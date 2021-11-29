Dolar yeni haftaya yükselişle başladı

Faiz indirimlerinin devam edeceği beklentileriyle dolar kuru yükselişini sürdürüyor. Cuma akşamını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Faiz indirimlerinin devam edeceği" yönündeki açıklamasıyla 12,42 seviyesinden kapatan kur, yeni haftaya yüzde 2 yükselişle 12,66, euro ise 14,1349 seviyesinden başladı.
Dolar kuru haftaya sert dalgalanmayla başladı. Geçen haftayı 12.42 seviyesinden kapatan kur, yeni haftanın ilk gününde 12.66 seviyesinden işlem görüyor.
Faiz indirimlerinin devam edeceği beklentileriyle dolar kuru yükselişini sürdürüyor.
Cuma akşamını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Faiz indirimlerinin devam edeceği" yönündeki açıklamasıyla 12,42 seviyesinden kapatan kur, yeni haftaya yüzde 2 yükselişle 12,66, euro ise 14,1349 seviyesinden başladı.