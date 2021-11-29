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Denizli'de 2 çocuk annesi kadından 3 gündür haber alınamıyor
Denizli'de 2 çocuk annesi kadından 3 gündür haber alınamıyor
Denizli'nin Çameli ilçesinde markete alışverişe gitmek üzere evden çıkan evli 2 çocuk annesi Serya Akcan'dan 3 gündür haber alınamıyor. 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T06:00+0300
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yaşam
denizli
kadın
kayıp
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Çameli'nin kırsal Belevi Mahallesi'nde oturan Serya Akcan, geçen cumartesi günü sabah saatlerinde markete gideceğini belirterek evden çıktı.Geç saatlere kadar Akcan'dan haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı arama çalışmalarına ailesi ve vatandaşlar da destek veriyor. Serya Akcan'ın bulunamaması üzerine ailesi hayatından endişe ettiğini belirtti. Akcan'ı arama çalışmalar sürdürülüyor.
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denizli, kadın, kayıp, arama

Denizli'de 2 çocuk annesi kadından 3 gündür haber alınamıyor

06:00 29.11.2021
© DHADenizli'de 2 çocuk annesi kadından 3 gündür haber alınamıyor
Denizli'de 2 çocuk annesi kadından 3 gündür haber alınamıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© DHA
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Denizli'nin Çameli ilçesinde markete alışverişe gitmek üzere evden çıkan evli 2 çocuk annesi Serya Akcan'dan 3 gündür haber alınamıyor.
Çameli'nin kırsal Belevi Mahallesi'nde oturan Serya Akcan, geçen cumartesi günü sabah saatlerinde markete gideceğini belirterek evden çıktı.
Geç saatlere kadar Akcan'dan haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı arama çalışmalarına ailesi ve vatandaşlar da destek veriyor.
Serya Akcan'ın bulunamaması üzerine ailesi hayatından endişe ettiğini belirtti. Akcan'ı arama çalışmalar sürdürülüyor.
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