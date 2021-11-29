https://tr.sputniknews.com/20211129/denizlide-2-cocuk-annesi-kadindan-3-gundur-haber-alinamiyor-1051239008.html

Denizli'de 2 çocuk annesi kadından 3 gündür haber alınamıyor

Denizli'de 2 çocuk annesi kadından 3 gündür haber alınamıyor

Denizli'nin Çameli ilçesinde markete alışverişe gitmek üzere evden çıkan evli 2 çocuk annesi Serya Akcan'dan 3 gündür haber alınamıyor. 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T06:00+0300

2021-11-29T06:00+0300

2021-11-29T05:59+0300

yaşam

denizli

kadın

kayıp

arama

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Çameli'nin kırsal Belevi Mahallesi'nde oturan Serya Akcan, geçen cumartesi günü sabah saatlerinde markete gideceğini belirterek evden çıktı.Geç saatlere kadar Akcan'dan haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı arama çalışmalarına ailesi ve vatandaşlar da destek veriyor. Serya Akcan'ın bulunamaması üzerine ailesi hayatından endişe ettiğini belirtti. Akcan'ı arama çalışmalar sürdürülüyor.

denizli

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denizli, kadın, kayıp, arama