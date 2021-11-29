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DEVA Partisi kurucu üyesi Gürcan adliyeye sevk edildi
DEVA Partisi kurucu üyesi Gürcan adliyeye sevk edildi
İstanbul'da 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan gözaltına alınan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Adliyesi'ne sevk... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T18:09+0300
2021-11-29T18:19+0300
metin gürcan
türkiye
adliye
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamasıyla gözaltına alınan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, adliyeye sevk edildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gürcan'ın Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen Gürcan'ın soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.Gürcan, 26 Kasım'da İstanbul Bakırköy'deki evinde gözaltına alınmış, Ankara'ya getirilmişti.
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metin gürcan, adliye, deva partisi

DEVA Partisi kurucu üyesi Gürcan adliyeye sevk edildi

18:09 29.11.2021 (güncellendi: 18:19 29.11.2021)
© DHAMetin Gürcan
Metin Gürcan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© DHA
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İstanbul'da 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan gözaltına alınan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamasıyla gözaltına alınan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, adliyeye sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gürcan'ın Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen Gürcan'ın soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.
Gürcan, 26 Kasım'da İstanbul Bakırköy'deki evinde gözaltına alınmış, Ankara'ya getirilmişti.
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