacağım
13:59Saakaşvili’nin yargılandığı mahkemenin önünde muhalefet liderlerinden biri gözaltına alındı
13:54Portekiz'deki olaylı maçtan Omicron çıktı: 13 kişi pozitif, 44 kişi karantinada
13:50Airbus ile Katar Havayolları arasındaki 'boya' krizi büyüyor
13:50Prof. Dr. Vedat Bulut: Omikron varyantı Türkiye’de çok kısa sürede ortaya çıkabilir
13:38Emniyet'ten 'Türkeş etkinliği' açıklaması: Çevik Kuvvet, grupları ayırmış ve olay sonlandırılmıştır
13:36KVKK, müşteri bilgileri çalındığı ileri sürülen Yemeksepeti hakkında resen inceleme başlattı
13:35AK Partili Çelik, DW Türkçe'nin 'Türkiye'de yaşayan Çerkesler' haberine tepki gösterdi
13:29Adalet Bakanlığı, Orhan Pamuk için Yargıtay'a başvurdu: Kamu davası düşebilir
13:27Rusya, Omicron varyantı nedeniyle aldığı seyahat kısıtlaması kararlarını yakında duyuracak
13:24Borç yapılandırmada ilk taksit ödemesi için son gün yarın
13:18CHP’li Belediye Başkanı Murat Açıl trafik kazasında hayatını kaybetti
13:17FIBA Basketbol Dünya Kupası, İstanbul'da sergilendi