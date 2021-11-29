Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211129/erdogan-baskalari-ulke-felaketinden-cikar-devsirmenin-hesabini-yaparken-biz-calismayi-surdurecegiz-1051243849.html
Erdoğan: Başkaları ülke felaketinden çıkar devşirmenin hesabını yaparken biz çalışmayı sürdüreceğiz
Erdoğan: Başkaları ülke felaketinden çıkar devşirmenin hesabını yaparken biz çalışmayı sürdüreceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayancık Terminal Köprüsü açılışına video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Bizimle benzer felaketlere maruz kalan Avrupa ve Amerika'dan çok daha... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T11:35+0300
2021-11-29T11:50+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
sinop
ekonomi
açılış
doğal afet
felaket
ayancık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1051143931_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2a9208044ea2c4ec675cb5792cbb521c.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayancık Terminal Köprüsü açılışına gönderdiği video mesajda köprünün şehre, ilçeye ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti ve "Bu vesileyle Ağustos ayında meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bu sene dünyanın farklı yerlerinde olduğu gibi ülkemizde de yıkımlara, can ve mal kayıplarına yol açan tabii afetler yaşandı" diye konuştu.Erdoğan, koronavirüsün yanı sıra sel, deprem ve yangın felaketleriyle mücadele ettiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:'Terminal Köprüsü'nü, rekor sürede tamamlayarak açılışa hazır hale getirdik'11 Ağustos'ta yaşanan selde, şehirdeki 564 kilometre uzunluğundaki yol ağının 54 kilometresinde hasar oluştuğunu hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:'Felaket tellallarına kulak asmayın'Diğer projelerle ilgili süreçleri de yakından takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, son 19 yılda millete verilen tüm sözleri tutan bir kadro olarak, bundan sonra da millete mahcup olmayacaklarını dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başkaları ülkenin felaketinden çıkar devşirmenin hesabını yaparken, biz Sinop’la beraber 81 vilayetimizin tamamı için çalışmayı sürdüreceğiz. Sizlerden felaket tellallarına kulak asmadan, hükümetinize ve devletinize güvenmeye devam etmenizi istiyorum. Bugüne kadar nasıl sırt sırta vererek nice badireyi aştıysak, inşallah bugünkü sıkıntılarımızın da üstesinden hep birlikte geleceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Rabbim bizleri her türlü beladan, musibetten, felaketten korusun diyorum" değerlendirmesini yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20211128/cumhurbaskani-erdogan-62-bin-337-engelli-atamasi-yaparak-rekor-ustune-rekor-kirdik-1051233058.html
türkiye
sinop
ayancık
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1051143931_100:0:748:486_1920x0_80_0_0_f77b2d9c5d56d1bfc07ae3e4e76a114d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, sinop, ekonomi, açılış, doğal afet, felaket, ayancık

Erdoğan: Başkaları ülke felaketinden çıkar devşirmenin hesabını yaparken biz çalışmayı sürdüreceğiz

11:35 29.11.2021 (güncellendi: 11:50 29.11.2021)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayancık Terminal Köprüsü açılışına video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Bizimle benzer felaketlere maruz kalan Avrupa ve Amerika'dan çok daha hızlı, çok daha etkili bir şekilde insanımızın imdadına koştuk" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayancık Terminal Köprüsü açılışına gönderdiği video mesajda köprünün şehre, ilçeye ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti ve "Bu vesileyle Ağustos ayında meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bu sene dünyanın farklı yerlerinde olduğu gibi ülkemizde de yıkımlara, can ve mal kayıplarına yol açan tabii afetler yaşandı" diye konuştu.
Erdoğan, koronavirüsün yanı sıra sel, deprem ve yangın felaketleriyle mücadele ettiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:
"Bizimle benzer felaketlere maruz kalan Avrupa ve Amerika'dan çok daha hızlı, çok daha etkili bir şekilde insanımızın imdadına koştuk. Tüm imkanlarımız ve kurumlarımızla felaketin ilk anından itibaren afetzede kardeşlerimizin yanında olduk. Yaraların sarılması, zararların tazmini ve afet bölgelerinin yeniden ayağa kaldırılması için gereken her türlü çabayı gösterdik. Sel felaketinden sonra yaptığımız ziyaretlerde milletimize yıkılanın yerine daha güzelini, çok daha sağlamını yapacağımıza dair söz vermiştik. İşte bugün Sinop'ta bu sözümüzü gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz."

'Terminal Köprüsü'nü, rekor sürede tamamlayarak açılışa hazır hale getirdik'

11 Ağustos'ta yaşanan selde, şehirdeki 564 kilometre uzunluğundaki yol ağının 54 kilometresinde hasar oluştuğunu hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ayancık-Türkeli arasındaki İkisu Köprüsü ile Ayancık şehir merkezinde bulunan Terminal ve Şevki Şentürk köprüleri de yıkılmıştı. Bu tablo karşısında, yol açma ve teressübat temizleme çalışmaları için hemen 195 adet iş makinesi ve 219 personeli bölgeye sevk ettik. Geçici köprüler yapmak suretiyle, tüm güzergahlarda oluşan tahribatları gidererek, ilimiz genelinde güvenli ulaşım yapılabilmesini sağladık. Ardından İkisu-Ayancık arası, Türkeli-Ayancık arası, Yeni Konak-Erfelek arası, Ayancık-Yenikonak arası kesimlerde oluşan sel hasarlarının giderilmesi için yapım ihalelerini gerçekleştirerek çalışmaları başlattık. Dört açıklıklı toplam 110 metre uzunluğundaki Terminal Köprüsü'nü, 80 gün gibi rekor sürede tamamlayarak, bugün açılışa hazır hale getirdik. Selde yıkılan diğer iki köprümüzün inşasını da inşallah sırasıyla Aralık ve Mart aylarında bitirmeyi hedefliyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 62 bin 337 engelli ataması yaparak rekor üstüne rekor kırdık
Dün, 22:19

'Felaket tellallarına kulak asmayın'

Diğer projelerle ilgili süreçleri de yakından takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, son 19 yılda millete verilen tüm sözleri tutan bir kadro olarak, bundan sonra da millete mahcup olmayacaklarını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başkaları ülkenin felaketinden çıkar devşirmenin hesabını yaparken, biz Sinop’la beraber 81 vilayetimizin tamamı için çalışmayı sürdüreceğiz. Sizlerden felaket tellallarına kulak asmadan, hükümetinize ve devletinize güvenmeye devam etmenizi istiyorum. Bugüne kadar nasıl sırt sırta vererek nice badireyi aştıysak, inşallah bugünkü sıkıntılarımızın da üstesinden hep birlikte geleceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Rabbim bizleri her türlü beladan, musibetten, felaketten korusun diyorum" değerlendirmesini yaptı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:03Sindirim sisteminden 7 kancalı misina çıkarılan caretta caretta kurtarılamadı
13:01Enver Altaylı'nın CIA ajanlarına gönderdiği e-postalar ortaya çıktı
12:57Huawei'den ruj şeklinde kulaklık
12:56İstanbul Arnavutköy'de lodos bir evin çatısını uçurdu
12:45Yavaş: Ankara'da Halk Ekmek büfeleri pazar günü de açık olacak
12:37Japonya’da geliştirilen HIV aşısı maymunlar üzerinde etki gösterdi
12:35Pegasus ve THY, Fas uçuşlarını durdurdu
12:21Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün oğluna hapis cezası talebi
12:20Squid Game'in dev bebeğini seslendiren kızın diziyi izlemesine izin verilmiyor
12:15Macron'un aşırı sağcı rakibinden protestocuya orta parmak: 'Antifa'ya anladığı dilde yanıt verdim'
12:13Anket: Rusların yüzde 84'ü kendini mutlu sayıyor
12:13‘Elektrikli tandır’ geliştirerek patentini aldı: ‘Zamlara karşı tasarruf sağlıyor’
12:12İzmir'de fırtınanın etkisi ile beton bloklar yola düştü
11:55Prof. Aydın: Böyle devam edersek vakalar 1 ayda ikiye katlanacak
11:53Demirtaş: Helalleşme ekonomik krizden çıkışın da anahtarlarından biridir
11:50Adele ile röportajı sırasında yeni albümünü dinlemediğini itiraf eden sunucu özür diledi
11:47Rusya ordusuna gelecek yıl hipersonik füzelere sahip uçakların sevkiyatı yapılacak
11:35Erdoğan: Başkaları ülke felaketinden çıkar devşirmenin hesabını yaparken biz çalışmayı sürdüreceğiz
11:30Ekimde dış ticaret açığı 1.44 milyar dolar oldu
11:22Antalya'da yüz yakan lazer uygulamasında ceza belli oldu