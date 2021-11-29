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Fırtına nedeniyle uçan çatının altında kalan anne yaşamını yitirdi
Fırtına nedeniyle uçan çatının altında kalan anne yaşamını yitirdi
İstanbul'da Esenyurt'ta bir binanın çatısı fırtına nedeniyle koparak yoldan geçen anne ve çocuğunun üzerine düştü. Çocuğunu, son anda üzerine kapanarak koruyan... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T15:17+0300
2021-11-29T15:17+0300
2021-11-29T15:26+0300
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esenyurt
fırtına
çatı
anne
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Bağlarçeşme Caddesi ile 1105. Sokak'ın kesişiminde bulunan bir binanın çatısı, kentte etkisini artıran tam fırtına nedeniyle koparak uçtu.Bu sırada yolda yürüyen Elif Şanver ve çocuğu kopan çatının altında kaldı.Şanver, olay yerinde yaşamını yitirirken, çocuğu hastaneye kaldırıldı.Bu arada görgü tanıkları annenin çatının üzerlerine düşeceğini farkederek son anda korumak için çocuğunun üzerine kapandığını anlattı.Olayın meydana geldiği noktaya çıkan cadde ve sokaklar güvenlik nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatılırken, fırtına etkisini sürdürmeye devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20211129/istanbul-arnavutkoyde-lodos-bir-evin-catisini-ucurdu-1051246845.html
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Fırtına nedeniyle uçan çatının altında kalan anne yaşamını yitirdi 15:17 29.11.2021 (güncellendi: 15:26 29.11.2021)
İstanbul'da Esenyurt'ta bir binanın çatısı fırtına nedeniyle koparak yoldan geçen anne ve çocuğunun üzerine düştü. Çocuğunu, son anda üzerine kapanarak koruyan anne, olay yerinde hayatını kaybetti.
Bağlarçeşme Caddesi ile 1105. Sokak'ın kesişiminde bulunan bir binanın çatısı, kentte etkisini artıran tam fırtına nedeniyle koparak uçtu.
Bu sırada yolda yürüyen
Elif Şanver ve çocuğu kopan çatının altında kaldı.
Şanver, olay yerinde yaşamını yitirirken, çocuğu hastaneye kaldırıldı.
Bu arada görgü tanıkları annenin çatının üzerlerine düşeceğini farkederek son anda korumak için çocuğunun üzerine kapandığını anlattı.
Olayın meydana geldiği noktaya çıkan cadde ve sokaklar güvenlik nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatılırken, fırtına etkisini sürdürmeye devam ediyor.