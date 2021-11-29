https://tr.sputniknews.com/20211129/futurist-vural-distopik-bir-gelecek-istemiyorsak-teknolojiyi-regule-etmemiz-gerekiyor-1051253827.html

Fütürist Vural: Distopik bir gelecek istemiyorsak teknolojiyi regüle etmemiz gerekiyor

Fütürist Vural: Distopik bir gelecek istemiyorsak teknolojiyi regüle etmemiz gerekiyor

Fütürist Vural, “Distopik bir gelecek istemiyorsak teknolojiyi regüle etmemiz gerekiyor. Cep telefonlarınızdan binlerce şarkıyı bedava dinliyor olmanız... 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T15:04+0300

2021-11-29T15:04+0300

2021-11-29T15:05+0300

görüş

teknoloji

distopya

fütürist

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Fütürist Selin Vural, Radyo Sputnik’te Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.Vural, “Ben geleceğin biraz insan yönüne bakmak istiyorum. Gelecekte makine-insan, makine-makine, insan-insan ilişkisinde, insanın rolünü arttırmaya çalışıyorum. Çünkü gelecekte teknoloji bize hizmet eden rolden çıkıp bizi yönetir hale geldiği zaman insanlık kaybetmiş olacak. O yüzden bilincimizi, farkındalığımızı tamamen farklı bir akış açısıyla farklı bir boyuta getirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu:Teknolojik sosyalizm ne demek?“Distopik bir gelecek istemiyorsak teknolojiyi regüle etmemiz gerekiyor” diyen Vural, sözlerini şöyle sürdürdü:‘120 yaşına kadar yaşanabilecek, 65 yaşında emekli olamayacaksınız’Vural, şöyle devam etti:‘Değişime açık olun’

https://tr.sputniknews.com/20211005/sosyal-aglarin-ve-anlik-yazisma-uygulamalarinin-calismasinda-buyuk-capli-kesintiler-kacinilmaz-1049556029.html

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2021

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teknoloji, distopya, fütürist