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Doç. Dr. Altındiş'den Omicron varyantı uyarısı: Aşılarınızı hızla tamamlayın, maske takın
01:51 29.11.2021 (güncellendi: 01:56 29.11.2021)
© REUTERS / TOM NICHOLSONKLİMİK’ten omicron varyantı açıklaması: Görünenin ötesinde bir yayılım düzeyine ulaşmış olabilir
Kovid-19’un yeni mutasyonu Omicron'la ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Emrah Altındiş, "Aşıları tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanamadığımız surece yeni varyantların ortaya çıkmasını engelleyemeyeceğiz ve bu tur şok dalgaları devam edecek" dedi.
Harvard Üniversitesi'nden Doç. Dr. Emrah Altındiş, Omicron'la ilgili uyarılarda bulundu. Altındiş, "Aşı dozlarını tamamlayan ve kapalı mekanlarda maskesini çıkarmayan dikkatli bir insanın çok endişelenmesine gerek yok" dedi.
Altındiş'in Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:
1-Omicron varyantın dair henüz çok bilgimiz yok ancak hem virüsün hücrelerimize bağlanmasını sağlayan, hem de aşılarda kullanılan "spike" proteininde görülen çok sayıda mutasyon 2 olası tehlikeyi barındırıyor. i)Virüsün daha hızlı tutulumu/yayılımı ii) Aşılardan kaçma olasılığı.
1-Omicron varyantina dair henuz cok bilgimiz yok ancak hem virusun hucrelerimize baglanmasini saglayan, hem de asilarda kullanilan "spike" proteininde gorulen cok sayida mutasyon 2 olasi tehlikeyi barindiriyor. i)Virusun daha hizli tutulumu/yayilimi ii)Asilardan kacma olasiligi.— Emrah Altindis (@Emrah_Altindis) November 28, 2021
2- Maalesef Afrika kıtasında nüfusun sadece % 7'si aşılanmış durumda. Güney Afrika'da %27'si. Kar hırsına dayalı kapitalist ekonomik yapı, aşıların yaygınlaşmasını mülkiyet hakları ile engellediği için dünyaya yetecek aşıyı üretmemiz su anda mümkün değil.
3- Pandeminin başından beri ben de peoplesvaccine kampanyasından ve pek çok bilim insaninin da dile getirmeye çalıştığı gibi, aşıları tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanamadığımız surece yeni varyantların ortaya çıkmasını engelleyemeyeceğiz ve bu tur sok dalgaları devam edecek
4- Varyantların çıkması pandeminin sürmesi aşı şirketlerinin avantajına. Öte yandan hepimizin dezavantajına. Bundan ötürü radikal bir adim atmak zorundayız ve bu aşıları herkesin üretebilmesini sağlayacak adımlar atılmalı. Dünya Ticaret Örgütünde bu öneriyi AB engelliyor şu anda.
5- Kişisel olarak siz ne yapabilirsiniz?
a) Aşılarınızı hızla tamamlayın! Aşı karşıtı hurafelere inanmayın!
b) Pandeminin hala hızla sürdüğü gerçeğine göre önlemlerinizi gözden geçirin, kapalı alanlara imkanınız varsa girmeyin, girerseniz maske takın
c) Aşısızlarla sosyalleşmeyin
a) Aşılarınızı hızla tamamlayın! Aşı karşıtı hurafelere inanmayın!
b) Pandeminin hala hızla sürdüğü gerçeğine göre önlemlerinizi gözden geçirin, kapalı alanlara imkanınız varsa girmeyin, girerseniz maske takın
c) Aşısızlarla sosyalleşmeyin
6- Bilim insanları bu varyantın etkilerini önümüzdeki aylarda dikkatle takip edip, aşıların etkisini gözlemleyeceklerdir ancak su anda dünya zaten aşılar yaygınlaşmadığı ve önlemler tamamen kaldırıldığı için delta varyantından kırılmakta... Kişisel önlemlere dikkat etmemiz önemli!
7-Son olarak bu varyant haberleri umutsuzluk yaratmamalı. Aşıları bilim insanları hızla geliştirdi çok yeni, umut verici ilaçlar geliştirildi, geliştiriliyor. Aşı dozlarını tamamlayan ve kapalı mekanlarda maskesini çıkarmayan dikkatli bir insanın çok endişelenmesine gerek yok."