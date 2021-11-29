https://tr.sputniknews.com/20211129/fiba-basketbol-dunya-kupasi-istanbulda-sergilendi-1051248341.html

FIBA Basketbol Dünya Kupası, İstanbul'da sergilendi

FIBA Basketbol Dünya Kupası, İstanbul'da sergilendi

FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nin ilk penceresindeki maçlar 25 Kasım’da Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtalarında başlarken, turnuvanın ödülü... 29.11.2021, Sputnik Türkiye

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Basketbolun mucidi Dr. James Naismith'in anısına FIBA Basketbol Dünya Kupası Naismith Kupası adı verilen kupa, 2023’te Filipinler, Endonezya ve Japonya ortaklığında düzenlenecek FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası öncesindeki süreçte diğer ülkelere de götürülerek turuna devam edecek.Bu pencerede önce Hırvatistan, ardından Litvanya’da sergilenen kupa sonrasında Türkiye’de İstanbul’da sergilendi ve İspanya’ya doğru yola çıktı.Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), gerçekleştirdiği bu kupa turu ile Dünya Kupası etkinliği üzerindeki farkındalığın artırılmasını hedefliyor.Basketbolun en büyük ödülü olan Dünya Kupası 60 santimetre uzunluğunda ve 7.5 kilogram ağırlığında.Aynı zamanda içinde FIBA'nın orijinal adı 'Uluslararası Amatör Basketbol Federasyonu (Federation Internationale de Basketball Amateur) yazılı ve onu resmi bir kupa olarak tanımlayan altın bir çembere sahip. Bu özellikler kupaya bir gelenek ve prestij duygusu veriyor.

https://tr.sputniknews.com/20210624/2021-fiba-kadinlar-avrupa-basketbol-sampiyonasinda-yari-finale-kalan-takimlar-belli-oldu-1044805932.html

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