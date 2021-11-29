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FIBA Basketbol Dünya Kupası, İstanbul'da sergilendi
FIBA Basketbol Dünya Kupası, İstanbul'da sergilendi
FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nin ilk penceresindeki maçlar 25 Kasım’da Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtalarında başlarken, turnuvanın ödülü... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T13:17+0300
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Basketbolun mucidi Dr. James Naismith'in anısına FIBA Basketbol Dünya Kupası Naismith Kupası adı verilen kupa, 2023’te Filipinler, Endonezya ve Japonya ortaklığında düzenlenecek FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası öncesindeki süreçte diğer ülkelere de götürülerek turuna devam edecek.Bu pencerede önce Hırvatistan, ardından Litvanya’da sergilenen kupa sonrasında Türkiye’de İstanbul’da sergilendi ve İspanya’ya doğru yola çıktı.Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), gerçekleştirdiği bu kupa turu ile Dünya Kupası etkinliği üzerindeki farkındalığın artırılmasını hedefliyor.Basketbolun en büyük ödülü olan Dünya Kupası 60 santimetre uzunluğunda ve 7.5 kilogram ağırlığında.Aynı zamanda içinde FIBA'nın orijinal adı 'Uluslararası Amatör Basketbol Federasyonu (Federation Internationale de Basketball Amateur) yazılı ve onu resmi bir kupa olarak tanımlayan altın bir çembere sahip. Bu özellikler kupaya bir gelenek ve prestij duygusu veriyor.
https://tr.sputniknews.com/20210624/2021-fiba-kadinlar-avrupa-basketbol-sampiyonasinda-yari-finale-kalan-takimlar-belli-oldu-1044805932.html
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fiba, istanbul, kupa

FIBA Basketbol Dünya Kupası, İstanbul'da sergilendi

13:17 29.11.2021 (güncellendi: 13:27 29.11.2021)
© İHAFIBA Basketbol Dünya Kupası, İstanbul’da
FIBA Basketbol Dünya Kupası, İstanbul’da - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© İHA
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FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nin ilk penceresindeki maçlar 25 Kasım’da Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtalarında başlarken, turnuvanın ödülü olan Naismith Kupası da Avrupa kıtasından turuna başladı. İlk pencerede Avrupa’daki 4 şehre götürülen kupa, Türkiye’ye getirilerek İstanbul’da da sergilendi.
Basketbolun mucidi Dr. James Naismith'in anısına FIBA Basketbol Dünya Kupası Naismith Kupası adı verilen kupa, 2023’te Filipinler, Endonezya ve Japonya ortaklığında düzenlenecek FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası öncesindeki süreçte diğer ülkelere de götürülerek turuna devam edecek.
Bu pencerede önce Hırvatistan, ardından Litvanya’da sergilenen kupa sonrasında Türkiye’de İstanbul’da sergilendi ve İspanya’ya doğru yola çıktı.
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), gerçekleştirdiği bu kupa turu ile Dünya Kupası etkinliği üzerindeki farkındalığın artırılmasını hedefliyor.
© İHAİstanbul’da Ayasofya Camii, Kızkulesi gibi simgesel yerlerde sergilenen kupa, sonrasında Türkiye ile Büyük Britanya maçının oynandığı Sinan Erdem Spor Salonu’nda basketbolseverlerle buluştu.
İstanbul’da Ayasofya Camii, Kızkulesi gibi simgesel yerlerde sergilenen kupa, sonrasında Türkiye ile Büyük Britanya maçının oynandığı Sinan Erdem Spor Salonu’nda basketbolseverlerle buluştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
İstanbul’da Ayasofya Camii, Kızkulesi gibi simgesel yerlerde sergilenen kupa, sonrasında Türkiye ile Büyük Britanya maçının oynandığı Sinan Erdem Spor Salonu’nda basketbolseverlerle buluştu.
© İHA
Basketbolun en büyük ödülü olan Dünya Kupası 60 santimetre uzunluğunda ve 7.5 kilogram ağırlığında.
© İHANeredeyse tamamen altından yapılan kupanın üzerinde tüm dünya şampiyonlarını sıralayan bir onur listesi bulunuyor.
Neredeyse tamamen altından yapılan kupanın üzerinde tüm dünya şampiyonlarını sıralayan bir onur listesi bulunuyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
Neredeyse tamamen altından yapılan kupanın üzerinde tüm dünya şampiyonlarını sıralayan bir onur listesi bulunuyor.
© İHA
Aynı zamanda içinde FIBA'nın orijinal adı 'Uluslararası Amatör Basketbol Federasyonu (Federation Internationale de Basketball Amateur) yazılı ve onu resmi bir kupa olarak tanımlayan altın bir çembere sahip. Bu özellikler kupaya bir gelenek ve prestij duygusu veriyor.
Basketbol - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2021
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2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finale kalan takımlar belli oldu
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