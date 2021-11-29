https://tr.sputniknews.com/20211129/dso-dunya-uluslari-tek-bir-sesle-bir-daha-asla-demedikce-bunlarin-hepsi-tekrar-olacak-1051265836.html
DSÖ: Dünya ulusları tek bir sesle 'bir daha asla' demedikçe bunların hepsi tekrar olacak
DSÖ: Dünya ulusları tek bir sesle 'bir daha asla' demedikçe bunların hepsi tekrar olacak
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, gelecek nesillerin pandemilerle mücadelede daha donanımlı hale gelmesi için uluslara... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T20:37+0300
2021-11-29T20:37+0300
2021-11-29T20:37+0300
koronavirüs
güney afrika
dünya sağlık örgütü (dsö)
tedros adhanom ghebreyesus
pandemi
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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün en üst karar alma organı Dünya Sağlık Asamblesi'nin (DSA) özel oturumunun açılışında yaptığı konuşmada gelecek nesillerin pandemilerle mücadelede daha donanımlı hale gelmesi için uluslara pandemiler üzerinde bir anlaşmaya varılması çağrısında bulundu.Kovid-19 salgınının üstesinden gelmenin ve gelecek nesillere bir miras bırakmanın zamanının geldiğini söyleyen Ghebreyesus, "Siz dünya ulusları tek bir sesle 'bir daha asla' demek için bir araya gelmedikçe bunların hepsi tekrar olacak" diye konuştu.'Omicron mutasyonu dünyanın neden yeni bir anlaşmaya ihtiyacı olduğunu gösteriyor'Ghebreyesus, "Omicron'un ortaya çıkışı, Kovid-19'un bizimle işinin bitmediğini hatırlatıyor. Omicron mutasyonu dünyanın neden yeni bir anlaşmaya ihtiyacı olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.'Güney Afrika, Omicron nedeniyle cezalandırılmamalı'Omicron'un bulaşıcılık oranının şiddetli semptomlara neden olup olmadığını, aşıların Omicron’a karşı etkisinin bilinmediğini ve bilim adamlarının bu konuları araştırdığını vurgulayan Ghebreyesus, Güney Afrika'ya bu mutasyonu tespit ettiği ve bildirdiği için teşekkür edilmesi gerektiğini, cezalandırılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.DSÖ üyeleri pandemileri önlemek ve mücadele etmek için uluslararası bir araç oluşturmak için müzakereleri başlatırken, 3 gün sürecek olan toplantıda DSÖ üyelerinin taslak anlaşmayı onaylaması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211129/suudi-arabistan-yeni-varyantin-ardindan-ulkeye-giris-sartlarini-degistirdi-1051261837.html
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güney afrika, dünya sağlık örgütü (dsö), tedros adhanom ghebreyesus, pandemi
DSÖ: Dünya ulusları tek bir sesle 'bir daha asla' demedikçe bunların hepsi tekrar olacak
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, gelecek nesillerin pandemilerle mücadelede daha donanımlı hale gelmesi için uluslara pandemiler üzerinde bir anlaşmaya varılması çağrısında bulunarak, “Dünya ulusları tek bir sesle 'bir daha asla' demek için bir araya gelmedikçe bunların hepsi tekrar olacak” dedi.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün en üst karar alma organı Dünya Sağlık Asamblesi'nin (DSA) özel oturumunun açılışında yaptığı konuşmada gelecek nesillerin pandemilerle mücadelede daha donanımlı hale gelmesi için uluslara pandemiler üzerinde bir anlaşmaya varılması çağrısında bulundu.
Kovid-19 salgınının üstesinden gelmenin ve gelecek nesillere bir miras bırakmanın zamanının geldiğini söyleyen Ghebreyesus, "Siz dünya ulusları tek bir sesle 'bir daha asla' demek için bir araya gelmedikçe bunların hepsi tekrar olacak" diye konuştu.
'Omicron mutasyonu dünyanın neden yeni bir anlaşmaya ihtiyacı olduğunu gösteriyor'
Ghebreyesus, "Omicron'un ortaya çıkışı, Kovid-19'un bizimle işinin bitmediğini hatırlatıyor. Omicron mutasyonu dünyanın neden yeni bir anlaşmaya ihtiyacı olduğunu gösteriyor
" ifadelerini kullandı.
'Güney Afrika, Omicron nedeniyle cezalandırılmamalı'
Omicron'un bulaşıcılık oranının şiddetli semptomlara neden olup olmadığını, aşıların Omicron’a karşı etkisinin bilinmediğini ve bilim adamlarının bu konuları araştırdığını vurgulayan Ghebreyesus, Güney Afrika'ya bu mutasyonu tespit ettiği ve bildirdiği için teşekkür edilmesi gerektiğini, cezalandırılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.
DSÖ üyeleri pandemileri önlemek ve mücadele etmek için uluslararası bir araç oluşturmak için müzakereleri başlatırken, 3 gün sürecek olan toplantıda DSÖ üyelerinin taslak anlaşmayı onaylaması bekleniyor.