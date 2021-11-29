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https://tr.sputniknews.com/20211129/evin-bodrumunda-ucus-keyfi-gercek-pilotlarla-beraber-simulatoru-test-ediyoruz-1051242549.html
Evin bodrumunda uçuş keyfi: Gerçek pilotlarla beraber simülatörü test ediyoruz
Evin bodrumunda uçuş keyfi: Gerçek pilotlarla beraber simülatörü test ediyoruz
Trabzonlu Alihan Kolaylı, çocukluk hayali olan Boeing 737-800'i kullanarak uçma hayalini uçağın kokpitinin birebir aynısını 2 katlı evinin bodrumunda yaparak... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T10:55+0300
2021-11-29T10:55+0300
yaşam
trabzon
uçak
hobi
pilot
uçuş
simülatör
boeing 737
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Alihan Kolaylı, kendi imkanları ile 2 katlı evlerinin bodrum katında Boeing 737-800 kokpiti yaptı. Havacılık sevgisini hayata geçiren Alihan, yaptığı kokpit ve simülatör ile sanal uçuş keyfi yaşıyor.'Bu hobi ilk olarak internet üzerinde Flight Simulator'u görmemle başladı'Çalışmasına 10 yıl önce başladığını belirten Kolaylı, “Bu hobi ilk olarak internet üzerinde Flight Simulator'u görmemle başladı. Başlarda zorladı ama yavaş yavaş geliştirdim. Bu sevgi bende bağımlılık yaptı. 10 yıl önce yine evimin bodrumunda oluşturduğum sistemi daha da geliştirdik. Bu süreçte bir arkadaşımla tanıştım. Çalışmalara beraber devam ettik. Sonrasında bu portatifi inşa ettik. 10 yıl önceki simülatör ile bunun arasında fark var. Profesyonel olarak yaptık. Artık bu simülatörü ticari olarak düşünüyoruz. Boeing 737-800 teknolojinin gelişmesiyle birlikte bunu da geliştirdik. Bunu normal uçağın tıpatıp aynısı. Sadece hareket sistemi yok diğer sistemleri aynı” dedi.'Parçaları kendimiz imal ettik'Simülatördeki parçaları arkadaşı ile birlikte imal ettiğini dile getiren Kolaylı, “Sistemi daha da geliştirmek istiyoruz. Simülatördeki parçaları kendimiz imal ettik. Bir platformumuz var. Birçok insan bizi takip ediyor. Sanal havacılık artık çok gelişen bir hobi. 2010 yılı içerisinden bu zamana kadar gelen süreçte sanal havacılık çok gelişti. Bunda sanal hava yollarının büyük katkısı var. Bizde bu platformdaki insanlara parçalar üretmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.'Pilotlarla simülatörü test ediyoruz'Pilotların simülatörü incelemeye geldiğini kaydeden Kolaylı, “Havacılık gerçekten çok güzel. Bunda geri kalmamamız lazım. Öncü olmamız gerekiyor. Bu simülatör için arkadaşım Atakan ile yurt dışına gittik. Bu iş ile ilgilendik. Bilgi neredeyse gidelim onu alalım geliştirelim dedik. En sonunda böyle bir alet ortaya çıktı. Şu an bazı testleri yapıyoruz. Gerçek pilotlar geliyor onlarla beraber simülatörü test ediyoruz. Onlar simülatöre profesyonel olarak bakıyor. Bizde sistemlerin çalışma prosedürlerini ona göre geliştiriyoruz. Onların geri bildirimlerine göre değiştiriyoruz. Bizi gelip ziyaret edebilirler” diye konuştu.'Sürekli harcama yapıyoruz'Boeing 737-800 kokpitinin ne kadara mal olduğunu hesaplamadıklarını vurgulayan Kolaylı, “Home Cockpit Solutions olarak bizi takip edebilirler. Yaptığımız parçaları orada gösteriyoruz. Maddi olarak bize ne kadar mal oldu onu gerçekten bilmiyoruz. Sürekli harcıyoruz. Müzisyenim işlerimiz olduğu sürece buraya geliştirmeye çalışıyoruz. Parçaları kendi imkanlarımız ile yaptığımız için maliyeti altta tutarak gelişmiş bir kokpit yapmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20210330/99-yasindaki-2-dunya-savasi-gazisi-kadin-jet-simulatoruyle-uzaya-cikti-1044151355.html
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trabzon, uçak, hobi, pilot, uçuş, simülatör, boeing 737

Evin bodrumunda uçuş keyfi: Gerçek pilotlarla beraber simülatörü test ediyoruz

10:55 29.11.2021
© İHA / ERSEN KÜÇÜK - OZAN KÖSETrabzonlu genç yaptı: Evin bodrumunda uçuş keyfi
Trabzonlu genç yaptı: Evin bodrumunda uçuş keyfi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© İHA / ERSEN KÜÇÜK - OZAN KÖSE
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Trabzonlu Alihan Kolaylı, çocukluk hayali olan Boeing 737-800'i kullanarak uçma hayalini uçağın kokpitinin birebir aynısını 2 katlı evinin bodrumunda yaparak gerçekleştirdi.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Alihan Kolaylı, kendi imkanları ile 2 katlı evlerinin bodrum katında Boeing 737-800 kokpiti yaptı.
Havacılık sevgisini hayata geçiren Alihan, yaptığı kokpit ve simülatör ile sanal uçuş keyfi yaşıyor.

'Bu hobi ilk olarak internet üzerinde Flight Simulator'u görmemle başladı'

Çalışmasına 10 yıl önce başladığını belirten Kolaylı, “Bu hobi ilk olarak internet üzerinde Flight Simulator'u görmemle başladı. Başlarda zorladı ama yavaş yavaş geliştirdim. Bu sevgi bende bağımlılık yaptı. 10 yıl önce yine evimin bodrumunda oluşturduğum sistemi daha da geliştirdik. Bu süreçte bir arkadaşımla tanıştım. Çalışmalara beraber devam ettik. Sonrasında bu portatifi inşa ettik. 10 yıl önceki simülatör ile bunun arasında fark var. Profesyonel olarak yaptık. Artık bu simülatörü ticari olarak düşünüyoruz. Boeing 737-800 teknolojinin gelişmesiyle birlikte bunu da geliştirdik. Bunu normal uçağın tıpatıp aynısı. Sadece hareket sistemi yok diğer sistemleri aynı” dedi.

'Parçaları kendimiz imal ettik'

Simülatördeki parçaları arkadaşı ile birlikte imal ettiğini dile getiren Kolaylı, “Sistemi daha da geliştirmek istiyoruz. Simülatördeki parçaları kendimiz imal ettik. Bir platformumuz var. Birçok insan bizi takip ediyor. Sanal havacılık artık çok gelişen bir hobi. 2010 yılı içerisinden bu zamana kadar gelen süreçte sanal havacılık çok gelişti. Bunda sanal hava yollarının büyük katkısı var. Bizde bu platformdaki insanlara parçalar üretmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

'Pilotlarla simülatörü test ediyoruz'

Pilotların simülatörü incelemeye geldiğini kaydeden Kolaylı, “Havacılık gerçekten çok güzel. Bunda geri kalmamamız lazım. Öncü olmamız gerekiyor. Bu simülatör için arkadaşım Atakan ile yurt dışına gittik. Bu iş ile ilgilendik. Bilgi neredeyse gidelim onu alalım geliştirelim dedik. En sonunda böyle bir alet ortaya çıktı. Şu an bazı testleri yapıyoruz. Gerçek pilotlar geliyor onlarla beraber simülatörü test ediyoruz. Onlar simülatöre profesyonel olarak bakıyor. Bizde sistemlerin çalışma prosedürlerini ona göre geliştiriyoruz. Onların geri bildirimlerine göre değiştiriyoruz. Bizi gelip ziyaret edebilirler” diye konuştu.

'Sürekli harcama yapıyoruz'

Boeing 737-800 kokpitinin ne kadara mal olduğunu hesaplamadıklarını vurgulayan Kolaylı, “Home Cockpit Solutions olarak bizi takip edebilirler. Yaptığımız parçaları orada gösteriyoruz. Maddi olarak bize ne kadar mal oldu onu gerçekten bilmiyoruz. Sürekli harcıyoruz. Müzisyenim işlerimiz olduğu sürece buraya geliştirmeye çalışıyoruz. Parçaları kendi imkanlarımız ile yaptığımız için maliyeti altta tutarak gelişmiş bir kokpit yapmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.
99 yaşındaki 2. Dünya Savaşı gazisi kadın, jet simülatörüyle gökyüzüne çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2021
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99 yaşındaki 2. Dünya Savaşı gazisi Rus kadın, jet simülatörüyle gökyüzüne çıktı
30 Mart, 14:46
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