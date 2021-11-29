https://tr.sputniknews.com/20211129/chp-onerge-verdi-afad-sinavinda-birinci-aday-elendi-521-siradaki-aday-kazandi-1051238864.html
CHP önerge verdi: AFAD sınavında birinci aday elendi, 521. sıradaki aday kazandı
CHP önerge verdi: AFAD sınavında birinci aday elendi, 521. sıradaki aday kazandı
AFAD Başkanlığı şube müdürlüğü yazılı sınavda 1. olan adayı sözlüde eledi. 521. olan ise sözlüden geçti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T05:55+0300
2021-11-29T05:55+0300
2021-11-29T05:54+0300
türkiye
tbmm
afad
gamze akkuş ilgezdi
sınav
soru önergesi
liyakat
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Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanlığı şube müdürlüğü için yapılan yazılı sınavda birinci olan, sözlü sınavda elendi. Yazılı sınavda 521. olan ise sözlüyü kazandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Liyakat yine sınıfta kaldı" açıklaması yaptı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi veren CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi "AFAD Başkanlığı şube müdürlüğü için yapılan yazılı sınavında birinci, ikinci, altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu olan adayların düşük sözlü puanları ile elendi" dedi,Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, İlgezdi şunları söyledi: "Sınav sonuçları liyakatsizliği, kayırmacılığı yine ortaya çıkardı. Yazılı sınavdan 42 kişiden fazla 90 üzeri alan aday varken, bu adayların sadece 21'i başarılı sayıldı. Yazılı sınav sıralamasında 1.,2.,6.,7.,8.,9. olan adaylar elenirken, yazılı sıralaması 521, 515, 511, 506, 505 olan adaylar yüksek sözlü notları ile başarılı sayıldı. Bunun bir açıklaması olamaz, derhal sözlü sınavın iptal edilmesi gerekmektedir."İlgezdi bakan Soylu'ya da “Yazılı sınavda derece alanlar hangi gerekçelerle elenmiştir? Yazılı sınavdan en düşük puan alan adayların yüksek sözlü puanları ile başarılı sayılması için bir talimat gelmiş midir? Sınavda başarılı sayılanların kaçı Memur-Sen üyesidir? Sınavda 90 üstü alıp düşük sözlü puanlarıyla elenen kişilerin kaçı KESK üyesidir? Sözlü sınavı iptal edecek misiniz?'' sorularını yöneltti.
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tbmm, afad, gamze akkuş ilgezdi, sınav, soru önergesi, liyakat
CHP önerge verdi: AFAD sınavında birinci aday elendi, 521. sıradaki aday kazandı
AFAD Başkanlığı şube müdürlüğü yazılı sınavda 1. olan adayı sözlüde eledi. 521. olan ise sözlüden geçti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, konuyla ilgili olarak “Liyakat yine sınıfta kaldı” açıklamasında bulundu.
Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanlığı şube müdürlüğü için yapılan yazılı sınavda birinci olan, sözlü sınavda elendi. Yazılı sınavda 521. olan ise sözlüyü kazandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Liyakat yine sınıfta kaldı" açıklaması yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi veren CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi "AFAD Başkanlığı şube müdürlüğü için yapılan yazılı sınavında birinci, ikinci, altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu olan adayların düşük sözlü puanları ile elendi" dedi,
Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre
, İlgezdi şunları söyledi:
"Sınav sonuçları liyakatsizliği, kayırmacılığı yine ortaya çıkardı. Yazılı sınavdan 42 kişiden fazla 90 üzeri alan aday varken, bu adayların sadece 21'i başarılı sayıldı. Yazılı sınav sıralamasında 1.,2.,6.,7.,8.,9. olan adaylar elenirken, yazılı sıralaması 521, 515, 511, 506, 505 olan adaylar yüksek sözlü notları ile başarılı sayıldı. Bunun bir açıklaması olamaz, derhal sözlü sınavın iptal edilmesi gerekmektedir."
İlgezdi bakan Soylu'ya da “Yazılı sınavda derece alanlar hangi gerekçelerle elenmiştir? Yazılı sınavdan en düşük puan alan adayların yüksek sözlü puanları ile başarılı sayılması için bir talimat gelmiş midir? Sınavda başarılı sayılanların kaçı Memur-Sen üyesidir? Sınavda 90 üstü alıp düşük sözlü puanlarıyla elenen kişilerin kaçı KESK üyesidir? Sözlü sınavı iptal edecek misiniz?'' sorularını yöneltti.