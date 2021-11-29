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https://tr.sputniknews.com/20211129/futurist-vural-distopik-bir-gelecek-istemiyorsak-teknolojiyi-regule-etmemiz-gerekiyor-1051253827.html
Fütürist Vural: Distopik bir gelecek istemiyorsak teknolojiyi regüle etmemiz gerekiyor
Fütürist Vural: Distopik bir gelecek istemiyorsak teknolojiyi regüle etmemiz gerekiyor
Fütürist Vural, “Distopik bir gelecek istemiyorsak teknolojiyi regüle etmemiz gerekiyor. Cep telefonlarınızdan binlerce şarkıyı bedava dinliyor olmanız... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T15:04+0300
2021-11-29T15:05+0300
görüş
teknoloji
distopya
fütürist
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Fütürist Selin Vural, Radyo Sputnik’te Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.Vural, “Ben geleceğin biraz insan yönüne bakmak istiyorum. Gelecekte makine-insan, makine-makine, insan-insan ilişkisinde, insanın rolünü arttırmaya çalışıyorum. Çünkü gelecekte teknoloji bize hizmet eden rolden çıkıp bizi yönetir hale geldiği zaman insanlık kaybetmiş olacak. O yüzden bilincimizi, farkındalığımızı tamamen farklı bir akış açısıyla farklı bir boyuta getirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu:Teknolojik sosyalizm ne demek?“Distopik bir gelecek istemiyorsak teknolojiyi regüle etmemiz gerekiyor” diyen Vural, sözlerini şöyle sürdürdü:‘120 yaşına kadar yaşanabilecek, 65 yaşında emekli olamayacaksınız’Vural, şöyle devam etti:‘Değişime açık olun’
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Serhat Sarısözen
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teknoloji, distopya, fütürist

Fütürist Vural: Distopik bir gelecek istemiyorsak teknolojiyi regüle etmemiz gerekiyor

15:04 29.11.2021 (güncellendi: 15:05 29.11.2021)
© SputnikFütürist Selin Vural
Fütürist Selin Vural - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
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Serhat Sarısözen - Sputnik Türkiye
Serhat Sarısözen
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Fütürist Vural, “Distopik bir gelecek istemiyorsak teknolojiyi regüle etmemiz gerekiyor. Cep telefonlarınızdan binlerce şarkıyı bedava dinliyor olmanız teknolojik sosyalizmdir. Bilgiye hiç para vermeden ulaşabilmek teknolojik sosyalizmdir. Afrika’daki bir çocuğun New York’taki bir çocukla aynı bilgiye ulaşabilmesi teknolojik sosyalizmdir” dedi.
Fütürist Selin Vural, Radyo Sputnik’te Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
Vural, “Ben geleceğin biraz insan yönüne bakmak istiyorum. Gelecekte makine-insan, makine-makine, insan-insan ilişkisinde, insanın rolünü arttırmaya çalışıyorum. Çünkü gelecekte teknoloji bize hizmet eden rolden çıkıp bizi yönetir hale geldiği zaman insanlık kaybetmiş olacak. O yüzden bilincimizi, farkındalığımızı tamamen farklı bir akış açısıyla farklı bir boyuta getirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu:
“İnsanlık tarihindeki gelişmeye ve değişmeye en elverişli zamanda yaşıyoruz. Teknolojinin insan ile olan ilişkisi, gelecekte insanlığın daha anlamlı hayatlar yaşamasını hiç bu kadar mümkün kılmamıştı.”

Teknolojik sosyalizm ne demek?

“Distopik bir gelecek istemiyorsak teknolojiyi regüle etmemiz gerekiyor” diyen Vural, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Teknolojik sosyalizm ne demek? Cep telefonlarınızdan binlerce şarkıyı bedava dinliyor olmanız teknolojik sosyalizmdir. Bilgiye hiç para vermeden ulaşabilmek teknolojik sosyalizmdir. Afrika’daki bir çocuğun New York’taki bir çocukla aynı bilgiye ulaşabilmesi teknolojik sosyalizmdir”.

‘120 yaşına kadar yaşanabilecek, 65 yaşında emekli olamayacaksınız’

Vural, şöyle devam etti:
“Şu an çok fazla laboratuvar uzun ömürlülük için çalışıyor. Hiç bir tereddütümüz yok, 120 yaşına kadar yaşanabilecek. Bir süre sonra 65 yaşında emekli olamayacaksınız. Yolda sizinle birlikte koşan beyaz saçlı sapasağlam bir ihtiyar amca göreceksiniz. Bastonla dolaşan 100 yaşında bir insandan bahsetmiyoruz. Bir yaşama 40 meslek sığdıracağımız hayatlar çok yakında…”

‘Değişime açık olun’

“Geleceğinizi seçme özgürlüğünüzü elde etmek için eksponansiyel insan olun. Değişime açık olun, değişin, dönüşün, evrilin ve farkındalıkla kalın.”
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