https://tr.sputniknews.com/20211129/gamaleya-merkezi-omicron-varyantina-karsi-asinin-gelistirilmesi-en-fazla-10-gun-surer-1051267404.html
Gamaleya Merkezi: Omicron varyantına karşı aşının geliştirilmesi en fazla 10 gün sürer
Gamaleya Merkezi: Omicron varyantına karşı aşının geliştirilmesi en fazla 10 gün sürer
Dünyanın ilk tescillenen Kovid-19 aşısı Sputnik V’yi geliştiren Gamaleya Araştırma Başkanı Gintsburg, koronavirüsün Omicron varyantına karşı aşı geliştirmenin... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T22:02+0300
2021-11-29T22:02+0300
2021-11-29T22:02+0300
koronavirüs
kovid-19
aleksandr gintsburg
koronavirüs aşısı
sputnik v
gamaleya araştırma merkezi
varyant
omicron
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Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmaya devam eden son varyantı Omicron’a karşı aşı geliştirme çalışmalarının en fazla 10 gün süreceğini, düzenleyici prosedürler içinse 45-50 günlük bir süre gerekeceğini ifade etti.Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Gintsburg, "Yeni aşının geliştirilmesi ile ilgili deneysel çalışma 10 günden fazla sürmez, diğer her şey ise yönetmelikler, yani lisans prosedürleri ve bu aşının güvenli ve immünojenik olduğuna dair kanıtlar ile ilgilidir" diye konuştu.Yönetmelik prosedürlerinin genel olarak 2-2.5 ay sürdüğüne dikkat çeken Gintsburg, fakat olağanüstü durumlarda tüm bu prosedürlerin 45-50 gün içinde de tamamlanabileceğini vurguladı.Gintsburg aynı zamanda, aşıyı değiştirme konusunun ancak yeni varyant hakkında daha fazla veri elde edildikten sonra düşünülebileceğini sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211127/pfizer-ve-biontechten-omicron-varyantina-karsi-100-gun-icinde-asi-gelistirme-sozu-1051197381.html
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kovid-19, aleksandr gintsburg, koronavirüs aşısı, sputnik v, gamaleya araştırma merkezi, varyant, omicron
Gamaleya Merkezi: Omicron varyantına karşı aşının geliştirilmesi en fazla 10 gün sürer
Dünyanın ilk tescillenen Kovid-19 aşısı Sputnik V’yi geliştiren Gamaleya Araştırma Başkanı Gintsburg, koronavirüsün Omicron varyantına karşı aşı geliştirmenin en fazla 10 gün süreceğini açıkladı.
Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmaya devam eden son varyantı Omicron’a karşı aşı geliştirme çalışmalarının en fazla 10 gün süreceğini, düzenleyici prosedürler içinse 45-50 günlük bir süre gerekeceğini ifade etti.
Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Gintsburg, "Yeni aşının geliştirilmesi ile ilgili deneysel çalışma 10 günden fazla sürmez, diğer her şey ise yönetmelikler, yani lisans prosedürleri ve bu aşının güvenli ve immünojenik olduğuna dair kanıtlar ile ilgilidir" diye konuştu.
Yönetmelik prosedürlerinin genel olarak 2-2.5 ay sürdüğüne dikkat çeken Gintsburg, fakat olağanüstü durumlarda tüm bu prosedürlerin 45-50 gün içinde de tamamlanabileceğini vurguladı.
Gintsburg aynı zamanda, aşıyı değiştirme konusunun ancak yeni varyant hakkında daha fazla veri elde edildikten sonra düşünülebileceğini sözlerine ekledi.