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https://tr.sputniknews.com/20211129/filistin-israil-cumhurbaskani-herzogun-el-halildeki-ibrahim-camisine-girmesini-kinadi-1051238649.html
Filistin, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un El Halil'deki İbrahim Camisi'ne girmesini kınadı
Filistin, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un El Halil'deki İbrahim Camisi'ne girmesini kınadı
Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ne... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T05:47+0300
2021-11-29T05:46+0300
dünya
israil
filistin
kınama
muhammed iştiyye
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Yaptığı yazılı açıklamada İştiyye, "Herzog'un İbrahim Camisi'ne yaptığı baskını kızıyoruz" ifadesini kullandı.Baskının yansımalarının tehlikesi konusunda uyarıda bulunan İştiyye, Herzog'un Halil kentinde Yahudilerin tarihi hakka sahip olduklarına ilişkin iddialarını da reddetti.İştiyye, Herzog'un açıklamalarının, Müslüman Arap kentine ilişkin sahte gerçekleri, kentin Yahudileştirilmesine yönelik hazırlıkları ve kontrolü daha da güçlendirmek amaçlı olduğuna dikkat çekti.Halil kentindeki halka dair gerçeklere değinen İştiyye, halkının etnik ayrımcılık ve temizliğe maruz kaldığının, kadim beldenin sokakları ve caddelerinin genel karakterinde açıkça görülen asli ahalisinin bir apartheid rejimine boyun eğmesinin istendiğinin altını çizdi.İsrail basınında, Cumhurbaşkanı Herzog'un, 28 Kasım Pazar günü Yahudilerin 'Işık Bayramı' kutlamalarına katılmak için El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ni ziyaret ettiği bilgisi yer almıştı.İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.Tarihe 'El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı' olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.
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israil, filistin, kınama, muhammed iştiyye

Filistin, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un El Halil'deki İbrahim Camisi'ne girmesini kınadı

05:47 29.11.2021
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Kefr Kasım katliamı nedeniyle özür diledi
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Kefr Kasım katliamı nedeniyle özür diledi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
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Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ne girmesini kınadı.
Yaptığı yazılı açıklamada İştiyye, "Herzog'un İbrahim Camisi'ne yaptığı baskını kızıyoruz" ifadesini kullandı.
Baskının yansımalarının tehlikesi konusunda uyarıda bulunan İştiyye, Herzog'un Halil kentinde Yahudilerin tarihi hakka sahip olduklarına ilişkin iddialarını da reddetti.
İştiyye, Herzog'un açıklamalarının, Müslüman Arap kentine ilişkin sahte gerçekleri, kentin Yahudileştirilmesine yönelik hazırlıkları ve kontrolü daha da güçlendirmek amaçlı olduğuna dikkat çekti.
Halil kentindeki halka dair gerçeklere değinen İştiyye, halkının etnik ayrımcılık ve temizliğe maruz kaldığının, kadim beldenin sokakları ve caddelerinin genel karakterinde açıkça görülen asli ahalisinin bir apartheid rejimine boyun eğmesinin istendiğinin altını çizdi.
İsrail basınında, Cumhurbaşkanı Herzog'un, 28 Kasım Pazar günü Yahudilerin 'Işık Bayramı' kutlamalarına katılmak için El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ni ziyaret ettiği bilgisi yer almıştı.
İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.
Tarihe 'El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı' olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.
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