https://tr.sputniknews.com/20211129/emniyetten-turkes-etkinligi-aciklamasi-cevik-kuvvet-gruplari-ayirmis-ve-olay-sonlandirilmistir-1051249591.html

Emniyet'ten 'Türkeş etkinliği' açıklaması: Çevik Kuvvet, grupları ayırmış ve olay sonlandırılmıştır

Emniyet'ten 'Türkeş etkinliği' açıklaması: Çevik Kuvvet, grupları ayırmış ve olay sonlandırılmıştır

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Etkinliğe katılımcı gibi gelen şahıslarla etkinliği düzenleyenler arasında salon içerisinde arbede... 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T13:38+0300

2021-11-29T13:38+0300

2021-11-29T13:45+0300

türkiye

mhp

ankara emniyet müdürlüğü

kavga

alparslan türkeş

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, MHP'nin kurucu ismi Alparslan Türkeş'i anma etkinliğinde çıkan kavga ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, her etkinlikte olduğu gibi Türkeş için gerçekleştirilen anma gününde de gerekli risk değerlendirmesi yapılarak İl Emniyet Müdür Yardımcısı emrinde yeteri kadar personel görev aldığı belirtildi. Organizasyonu düzenleyen kuruluşun katılımcı sayısı ve isimlere ilişkin emniyeti önceden bilgilendirmediği ve sebeple tüm katılımcıların üst araması yapılarak içeri alındığı belirtilen açıklamada, "Etkinliğe katılımcı gibi gelen şahıslarla etkinliği düzenleyenler arasında salon içerisinde arbede çıkmış, görevli personel ve Çevik Kuvvet personelimiz salon içerisine girerek grupları ayırmış ve olay sonlandırılmıştır" denildi. Ne olmuştu? Alparslan Türkeş Vakfı Genel Sekreterliği'nce, dün MHP kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğum günü için Yenimahalle ilçesindeki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde anma etkinliği düzenledi. Etkinlik sırasında salona giren yaklaşık 50 kişilik grup ile programı düzenleyenler arasında kavga çıktı. Masa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada, 4 kişi yaralandı.Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser, saldırı anına ilişkin görüntüleri, "Ve polis işbirliği ile saldırı başladı" sözleriyle paylaştı.

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mhp, ankara emniyet müdürlüğü, kavga, alparslan türkeş