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https://tr.sputniknews.com/20211129/fransa-balikcilik-krizi-ile-ilgili-ingiltereye-10-aralika-kadar-sure-verdi-1051267933.html
Fransa balıkçılık krizi ile ilgili İngiltere’ye 10 Aralık’a kadar süre verdi
Fransa balıkçılık krizi ile ilgili İngiltere’ye 10 Aralık’a kadar süre verdi
Fransa, Manş Denizi’ndeki balıkçılık lisansları ile ilgili kriz konusunda İngiltere’ye 10 Aralık'a kadar süre vererek, adım atılmaması halinde İngiltere ile... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T22:30+0300
2021-11-29T22:30+0300
dünya
fransa
ingiltere
balıkçılık
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Fransa-İngiltere arasındaki balıkçılık krizi devam ediyor. Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşleri Bakanı Clement Beaune yaptığı açıklamada, Fransa, İngiltere ve Avrupa Komisyonu arasında Brexit'ten sonra Manş Denizi’ndeki balıkçılık lisansları konusundaki anlaşmazlıkta yapılacak görüşmeler için son tarihin 10 Aralık olarak belirlendiğini duyurdu. 10 Aralık'a kadar bu meselenin tam olarak çözülmesini umduğunu kaydeden Beaune, "10 Aralık'a kadar büyük bir jest olmazsa bu diyaloğu durduracağız" ifadelerini kullanarak, “Top İngiliz sahasında" dedi. Söz konusu tarihin Avrupa Komisyonu tarafından verildiğini aktaran Beaune, İngilizlerin Fransız balıkçılardan Brexit sonrası anlaşmada yer almayan belgeler talep ettiğini belirterek, "Çok yavaş ilerliyor ve istenilen rakama gelmedik" dedi.Fransa yaptırımları askıya almıştıBölgede 960'a yakın tam ruhsat alan Fransa, yaklaşık 150 ruhsat daha talep ediyor. Fransa, 2 Kasım'a kadar daha fazla ruhsat verilmediği takdirde İngiltere'ye karşı bir dizi yaptırım tehdidinde bulunmuştu. Fransız hükümeti, bir anlaşmaya varılamazsa İngiliz balıkçı gemilerinin Fransız limanlarına boşaltma yapmasının yasaklanması ve ticarette daha sıkı gümrük kontrolleri gibi cezai önlemlerin alınmasına karar vermişti. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki taraf arasında yapılacak yeni görüşmeler öncesinde yaptırımları askıya almıştı. Fransız balıkçılar, cuma günü İngiltere ile Brexit sonrası balıkçılık anlaşmazlıklarının çözülmesi talebiyle Fransız tarafındaki Manş Tüneli'ni ve 3 limanı ablukaya alarak durumu protesto etmişti.Balıkçılık krizi nasıl başladı?İngiltere sularında Avrupa Birliği (AB) teknelerinin balık tutma hakları, İngiltere'nin 1 Ocak 2021'de AB’den ayrılmasının ardından Londra ve Brüksel arasındaki Brexit sonrası ticaret anlaşması müzakerelerinin önündeki önemli bir engel oluşturdu. İngiltere, Brexit sonrası yapılan anlaşmada Fransız gemilerine özellikle Jersey'de balıkçılık izni vermek için öngörülmeyen şartlar getirmişti. Kendine has bir yönetimi olan ve uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil edilen Jersey hükümetinin İngiltere-Avrupa Birliği Ticaret ve İşbirliği Anlaşması (TCA) kapsamında uygulamaya koyduğu yeni lisans sistemi Fransız teknelerinin Jersey sularında balıkçılık geçmişine sahip olduklarını göstermelerini gerektirirken, Fransız yetkililer bu karara tepki göstermişti. Fransız balıkçılar da yeni erişim ruhsatları için başvuruda bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211128/fransa-ingiltere-avrupa-birliginden-ayrildi-ama-dunyadan-ayrilmadi-1051235082.html
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fransa, ingiltere, balıkçılık

Fransa balıkçılık krizi ile ilgili İngiltere’ye 10 Aralık’a kadar süre verdi

22:30 29.11.2021
© REUTERS / CHARLES PLATIAUİngiltere- Fransa- Balıkçılık
İngiltere- Fransa- Balıkçılık - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© REUTERS / CHARLES PLATIAU
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Fransa, Manş Denizi’ndeki balıkçılık lisansları ile ilgili kriz konusunda İngiltere’ye 10 Aralık'a kadar süre vererek, adım atılmaması halinde İngiltere ile diyaloğun kesileceğini duyurdu.
Fransa-İngiltere arasındaki balıkçılık krizi devam ediyor. Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşleri Bakanı Clement Beaune yaptığı açıklamada, Fransa, İngiltere ve Avrupa Komisyonu arasında Brexit'ten sonra Manş Denizi’ndeki balıkçılık lisansları konusundaki anlaşmazlıkta yapılacak görüşmeler için son tarihin 10 Aralık olarak belirlendiğini duyurdu.
10 Aralık'a kadar bu meselenin tam olarak çözülmesini umduğunu kaydeden Beaune, "10 Aralık'a kadar büyük bir jest olmazsa bu diyaloğu durduracağız" ifadelerini kullanarak, “Top İngiliz sahasında" dedi.
Söz konusu tarihin Avrupa Komisyonu tarafından verildiğini aktaran Beaune, İngilizlerin Fransız balıkçılardan Brexit sonrası anlaşmada yer almayan belgeler talep ettiğini belirterek, "Çok yavaş ilerliyor ve istenilen rakama gelmedik" dedi.

Fransa yaptırımları askıya almıştı

Bölgede 960'a yakın tam ruhsat alan Fransa, yaklaşık 150 ruhsat daha talep ediyor. Fransa, 2 Kasım'a kadar daha fazla ruhsat verilmediği takdirde İngiltere'ye karşı bir dizi yaptırım tehdidinde bulunmuştu.
Fransız hükümeti, bir anlaşmaya varılamazsa İngiliz balıkçı gemilerinin Fransız limanlarına boşaltma yapmasının yasaklanması ve ticarette daha sıkı gümrük kontrolleri gibi cezai önlemlerin alınmasına karar vermişti. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki taraf arasında yapılacak yeni görüşmeler öncesinde yaptırımları askıya almıştı. Fransız balıkçılar, cuma günü İngiltere ile Brexit sonrası balıkçılık anlaşmazlıklarının çözülmesi talebiyle Fransız tarafındaki Manş Tüneli'ni ve 3 limanı ablukaya alarak durumu protesto etmişti.

Balıkçılık krizi nasıl başladı?

İngiltere sularında Avrupa Birliği (AB) teknelerinin balık tutma hakları, İngiltere'nin 1 Ocak 2021'de AB’den ayrılmasının ardından Londra ve Brüksel arasındaki Brexit sonrası ticaret anlaşması müzakerelerinin önündeki önemli bir engel oluşturdu.
İngiltere, Brexit sonrası yapılan anlaşmada Fransız gemilerine özellikle Jersey'de balıkçılık izni vermek için öngörülmeyen şartlar getirmişti. Kendine has bir yönetimi olan ve uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil edilen Jersey hükümetinin İngiltere-Avrupa Birliği Ticaret ve İşbirliği Anlaşması (TCA) kapsamında uygulamaya koyduğu yeni lisans sistemi Fransız teknelerinin Jersey sularında balıkçılık geçmişine sahip olduklarını göstermelerini gerektirirken, Fransız yetkililer bu karara tepki göstermişti. Fransız balıkçılar da yeni erişim ruhsatları için başvuruda bulunmuştu.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
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