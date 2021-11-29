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https://tr.sputniknews.com/20211129/elektrikli-tandir-gelistirerek-patentini-aldi-zamlara-karsi-tasarruf-sagliyor-1051244802.html
‘Elektrikli tandır’ geliştirerek patentini aldı: ‘Zamlara karşı tasarruf sağlıyor’
‘Elektrikli tandır’ geliştirerek patentini aldı: ‘Zamlara karşı tasarruf sağlıyor’
Diyarbakırlı elektrik ustası Mehmet Bulak, ‘elektrikli tandır’ geliştirerek patentini aldı. Türkiye’nin dört bir tarafından sipariş aldığını söyleyen Bulak... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T12:13+0300
2021-11-29T12:13+0300
yaşam
elektrik
ekmek
pandemi
tandır
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Diyarbakır’da 35 yıllık elektrik ustası, elektrikli tandır geliştirdi. Elektrik ve elektronik işi ile uğraşan Mehmet Bulak, geliştirdiği elektrikli tandırın patentini de aldı. Çarşıda gezerken gözüne çarpan bir fırının dikkatini çektiğini ve fotoğraflarını çekerek üzerinde çalıştığını söyleyen Bulak, kısa süre sonra bu fikrin açığa çıktığını söyledi. Elektrikten tasarruf sağladığı için yoğun talep gördüğünü belirten Bulak, elektrikli fırın için Türkiye’nin birçok ilinden sipariş aldığını söyledi.‘Bir saatte 3 lira elektrik harcıyor’İlk üretimde çevreden yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Bulak “Ürünün çoğaltılması olsun resmiyeti olsun, ürünün elektrik tasarrufu olsun tümünü komple elden geçirdikten sonra analiz ettik ve piyasanın böyle bir ürüne ihtiyaç olduğunu fark ettim. Bu işe girelim dedim. Seri üretime geçtikten sonra talep artmaya başladı. Şu an doğu illerinin tamamı, batı illerinin büyük çoğunluğuna ürün gönderiyorum. Herkes memnun. Özellikle insanların memnun olmasının nedeni enerji tasarruflu olmasıdır. Saatte harcadığı elektrik 3 lira olur. Bugün bir fırında ev ekmeği yapmak için 1.5 lira alır. 10 tanesini hesapladığınızda 15 lira yapar. Ama bununla 10 tane vurduğunuzda 5 lira yapar. Ekmek yapımı 4 ile 6 dakika arasında değişiyor. Alüminyum gövdedir. Alüminyum olmasının nedeni lezzet katmasıdır” dedi.‘Üstte bulunan ısıtıcı rezidanslar sayesinde iyi pişiriyor’Bulak, ürettiği elektrikli tandırı şöyle tanıttı: “Ürünün adı elektrikli tandır diye geçer. Özelliği üstte bulunan ısıtıcı rezidansların sayesinde kızarmasından ötürü ekmeğin hamurunu iyi pişiriyor olmasıdır. Balık, tavuk, lahmacun, pide, pizza, sütlaç, tandır ekmeği simit, poğaça gibi hamur işi ve sulu yemekler yapılabilir. Aklınıza gelebilecek her yiyeceği bu üründe hazırlayabilirsiniz. Çok pratik bir üründür. Kadınların da tercih etiği bir üründür.”‘Zamlar karşısında vatandaşlara tavsiye ederim’Artan zamlar nedeniyle vatandaşların bununla elektrik ve ekmekten tasarruf sağlayacağını ifade eden Bulak “Zamlar karşısında öncelikle herkes mutfak ekonomisi tasarrufuna bakar. Diyarbakır’da ekmek şuan 3.5 lira. Bir kadın evde hamuru yoğurup fırına götürdüğü zaman 1.5 lira sadece pişirme parası alıyorlar. Bunda 1 saat boyunca 3 lira para verecek ve 1 saatte harcayacağı elektrik parası 3 liradır. Bir saatte 15’in üstünde ekmek yapar bu. Çok avantajlı oluyor. Dışarıya da çıkmaz ekmeği de kendisi yapar. Zamlar karşısında vatandaşlara tavsiye ederim. Hem daha sağlıklı ve daha güvenilir. Vatandaş kendi ekmeğini kendisi yaptığı zaman ne yaptığını bilir” şeklinde konuştu.‘Kafa yorduğu zaman herkes mucittir’“Mucitlik eskiden geliyor, pratik bir zekaya sahibiz” diyen Bulak “35-40 yıldır bu sektördeyim. Diyarbakır’da çoğu kişi beni tanır. Biraz kafa yormak lazım. Kafa yorduğu zaman herkes mucittir. Önemli olan kafayı çalıştırmak. Pandemi sürecinde dışarı çıkmayan vatandaşlar için de çok iyi ve pratiktir” diyerek ürünü tavsiye etti.
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Sertaç Kayar
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elektrik, ekmek, pandemi, tandır

‘Elektrikli tandır’ geliştirerek patentini aldı: ‘Zamlara karşı tasarruf sağlıyor’

12:13 29.11.2021
© Sputnik / Sertaç KayarMehmet Bulak
Mehmet Bulak - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© Sputnik / Sertaç Kayar
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Sertaç Kayar
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Diyarbakırlı elektrik ustası Mehmet Bulak, ‘elektrikli tandır’ geliştirerek patentini aldı. Türkiye’nin dört bir tarafından sipariş aldığını söyleyen Bulak “Aklınıza gelebilecek her türlü yiyeceği yapabilirsiniz. Saatte 3 lira elektrik harcar. Artan zamlara karşı tasarruf sağlıyor” dedi.
Diyarbakır’da 35 yıllık elektrik ustası, elektrikli tandır geliştirdi. Elektrik ve elektronik işi ile uğraşan Mehmet Bulak, geliştirdiği elektrikli tandırın patentini de aldı. Çarşıda gezerken gözüne çarpan bir fırının dikkatini çektiğini ve fotoğraflarını çekerek üzerinde çalıştığını söyleyen Bulak, kısa süre sonra bu fikrin açığa çıktığını söyledi. Elektrikten tasarruf sağladığı için yoğun talep gördüğünü belirten Bulak, elektrikli fırın için Türkiye’nin birçok ilinden sipariş aldığını söyledi.

‘Bir saatte 3 lira elektrik harcıyor’

İlk üretimde çevreden yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Bulak “Ürünün çoğaltılması olsun resmiyeti olsun, ürünün elektrik tasarrufu olsun tümünü komple elden geçirdikten sonra analiz ettik ve piyasanın böyle bir ürüne ihtiyaç olduğunu fark ettim. Bu işe girelim dedim. Seri üretime geçtikten sonra talep artmaya başladı. Şu an doğu illerinin tamamı, batı illerinin büyük çoğunluğuna ürün gönderiyorum. Herkes memnun. Özellikle insanların memnun olmasının nedeni enerji tasarruflu olmasıdır. Saatte harcadığı elektrik 3 lira olur. Bugün bir fırında ev ekmeği yapmak için 1.5 lira alır. 10 tanesini hesapladığınızda 15 lira yapar. Ama bununla 10 tane vurduğunuzda 5 lira yapar. Ekmek yapımı 4 ile 6 dakika arasında değişiyor. Alüminyum gövdedir. Alüminyum olmasının nedeni lezzet katmasıdır” dedi.

‘Üstte bulunan ısıtıcı rezidanslar sayesinde iyi pişiriyor’

Bulak, ürettiği elektrikli tandırı şöyle tanıttı: “Ürünün adı elektrikli tandır diye geçer. Özelliği üstte bulunan ısıtıcı rezidansların sayesinde kızarmasından ötürü ekmeğin hamurunu iyi pişiriyor olmasıdır. Balık, tavuk, lahmacun, pide, pizza, sütlaç, tandır ekmeği simit, poğaça gibi hamur işi ve sulu yemekler yapılabilir. Aklınıza gelebilecek her yiyeceği bu üründe hazırlayabilirsiniz. Çok pratik bir üründür. Kadınların da tercih etiği bir üründür.”

‘Zamlar karşısında vatandaşlara tavsiye ederim’

Artan zamlar nedeniyle vatandaşların bununla elektrik ve ekmekten tasarruf sağlayacağını ifade eden Bulak “Zamlar karşısında öncelikle herkes mutfak ekonomisi tasarrufuna bakar. Diyarbakır’da ekmek şuan 3.5 lira. Bir kadın evde hamuru yoğurup fırına götürdüğü zaman 1.5 lira sadece pişirme parası alıyorlar. Bunda 1 saat boyunca 3 lira para verecek ve 1 saatte harcayacağı elektrik parası 3 liradır. Bir saatte 15’in üstünde ekmek yapar bu. Çok avantajlı oluyor. Dışarıya da çıkmaz ekmeği de kendisi yapar. Zamlar karşısında vatandaşlara tavsiye ederim. Hem daha sağlıklı ve daha güvenilir. Vatandaş kendi ekmeğini kendisi yaptığı zaman ne yaptığını bilir” şeklinde konuştu.

‘Kafa yorduğu zaman herkes mucittir’

“Mucitlik eskiden geliyor, pratik bir zekaya sahibiz” diyen Bulak “35-40 yıldır bu sektördeyim. Diyarbakır’da çoğu kişi beni tanır. Biraz kafa yormak lazım. Kafa yorduğu zaman herkes mucittir. Önemli olan kafayı çalıştırmak. Pandemi sürecinde dışarı çıkmayan vatandaşlar için de çok iyi ve pratiktir” diyerek ürünü tavsiye etti.
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