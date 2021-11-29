https://tr.sputniknews.com/20211129/deva-partili-metin-gurcan-tutuklandi-1051269359.html
DEVA Partili Metin Gürcan tutuklandı
DEVA Partili Metin Gürcan tutuklandı
Siyasal ve askeri casusluk' suçlamasıyla gözaltına alınan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklanarak... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T23:24+0300
2021-11-29T23:24+0300
2021-11-29T23:47+0300
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İstanbul'da 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan gözaltına alınan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gürcan'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki ifadesinde, "Bu görüşmelerde, Türkiye ve Orta Doğu üzerine hazırladığım ülkelerdeki haftalık gelişmeleri içeren çizelge ve analizleri paylaştım. Ancak casusluk iddialarını kesinlikle kabul etmiyorum. Hiçbir diplomatla gizlilik derecelerinde resmi bilgi ve belgeyi paylaşmadım" ifadelerini kullandı.DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme' suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 Kasım’da İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Gürcan, İstanbul'daki işlemlerinin ardından Ankara'ya getirildi. Gürcan'ın, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlandı. Gürcan, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.İstanbul'da 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan gözaltına alındıktan sonra bugün Ankara Adliyesi'ne sevk edilen Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki ifadesine ulaşıldı. 'Hiçbir diplomatla gizlilik derecelerinde resmi bilgi ve belgeyi paylaşmadım'Yapılan sorgusunda, yabancı misyon görevlileriyle zaman zaman bir araya geldiğini belirten Gürcan, "Bu görüşmelerde, Türkiye ve Orta Doğu üzerine hazırladığım ülkelerdeki haftalık gelişmeleri içeren çizelge ve analizleri paylaştım. Ancak casusluk iddialarını kesinlikle kabul etmiyorum. Hiçbir diplomatla gizlilik derecelerinde resmi bilgi ve belgeyi paylaşmadım. 2019 yılından itibaren kişi ve kurumlara tamamen açık şekilde danışmanlık hizmeti veriyorum. Karşılığında bana ödeme yapılıyor. Türkiye, Suriye, Irak, İran, Ukrayna, Afganistan ve Libya gibi ülkelerdeki gelişmeleri herkesin erişimine açık kaynaklardan derledim" ifadelerini kullandı.Polisler tarafından Gürcan'a, yabancı bir misyon görevlisi ile Karabağ'daki Türk dronları üzerine yaptığı görüşmenin de sorulduğu öğrenildi. Gürcan, 'headquarter' (merkezi) ifadesi ile istihbaratçı olan bir kişi ile yaptığı görüşmeler sorulduğunda ise "Ben burada kendi parti genel merkezine gitme vakti geldiğini vurgulamak istedim. Burada bir karışıklık var. İş dünyasında bile sivil hayatta bile sıklıkla kullanılan İngilizce başlangıç seviyesinde bilinen bir ifadedir" şeklinde cevap verdi.'Siyasal ve askeri casusluk' suçlamasıyla gözaltına alınan DEVA Partisi kurucu üyesi Gürcan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20211129/babacandan-casusluk-iddialarina-cevap-metin-gurcanin-devletin-gizli-bilgisine-ulasma-imkani-yok-1051266990.html
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deva partisi, metin gürcan, son dakika, tutuklama, casusluk
DEVA Partili Metin Gürcan tutuklandı
23:24 29.11.2021 (güncellendi: 23:47 29.11.2021)
Siyasal ve askeri casusluk' suçlamasıyla gözaltına alınan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul'da 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan gözaltına alınan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gürcan'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki ifadesinde, "Bu görüşmelerde, Türkiye ve Orta Doğu üzerine hazırladığım ülkelerdeki haftalık gelişmeleri içeren çizelge ve analizleri paylaştım. Ancak casusluk iddialarını kesinlikle kabul etmiyorum. Hiçbir diplomatla gizlilik derecelerinde resmi bilgi ve belgeyi paylaşmadım" ifadelerini kullandı.
DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme' suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 Kasım’da İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.
Gürcan, İstanbul'daki işlemlerinin ardından Ankara'ya getirildi. Gürcan'ın, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlandı. Gürcan, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan gözaltına alındıktan sonra bugün Ankara Adliyesi'ne sevk edilen Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki ifadesine ulaşıldı.
'Hiçbir diplomatla gizlilik derecelerinde resmi bilgi ve belgeyi paylaşmadım'
Yapılan sorgusunda, yabancı misyon görevlileriyle zaman zaman bir araya geldiğini belirten Gürcan, "Bu görüşmelerde, Türkiye ve Orta Doğu üzerine hazırladığım ülkelerdeki haftalık gelişmeleri içeren çizelge ve analizleri paylaştım. Ancak casusluk iddialarını kesinlikle kabul etmiyorum. Hiçbir diplomatla gizlilik derecelerinde resmi bilgi ve belgeyi paylaşmadım. 2019 yılından itibaren kişi ve kurumlara tamamen açık şekilde danışmanlık hizmeti veriyorum. Karşılığında bana ödeme yapılıyor. Türkiye, Suriye, Irak, İran, Ukrayna, Afganistan ve Libya gibi ülkelerdeki gelişmeleri herkesin erişimine açık kaynaklardan derledim" ifadelerini kullandı.
Polisler tarafından Gürcan'a, yabancı bir misyon görevlisi ile Karabağ'daki Türk dronları üzerine yaptığı görüşmenin de sorulduğu öğrenildi. Gürcan, 'headquarter' (merkezi) ifadesi ile istihbaratçı olan bir kişi ile yaptığı görüşmeler sorulduğunda ise "Ben burada kendi parti genel merkezine gitme vakti geldiğini vurgulamak istedim. Burada bir karışıklık var. İş dünyasında bile sivil hayatta bile sıklıkla kullanılan İngilizce başlangıç seviyesinde bilinen bir ifadedir" şeklinde cevap verdi.
'Siyasal ve askeri casusluk' suçlamasıyla gözaltına alınan DEVA Partisi kurucu üyesi Gürcan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.