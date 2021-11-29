https://tr.sputniknews.com/20211129/eski-chp-milletvekili-sevigen-partisiden-ihrac-edildi-tanju-ozcan-karari-ertelendi-1051257369.html
Eski CHP milletvekili Sevigen, partisinden ihraç edildi, Tanju Özcan kararı ertelendi
Eski CHP milletvekili Sevigen, partisinden ihraç edildi, Tanju Özcan kararı ertelendi
CHP eski milletvekili ve parti üyesi olan Mehmet Sevigen, alınan kararla partisinden ihraç edildi. 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T16:20+0300
2021-11-29T16:20+0300
2021-11-29T16:25+0300
politika
tanju özcan
disiplin kurulu
mehmet sevigen
ali karaca
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CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü bir kadına yönelik ifadeleri nedeniyle uyarı cezası istemiyle, Fethiye Belediye Başkanı Ali Karaca da bir vatandaş ile yaptığı küfürlü telefon konuşması nedeniyle yine uyarı cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildi.CHP YDK, Özcan ve Karaca'nın dosyalarını görüşmek üzere genel merkezde toplandı. 3 saat süren toplantıda iki dosyada da eksiklikler olduğu tespit edildi. Özcan ve Karaca hakkında verilecek karar, dosyalardaki eksiklikler nedeniyle 3 Ocak 2022 tarihine ertelendi.CHP eski milletvekili ve parti üyesi olan Mehmet Sevigen ise alınan kararla partisinden ihraç edildi.Sevigen, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” açıklamalarıyla parti tüzüğünü ihlal ettiğini belirterek; “Disipline verilerek ihraç edilmeli. Açıkça FETÖ ve PKK’ya göz kırpıyor. Kılıçdaroğlu, CHP’nin önündeki en büyük engeldir. Kafasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı düşüncesi yok, koltuğunu korumaya çalışıyor. Kemal Bey’in kafası çok bulanık ve Atatürk Cumhuriyetinden öç almayı hedefliyor. Bu kadar yenilgiye rağmen Atatürk’ten fazla genel başkanlık yaptı” demişti.
https://tr.sputniknews.com/20210727/chp-yonetimi-tanju-ozcanin-gorusleri-kendisini-baglamaktadir-1045067556.html
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tanju özcan, disiplin kurulu, mehmet sevigen, ali karaca
Eski CHP milletvekili Sevigen, partisinden ihraç edildi, Tanju Özcan kararı ertelendi
16:20 29.11.2021 (güncellendi: 16:25 29.11.2021)
CHP eski milletvekili ve parti üyesi olan Mehmet Sevigen, alınan kararla partisinden ihraç edildi.
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü bir kadına yönelik ifadeleri nedeniyle uyarı cezası istemiyle, Fethiye Belediye Başkanı Ali Karaca da bir vatandaş ile yaptığı küfürlü telefon konuşması nedeniyle yine uyarı cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildi.
CHP YDK, Özcan ve Karaca'nın dosyalarını görüşmek üzere genel merkezde toplandı. 3 saat süren toplantıda iki dosyada da eksiklikler olduğu tespit edildi. Özcan ve Karaca hakkında verilecek karar, dosyalardaki eksiklikler nedeniyle 3 Ocak 2022 tarihine ertelendi.
CHP eski milletvekili ve parti üyesi olan Mehmet Sevigen ise alınan kararla partisinden ihraç edildi.
Sevigen, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” açıklamalarıyla parti tüzüğünü ihlal ettiğini belirterek; “Disipline verilerek ihraç edilmeli. Açıkça FETÖ ve PKK’ya göz kırpıyor. Kılıçdaroğlu, CHP’nin önündeki en büyük engeldir. Kafasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı düşüncesi yok, koltuğunu korumaya çalışıyor. Kemal Bey’in kafası çok bulanık ve Atatürk Cumhuriyetinden öç almayı hedefliyor. Bu kadar yenilgiye rağmen Atatürk’ten fazla genel başkanlık yaptı” demişti.